Медиа обвинили советника Зеленского в давлении. LIGA.net с ним встретилась
Украинская правда заявила о системном и длительном давлении со стороны Офиса президента. По данным издания, представители ОП давят на их рекламодателей, запрещают чиновникам общаться с журналистами и вычеркивают УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Главный редактор Севгиль Мусаева не раскрывает свои источники, ссылаясь на чувствительность информации. Но в редакционной статье УП называет одним из исполнителей кампании Дмитрия Литвина – это многолетний спичрайтер Зеленского, получивший в сентябре официальный статус советника президента по вопросам коммуникаций.
LIGA.net поговорила с коллегами, а затем записала это интервью с Дмитрием Литвиным, чтобы разобраться и задать власти вопросы, которые всех нас беспокоят.
"Не хочу играть в эти игры". О скандале с УП
– Украинская правда на этой неделе заявила о системном давлении со стороны Офиса президента. Расскажите о своей версии событий. Что произошло?
– У меня нет версии.
– "Именно Литвин является тем человеком, который спускает по властной вертикали запрет для чиновников и силовиков общаться с Украинской правдой... Именно Литвин с недавних пор вычеркивает УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом. Именно он звонит с криками людям, которые игнорируют эти запреты". Довольно серьезные обвинения от УП.
– Да. А сейчас я слышал, что они всерьез друг другу рассказывают, что я якобы звоню мэрам городов и что-то им запрещаю. Это уже так странно, что даже непонятно, как это можно эффективно опровергнуть. Потому что я не звоню мэрам городов и не общаюсь с ними вообще.
В этой истории невозможно сделать никакое эффективное опровержение. Если ты говоришь, что ты что-то не делаешь, ну кто в это поверит? Если столько людей заявляют обратное.
"Люди, которые меня знают, вообще удивились, что кто-то меня обвиняет в том, что я кричу. Потому что я не кричу. И что я кому-то так активно звоню, потому что люди, которые меня знают, в курсе, что я не люблю звонить вообще, я люблю писать".
И если у них есть там какое-то, не знаю, мое сообщение каким-то мэрам или рекламодателям, где я что-то запрещаю, то пусть просто это покажут.
Эта история очень неконкретна. Они говорят что-то абстрактное, а ты должен это опровергать так, будто там что-то конкретное.
– В УП объясняют, что не хотят подставлять этих людей.
– Наиболее ироничным является то, что это одно из немногих изданий, которое за почти три года ни разу не обращалось ко мне за каким-либо комментарием, с вопросом. Вообще. То есть все обращаются, все получают ответ или комментарий, а эти — ничего. И при этом что-то там рассказывают обо мне. А у меня даже нет базового права не ответ.
– Если это информационная кампания против вас, то…
– Нет, я не говорю, что это информационная кампания против нас или против меня. Я даже не буду вникать в то, для чего они это делают и какой мотив ими движет.
Если кто-то хочет сыграть в какую-то игру, то я в нее играть не хочу.
– Вы это связываете, например, с вашим карьерным ростом – вы теперь советник президента – и обычными офисными интригами в ОП?
– Я не хочу комментировать.
– Мы поговорили с коллегами перед этой встречей. Они утверждают, что давление началось еще до того, как вы стали официальным советником. И что до выхода этой истории у них было четыре эпизода того, что вы звонили спикерам, требовали не контактировать с Украинской правдой.
– Я звонил?
– Да.
– Я уже посмотрел, какие у них были ивенты. И увидел, что там были представители министерств и Национального банка. Также увидел, что там были рекламодатели – государственные компании. Если бы мне было интересно этого не допустить, то что? Разве нельзя было сделать так, чтобы этого не допустить?
Но ведь они были на ивентах – представители государственных структур. И у них были среди рекламодателей государственные компании. Это факт, который можно увидеть. И если они хотят сказать, что я их как-то ограничиваю… А если ты оправдываешься и говоришь, что это не я, это выглядит неуверенно и неубедительно.
– С Украинской правдой вы не контактировали после этого?
– Как мне с ними контактировать? Мне нужно искать место, где сидит Украинская правда? "Давайте мы с вами свяжемся"?
– Я думаю, это не проблема – найти номер Севгиль Мусаевой.
– А для чего это мне, я не понимаю? У всех есть мой телефон. И десятки журналистов еженедельно о чем-то меня спрашивают. И получают какие-то ответы. Никогда не было ни одного запроса, ни о чем от Украинской правды.
