Советник мэра Киева Максим Бахматов решил уйти, но обещал вернуться. В победе Виталия Кличко на предстоящих выборах он не сомневается, но вот будущий пестрый состав Киевсовета Бахматова настораживает. Признает, что институт "смотрящих" за Киевом никуда не делся и без нормальной работы правоохранительных органов, продолжит успешно функционировать. И допускает, что окружению Владимира Зеленского это может быть выгодно. А президента убеждают, что в столице все хорошо. Какие еще проблемы есть у Киева, что ожидает город после выборов и что Бахматов готов предложить новой столичной власти, - читайте в интервью LIGA.net

- Расскажите, зачем вы нас позвали (интервью записывалось в пятницу утром - ред.)?

Я временно выхожу из КГГА и перестаю помогать Виталию Владимировичу в период предвыборных историй. Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которые накидывают, никак не связаны с эффективным управлением. Сейчас все облольют друг друга грязью, ничего не сделают и не покажут (это я вам гарантирую). А в ноябре я вернусь.

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- Какая-то очень хитрая схема.

Я управленец. А любой управленец с большим опытом скажет, что, когда идет дележ и акционерные свары, невозможно нормально развивать проект. Ты будешь вовлечен на какой-то стороне. Так как я на стороне горожан и действующего мэра, я спокойно себе отхожу и со стороны посмотрю. В момент, когда было совсем плохо, я пришел помогать. Когда рейтинг Виталия Владимировича был до 20%. В последнем опросе Центра Разумкова - 44%. Плюс я посмотрел кого выдвинули “зеленые” и понял, что можно не переживать. Это шутка.

Я манал развивать город во время выборов

- Вы будете участвовать в походе УДАРа на выборы?

- Я не участвую в УДАРе и ни в какой предвыборной истории.

- Мэрских амбиций на этих выборах нет?

- В этом году у меня нет мэрский амбиций.

- А в каком?

- А в 2025-м может быть. Мне ж нужно поднатореть, поучиться. Виталий Владимирович как раз пойдет куда-то дальше. Ему уже точно будет неинтересно продолжать быть мэром. Думаю, захочет пойти на национальный уровень.

- У вас есть договоренность с Кличко о том, что вы вернетесь?

- Да, абсолютно.

- На какую должность?

- Точно я вернусь как руководитель Офиса трансформаций. Вижу вопрос в глазах и сразу отвечаю: не иду в политику и не иду помогать другой партии. Смогу ли я быть эффективным после выборов? Не факт . Поясню.

В 2025-м могу пойти в мэры. Кличко уже точно будет неинтересно продолжать быть мэром. Он захочет пойти на национальный уровень

В Киевсовете будет шесть-семь партий. Офис президента, скорее всего, понимает, что проиграл выборы мэра. Как он отреагирует на проигранные выборы в Киевсовет - никто его знает. Монолитного большинства, как сейчас, не будет. И отдельный риск - новый закон о столице. Мы все знаем, что Кабмин подал представление на снятие главы КГГА.

- По нашим ощущениям, выдвижение Ирины Верещук - часть договоренности между Банковой и Крещатиком.

- Я не проводил никаких разговоров с Банковой. Я точно не знаю о каких-то формальных договоренностях. Я могу органически пояснить, как это происходит. Когда второй человек в стране Андрей Богдан публично обвиняет мэра столицы в коррупции, это очень сильный месседж для всего общества. А общество хочет доказательств и тюрьмы. Когда это не происходит долгое время, общество думает: “Или это вранье, или там все повязаны. Но так или иначе наш - молодец”. Если не арестовали тогда, дальше история идет только вверх. В итоге Виталий Владимирович молодец, а чуваки налажали.

И объективно кто может составить сейчас конкуренцию Кличко? Вы видите такого?

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- Пальчевский?

- По вашей ехидной улыбке вижу, сами не верите. Единственный, кто бы мог составить конкуренцию, это кто-то из мега монстров. Саакашвили, к примеру. Но Саакашвили смотрит на то, кто будет в Киевсовете. А там жесть. И мало того, что ты не киевлянин, так ты еще и без полноты власти.

- А зачем тогда Кличко идти с таким горсоветом?

- У него вариантов нет, уже впрягся. Хотя повторю, управлять Киевом непростая задача. Эта история под названием “киевская элита” - сплетение силовиков, депутатов, бизнесменов, криминала - существует 20 лет. Вы же видели расследование Bihus, даже не расследование, а обзор документов с ноутбука. И это только вершина айсберга. И с теми людьми, которые попадут в Киевсовет, ничего не поменяется. То, что показал Bihus, это модель любого города и любой госструктуры: от Укрзалізниці до Центрэнерго.

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- Есть у команды Кличко понимание, что с этим делать?

- Есть подтверждение коррупции в сумасшедших масштабах. Кто должен сажать в тюрьму? ГБР, прокуратура и суды. Виталий Владимирович передал 300 уголовных дел на своих чиновников в течение пяти лет. Как вы думаете, сколько дошло до суда? Восемь. Это все сплав людей, которые этим занимаются последние 20 лет. Вы вчера слышали возмущение Зеленского: “Что? Комарницкий - смотрящий? Нет смотрящих”. Он даже не знает, что происходят на уровнях ниже.

