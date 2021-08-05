Что Зеленский советует любителям России на Донбассе, почему Крым никогда не будет русским и что нужно делать украинцам на оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский дал интервью государственному телеканалу Дом. Он транслируется только на оккупированные территории Донбасса и Крыма. Поэтому интервью решили сделать полностью на русском языке. Каким помнит Донецк-2014, в чем обвиняет Францию и Германию, а также от кого зависит возвращение оккупированных территорий: LIGA.net выбрала 12 главных цитат Зеленского.

Помнит концерт Квартала в Донецке в 2014-м с патриотичными песнями. "В апреле 2014-го действительно был концерт Квартала. Я всегда с радостью приезжал в Донецк, у нас были полные залы. Добрый, теплый, "аншлаговский", как говорится, зритель. Юмор острый и разный. Песни кварталовские очень-очень патриотические. Помню, что позвали на интервью после концерта. И спрашивали: "Что вы думаете? Какой Донбасс? Вы видите, что начинает происходить?". Я говорю: Донбасс как? Наш".

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А на улицах Донецка шла молодежь с разными флагами. "Что-то произошло, как будто я проснулся в другом мире. На улице я встретил молодых ребят, которые шли и крикнули "О, Вован!". Они шли с разными флагами: украинскими и не только. Я спросил: "Парни, а что вы делаете?". А он говорит: "Вован, давай сфоткаемся". Я говорю: "Ребята, подождите, сейчас не до фотографий. Что вы делаете?". Отвечают: "Та, это работа".

Россия поссорила два народа и будет жалеть о Крыме. "Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по Крыму… Крым – это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа, два поколения, так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать".

Крым – его земля, он никогда не будет русским. "Эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы… Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русская территория. Просто никогда".

Возвращение Крыма и Донбасса – вопрос времени. "Невозможно это, хоть перепишите историю и переназовите все города, хоть сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся домой – вопрос времени".

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Советует любителям России уезжать с Донбасса. " Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам – в Россию, мы – русские". То это большая ошибка – оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда… Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал ее Россией. Если ты так чувствуешь, то должен понять – во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России".

А украинцев призывает держаться. "Если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг и украинский язык – будь там, держись. Эта земля будет деоккупирована в любом случае".

Просит жителей Донбасса и Крыма праздновать День независимости Украины. "Они не должны соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали. День независимости – да, праздновать. Я понимаю, может быть не громко и не вывешивая флаг на балконе, потому что придут и убьют. Но детям надо говорить, кто они".

А учителей в Донецке – аккуратно рассказывать детям правду. "Где учителю работать? Учитель идет в эту школу… И там как-то аккуратно надо преподавать, разговаривать с детьми и постараться дать им объективную информацию. Вот это задание. Вот это информационная победа".

Убежден, что режим прекращения огня был. Несмотря на потери. "Мы с вами имели режим прекращения огня в Украине. Мы имели его, и он семь месяцев действовал, пять из которых… Да, были провокации с той стороны, были ранения. Но ощущение, что вот мы идем, мы не теряем людей – оно появилось.

Считает Германию и Францию слишком "аккуратными". В ТКГ это не работает. "Россия постоянно уходит от словосочетания "сторона конфликта". У нас был несколько не очень приятных заседаний в Минске в видеоформате, когда и немецкая, и французская сторона очень аккуратно, что мол Россия сторона. В этом смысле эта аккуратность не работает.

Возвращение Донбасса на 90% зависит от Путина. "Я абсолютно не скрываю, и президент Российской Федерации знает мое мнение: я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет…В большей части все зависит от президента Российской Федерации".

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