Им, наверное, неинтересно о чем-то меня спрашивать. Даже когда они обо мне пишут.
Журналист УП Роман Романюк ответил: "Мы отправляли запрос раньше о ситуации с пресс-конференцией и нападками на Кравца. Его просто проигнорировали. Поэтому я на этот раз не писал ничего, зная из свежего опыта, каким будет следствие".
– Зеркало недели вслед за УП сообщило, что за все время президентства Зеленского и войны их журналисты только один раз были приглашены на off the record (или офрек, закрытые встречи с медиа. – Ред.) и один раз им разрешили принять участие в пресс-конференции Зеленского. 5 канал жалуется на негласное указание высокопоставленным должностным лицам и военным руководителям – не контактировать с их журналистами. Вам не кажется, что дело не в УП – это системная история?
– А еще, например, сайт Главком никогда до последнего раза не был на офреках президента. Почему? Никто не знает. Но в прошлый раз он попал впервые. Это тоже можно сказать, что это может быть каким-то давлением.
"Зеленскому нельзя навесить какую-то лапшу"
– По какому критерию вы определяете в ОП, кто имеет право сидеть рядом с президентом офрек и кто будет "слушать секреты от Зеленского"?
– Президент определяет, что пора поговорить с медийщиками, чтобы просто люди больше понимали, что будет происходить. Собственно, последний раз это было перед визитом президента в Соединенные Штаты. Тогда президент хотел, чтобы медиа лучше поняли мотивы украинской стороны в этих переговорах, с чем мы едем и на что рассчитываем. Поэтому было определено, что у этой встречи будет более международный фокус, и было больше международных медиа среди участников.
Точно большинство участников в итоге были определены как представители иностранных СМИ. Чтобы им была ясна позиция Украины.
И под каждый такой ивент есть определенная цель у президента: что собственно нужно. Тогда понятно, как сделать этот разговор эффективным.
– Но как оправдать то, что Зеркало недели всего один раз попало на офрек? Это крупное, важное, известное издание с историей.
– Ну, кто-то тоже один раз попал.
– Это вы составляете такие списки под офрек?
– Нет. Это коллективная работа.
– Это правда, что вы убеждали президента, что Украинская правда чуть ли не работает на россиян, и президент реально в этом уверен?
"Те, кто это говорит, плохо знают президента. Если думают, что ему можно навесить какую-нибудь лапшу".
Меня вообще это удивляет: кто-то кому-то пересказывает какие-то разговоры, которые, если бы и состоялись, их бы не слышали. Как их можно пересказать?
Перед Крымской платформой мне звонит по телефону один человек из правительства и говорит: а чего ты не пускаешь на мероприятие Севгиль Мусаеву? Я спрашиваю: что? – Она утверждает, что ты не пускаешь ее на Крымскую платформу. Я говорю: а ничего, что я вообще не занимаюсь Крымской платформой? После этого я не удивляюсь уже ничему.
– В УП говорят, уже после выхода материала им эти факты начали подтверждать другие люди тоже. И разные запреты касаются не только журналистов. Что-то похожее публично написала и Лана Зеркаль (эксзамглавы МИД – Ред.), вы читали?
– Я не знаком с Ланой Зеркаль, я только поверхностно знаю, что она делает как эксперт и бывший чиновник. Не читал, что она писала, но слышал, что она подтвердила, что есть какое-то давление и что-то запрещают.
Если и это тоже запрещаю я, то могу сказать, что я вообще не пересекаюсь никак с деятельностью Ланы Зеркаль. И общественных активистов.
– Прокомментируйте информацию от коллег, что на одной из последних конференций с участием президента вы были против панели комбригов (в итоге ее не отменили). Это ваше личное отношение или что-то большее?
– Сложно представить, чтобы я мог управлять комбригами. Это как с мэрами. Как работает эта иерархия? Если есть мэры, у них есть тот, кто занимается регионалкой. Это не я. Если есть комбриги, у них есть военное командование. Это не я. И я не понимаю, как любой комбриг может подчиниться мне. Это так не работает.
"Я человек и имею право на эмоции"
– Есть ли у ОП список хороших и плохих медиа?
– Нет. На пресс-конференциях вообще очень много разных медиа.
Когда нужно, чтобы другие поняли мотив, тебе нужно обращаться не к тем, кто тебе нравится или не нравится, а к тем, кто достигает определенной аудитории.
