Немецкие компании даже после 2014 года платили за российский газ суммы, составлявшие до трети военного бюджета России. Это позволило Владимиру Путину финансировать войну, говорит LIGA.net немецкий журналист Штеффен Добберт.

Добберт посетил Украину более 60 раз, а теперь вместе с коллегой Ульрихом Тиле написал книгу-расследование о "Северном потоке" и российском влиянии в Германии – она стала бестселлером. "Это вообще первая немецкая книга, описывающая, как война в Украине связана с Газпромом и его деньгами", – продолжает автор.

Кто он, чем живет и как заинтересовался нашей страной? Эксклюзивное интервью для LIGA.net.