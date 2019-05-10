"К Зеленскому отношусь нормально". Интервью Гройсмана - за минуту

Премьер-министр Владимир Гройсман в пятницу, 10 мая, стал гостем на Радио НВ. Глава правительства рассказал о разговоре с Порошенко после выборов, планах на парламентские выборы и о ссоре с экс-министром финансов Александром Данилюком. Самое интересное из интервью Гройсмана LIGA.net пересказывает в восьми тезисах.

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Разговаривал с Порошенко после выборов. "Я разговаривал с ним и до, и после выборов… Я не подводил с ним итоги избирательной кампании. Я думаю, что он сейчас сам анализирует, что произошло и каким образом. Это выборы. На выборах всегда кто-то побеждает, а кто-то выигрывает".

Обсуждают сценарии будущего. "То, что сегодня у меня есть диалог с Петром Алексеевичем - я это не скрываю. Мы общаемся, обсуждаем возможные сценарии, которые будут в будущем".

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Успел познакомиться с Зеленским. "Через пару дней после выборов мы встретились. До этого мы были незнакомы. Познакомились, обменялись мыслями о том, как мы видим этот мир. У меня сложилось абсолютно нормальное впечатление".

Гройсман идет на выборы и ищет людей для партии. "Я бы хотел, чтобы это была качественная с точки зрения профессионализма и способности политическая сила. Я сейчас ищу людей, которые могли бы быть результативными".

Данилюка в Кабмин рекомендовал Порошенко. "Он попал в правительство по предложению лично Петра Порошенко. Он был заместителем главы АП, представителем президента в Кабмине и потом Петр Алексеевич рекомендовал его в правительство. Какое-то время мы работали. Было много вопросов по сути государственных финансов, и я принял это решение (о представлении в Раду об увольнении Данилюка).

С ПриватБанком все хорошо. "ПриватБанк сегодня является государственным. Это факт. Более того, он докапитализирован. Мы туда вложили 155 млрд гривень. Он в очень хорошем состоянии… Банк стабильный и должен быть стабильным. Средства вкладчиков и 155 млрд госсредств должны быть защищены. Вот три позиции, за которые правительство будет бороться".

Жалеет Яценюка. "Против Яценюка со всех сторон работала информационная машина. Он уже три года не при власти, но нет ни одного доказательства, что он как-то не так поступал… Это надо осознать, когда в то время молодой парень (ему тогда было 40 лет) столкнулся с огромной проблемой, которую никто не знает как решать".

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Похудел без диеты и жмет 80 кг. "У меня никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских вещей. Я просто взял себя в руки. Я, кстати, категорически против диет. Я считаю, что если садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь – ты начинаешь набирать вес. Ты должен определить для себя рацион, который будет приемлем для тебя и который будет достаточен для того, что привести вес в форму... Вторая позиция – это физические нагрузки. Человек должен двигаться для того, чтобы чувствовать себя нормально… От груди могу отжать 70... Нет, под 80 кг".

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