Соответственно, нужно понимать, кто это. К примеру, можно тогда посмотреть, какие медиа лучше заходят в социальные сети, потому что там большая аудитория. Если это рассчитано на зарубежную аудиторию, логично поговорить с информационными агентствами, которые разнесутся на кучу других изданий. Или позвать такие медиа, как Guardian, New York Times, которые будут точно цитировать другие в этом регионе.
Это же вопрос о том, чего мы хотим достичь. Сейчас эта медийная работа очень помогает оборонной работе.
– Почему у вас в приоритете иностранные медиа?
– Я слышал об этом много раз.
– Почему нет баланса? Когда президент не дает интервью украинским медиа, только зарубежным? Я понимаю, зачем это делается…
– Вы же сами говорите, что понимаете, для чего это делается.
– Но внутренние вопросы к президенту тоже есть. Не менее важные.
– Я не веду перечень. Но я думаю, украинские медиа точно располагают информацией от и о президенте. Пожалуй, впервые за очень долгое время президент ежедневно рассказывает о том, что он делал в течение дня. Ежедневно и иногда не один раз.
По подсчетам Слово и дело, на осень 2023 года 97% общения Зеленского происходило с иностранными журналистами. Доля интервью для украинских СМИ – всего 7%.
Это чисто украинский продукт, который точно заходит во все украинские медиа.
Во-вторых, у президента главная задача – чтобы мы выстояли в этой войне. Соответственно, это большая международная работа. Во многом – медийная работа. Пожалуй, так будет, пока идет война, и это правильно.
– Это не отменяет вопросов украинских медиа к президенту.
– Но недавно была пресс-конференция президента. Будут еще. Никогда не достаточно того, что есть. Но если у нас приоритет, что нужно получать помощь для Украины от других государств, то нужно, чтобы эти государства понимали Украину.
К сожалению, я так заметил, – другие, наверное, тоже заметили, – что иногда очень не хватает коммуникации от чиновников, от власти областного уровня. Если удастся убедить других общаться больше, то не будет создаваться впечатление, что журналистам не хватает этого общения.
– Хотите сказать, что раньше Кулеба, или сейчас Сибига, или Умеров, они сами не хотят говорить с украинскими журналистами?
– Они говорят, почему?
– Они довольно редко дают интервью, и очень сложно добиться такого интервью. Как это в результате выглядит: Зеленский украинским медиа интервью почти не дает, ключевые министры – редко...
– Очень хотелось бы добавить инклюзивности. Смотрите, какая проблема вообще. Вот есть медиа верхнего уровня здесь, в Киеве. А есть еще много медиа в стране, вообще не имеющих контакта с правительством. А ведь они тоже аудитория, имеют определенные местные проблемы. Им тоже нужно почувствовать, что они важны. И передать информацию своей аудитории. Это вообще – верхушка айсберга в том, что здесь происходит.
Было бы действительно правильно и полезно, чтобы представители правительства могли чаще говорить с разными СМИ, и не только с киевскими, но и в регионах. Сейчас, может, удастся убедить этих людей немного больше говорить.
– Министров?
– Ну, я не знаю, кому это нужно. У одних объективно есть что сказать, у вторых объективно нет. Третьи только недавно пришли в правительство после последних изменений — им нужно еще что-то наработать, с чем выйти.
Кто-то и так нормально работает и очень активно контактирует с медиа. Кто-то выбрал лично такую тактику меньшей публичности для себя. Это тоже нормально.
– Допустимо ли для советника, занимающегося медийной поддержкой президента, использовать характеристики к медийщикам типа "дебил Бутусов, как всегда, на подкормке российской пропаганды"?
– Ну, во-первых, это было до назначения. Во-вторых, там же было какое-то содержание.
– Сейчас (в должности советника – Ред.) вы бы так написали?
– Нет, конечно.
– А почему в мае написали?
– Потому что я человек и имею право на эмоции.
– Как ваши эмоции влияют на отношение к медиа, к выбору, кому вы будете давать комментарий, кому нет? Влияют ли эмоции на президента? Тот же Бутусов никогда не попадает на пресс-конференции Зеленского.
– Некорректно говорить за президента. Он может сам определить.
Что касается меня, то я отвечаю всем. И обращается очень много журналистов. Часто просят объяснить контекст, чтобы лучше понимать. У меня нет такого, чтоб я не ответил. Разве что не успеваю, только по этой причине.
– Почему Зеленский предвзято относится к медиа?
– Предвзято?
– Да.