Ближайшее окружение Зеленского вложило ему в уши, что Киев под контролем

- А вы верите, что Зеленский не знает, кто такой Комарницкий?

- Честно, верю. Я верю, что его ближайшее окружение вложило в уши, что Киев под контролем.

- Вы имеете в виду Ермака?

- Кто-то там из ближайшего окружения сформировал его повестку дня. Он проезжает по Киеву, криминала нет, все в порядке.

Эта история настолько переплетена и распилена. И самое главное, что нет идеологического недопонимания. Их объединяет бабло. И если мы хотим видимых изменений, то мы должны уволить 90% людей, закрыть 80% коммунальных предприятий и полностью изменить логику управления. И если следующий мэр и Киевсовет на это пойдут, то у меня есть план. Я покажу, что с этим делать.

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- А теперь возвращаемся к тому, что у нас будет в Киевсовете. Как это возможно?

- Моя задача - пробовать. Я не могу собрать в Киевсовете роботов, которые будут голосовать как зайцы. Я не Пиночет. Моя задача показать, что если мы тут сократим, то сэкономим $300 млн. За $300 млн я вам построю все садики или мост.

Киев способен пропускать 500 000-600 000 машин в день. Сейчас в Киеве около миллиона

- Мы услышали, что следующий горсовет будет сложным, а у мэра связаны руки. Когда в таком случае ждать инфраструктурный коллапс?

- Так все уже. Киев способен пропускать 500 000-600 000 машин в день. Как только больше - мы остановимся. Сейчас в Киеве около миллиона. За последние два года добавилось 300 000 “евроблях”. Этот город планировали не под машины. Левый берег ездит. А в правый нельзя пускать столько машин, чисто физически. Центр должен стать дорогим и неудобным для автомобилей. Волшебства нет.

- Зачем вам сюда возвращаться, если будет семь плохоуправляемых партий с разными спонсорами…

- Я предложу варианты решения. Они очень тяжелые, но они есть. Мне пока интересно и я этим готов заниматься. Мне надо найти деньги на стратегию и экспертов, потому что сейчас почти все, что я делал финансировалось из моего кармана. Стратегия есть, теперь ее надо представлять донорам. Но мы с Виталий Владимировичем решили сейчас этого не делать, а подождать три месяца. Поэтому я считаю правильным немножко отойти и посмотреть, что будет. Будет запрос - я вернусь и буду помогать.

- Вы говорите о том, что Зеленский не видит проблем Киева. Возможно, кому-то из его окружения выгодно создавать такую картину для президента, поскольку он что-то имеет с Киева?

- Если совсем честно, то может быть все что угодно. Бюджет Киева около 60 млрд гривен, из которых на развитие идет около $1 млрд. Плюс через Киев опосредованно проходит порядка $10 млрд. И если ты знаешь, как это работает, и умеешь налапшать центральной власти, то ты можешь делать все что угодно.

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- Какие у вас отношения с Ермаком?

- Никаких.

- А у Кличко?

- Не знаю. Знаю, что публично назначили директором департамента благоустройство человека, близкого Ермака. Но это вот такой чувак(показывает большой палец)! Когда пришел Леша (Кулеба - ред.), у меня вопросы начали решаться на раз-два. Поэтому не знаю, хорошая это связь или плохая.

- То, что Ермак в 2011-2012 года был главой ассоциации владельцев МАФов, совпадение?

- Я не могу ничего говорить. Я не общался с Ермаком и Офисом президента. С Зеленским последний раз виделся на открытии центра обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД.

- В интервью пол года назад вы говорили, что станете заместителем главы КГГА после того, как уволят Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Почему вы так и остались в советниках?

- В декабре мы проговаривали эту историю. Я должен был формально заходить на зама. Но потом я посмотрел, что там происходит и как чувствовал. Первый зам - попытка дачи взятки, второй зам - драка с полицейским и так далее. Мне бы не хотелось себя ассоциировать с замами, у которых есть шлейф приключений. Я готов зайти в обновленную структуру, но вы же понимаете, что это идет через Кабмин и президента.

- Осенью перед выборами парламент может принять закон о столице, который предусматривает разделение должностей мэра и главы КГГА. Похоже, что ОП перестраховывается на случай, если Кличко перестанет быть лояльным.

- Как только ты ограничиваешь мэра в его хозяйственной деятельности, он идет в политику. Я бы, наоборот, сказал: “Иди, занимайся пробками и незаконными стройками”. Но, конечно, есть риск, что, если он это разгребет и будет эффективным, то на фоне неэффективных это будет смотреться странно.

- В идеальной картине мира в чем главная идея Киева? Что из него нужно сделать?

Я бы из Киева делал большую агломерацию. Надо объединятся, чтобы ты мог за 40 минут приехать в Киев на работу или из Киева на дачу в Черкассах на берег Днепра. Киев должен стать настоящим мегаполисом.

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