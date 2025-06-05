Німецькі компанії навіть після 2014 року платили за російський газ суми, які становили до третини військового бюджету Росії. Це дозволило Володимиру Путіну фінансувати війну, каже LIGA.net німецький журналіст Штеффен Добберт.

Добберт відвідав Україну понад 60 разів, а тепер разом із колегою Ульріхом Тіле написав книгу-розслідування про "Північний потік" та російський вплив у Німеччині – вона стала бестселером. "Це взагалі перша німецька книга, яка описує, як війна в Україні пов'язана із Газпромом і його грошима", – продовжує автор.

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