– У нас еще не было столь открытого президента, который так много представлял бы украинскую позицию публично, в медиа, обращениях, в социальных сетях. Это такой уровень публичности, какого никогда еще не было.
Поэтому я не думаю, что корректно винить его в предвзятости.
– Но уровень некорректных эмоций у него тоже высок. Пример – последняя пресс-конференция и его эмоциональный диалог с журналистом УП Романом Кравцом. Президент, в частности, обвинил УП в том, что она работает по методикам.
– Он человек и имеет право на эмоцию.
– Официально, публично, на всю страну? И вы хотите сказать, что при этом Зеленский совершенно беспристрастно относится к журналистам?
– Любой может оценить, кто из президентов Украины был бы настолько публичен.
"Я думаю, что у президента Зеленского — самая большая публичность в истории Украины. И самое большое ежедневное присутствие в коммуникации с обществом".
И не только с украинским обществом. Поэтому говорить о любой предвзятости, я считаю, абсолютно, точно некорректно, и в чем-то абсурдно.
Потому что нельзя быть пристрастным, когда держишь такой уровень публичности.
– Когда пришла "молодая команда Зеленского", все абсолютно новые люди…
– Меня здесь не было.
– …Вы точно знаете эту историю, когда они начали строить коммуникации с обществом, минуя журналистов. Напрямую.
– А к чему это пришло в итоге?
– Собственно, в этом вопрос. Удачной ли была эта стратегия?
– Это корректно оценивать через тех людей, кто запустил эту стратегию. Но в итоге все видят, что общение продолжается и через журналистов, и через соцсети.
– То есть все-таки вы признали, что журналисты…
– Ну, кто "вы" признали? Я так не считал, офис так не считал. Если кто-то так считал, — ну, может, именно этот человек. В офисе тоже многое изменилось с тех пор, правда? Пусть люди, которые так считали, это и комментируют.
– Какую роль, по вашему мнению, играют журналисты?
– Я небольшой теоретик медиа, чтобы прямо давать такие роли.
Сейчас медиа очень разные. Есть медиа, которым десятки лет, они работают по формальным признакам и являются формальными, их можно четко определить, у них есть пределы: газета, сайт, телеканал. Есть неформальные медиа: скажем, телеграмм-каналы, сообщество военных в твиттере, или человек-медиа, который сам по себе "прокачен" и узнаваем. Это такая большая структура, большой океан.
Поэтому вопрос о том, как я вижу роль медиа или вообще для чего нужны медиа — на мой взгляд, несколько странный. Без медиа невозможна вообще свободная жизнь в свободной стране. Безотносительно того, кто и как к этому относится, они все равно будут.
И в этом океане нужно находить больше связей между разными частями, чтобы не было такого, что какие-то формальные медиа не понимают, не воспринимают неформальные медиа. Или кто-то вообще не информирован, но продуцирует общественное представление, которое вредит всем. С этим можно работать только через инклюзивность, уважение разных видов медиа и диалог.
Я не хочу расписываться за других людей. Но вы можете увидеть, что офис очень активен в медиаработе. Президент, безусловно, этому уделяет очень-очень много своих личных сил и энергии, чтобы люди понимали, что делает Украина.
– Считаете ли вы коммуникацию, выстроенную между властью и обществом, эффективной? Я имею в виду все эти истории с (не)увольнением Залужного — как это происходило информационно, вброс об увольнении Буданова.
– Я считаю, что коммуникации нужно больше. Многие аудиторий там, где коммуникации отсутствуют. Это факт нашей информационной жизни, что, скажем, люди, особенно новые поколения, ищут уже даже не в Google, а напрямую в YouTube или TikTok. Хотя это может не нравиться тем, кто давно работает в СМИ. Когда ты и так ежедневно должен конкурировать за внимание, а тут еще и конкуренция с соцсетями.
Очень важно дать больше информации. Особенно профессиональным журналистам.
"Для соцсетей у нас, в принципе, и так достаточно контента. Но, пожалуй, нужно делать больше, в плоскости YouTube и каких-то таких новых линий".
Смысл в том, что мне не хочется оценивать это как правильное или неправильное.
– А как насчет прозрачности? Чтобы решения, принимаемые властью, были прозрачны и понятны обществу, чтобы эти события не обрастали слухами.
– А как? Можно выходить почти каждый вечер. Такой формат придумать... Опровержение. Типа: уважаемые, за день скопилось пять слухов. Все опровергаем. Этого не увольняем, об этом не говорим, этого не будет.
Но это будет смотреться немного смешно.