Михаил Федоров – один из двух министров, продержавшийся во всех правительствах эпохи Владимира Зеленского. В конце марта 2023 года он стал вторым после Александра Кубракова "супервице-премьер-министром" и начал отвечать за инновации, технологии, образование и науку. Кроме того, Федоров занимается масштабными проектами United24 и Армия дронов.

"Нас немного тошнит от политических встреч и совещаний ради совещаний. Поэтому я чувствую себя стартапом внутри правительства", – говорит Федоров LIGA.net и признается, что до сих пор не считает себя политиком.

Хватит ли Федорову ресурса выполнить все задачи Зеленского, хочет ли он вернуться в бизнес, когда реформирует военно-врачебные комиссии, и соглашается ли с Илоном Маском – в интервью Федорова LIGA.net.

"НУЖНО ПРОЙТИ МНОГО КРУГОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО АДА"

– Летом 2022 года в Лугано была презентована концепция плана восстановления Украины. Один из пунктов – переформатирование правительства через, в частности, сокращение министерств. Вы уже говорили, что не занимаетесь этой реформой. Однако вас называют одним из основных драйверов. Почему перестали?

– Я не переставал заниматься, я больше формально не отвечаю за эту задачу. Лидер этой реформы в правительстве – премьер. Я помогаю идеологически, моя команда формировала видение реформы. Многие министерства уже сделали первые шаги, некоторые объединились, каждое министерство сделало собственный аудит и проводит оптимизацию.

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К примеру, есть определенный мораторий на создание госпредприятий. Сейчас, чтобы его создать, нужно пройти много кругов политического ада. То есть премьер или вице-премьер краштестят создание: зачем, а кто может выполнять функцию, а какова целесообразность создания.

Во-вторых, Фонд госимущества начал активно работать, и десятки-сотни предприятий передают на ликвидацию, приватизацию. Некоторые министерства объединяются. Нужно осознавать, что происходит полномасштабная война, поэтому действовать осторожно, чтобы какие-либо институты просто не сломать.

– А какой дедлайн на сокращение министерств вы для себя ставите?

– Дедлайна нет. Но в этой реформе важно идеологически понять, кто мы и куда двигаемся. Например, мы хотим уменьшить роль государства в экономике и тем самым сократить количество государственных предприятий. Тогда органично на каждом уровне все начинают так мыслить и принимать такие решения.

Как произошло с цифровизацией? Сейчас перед запуском любой услуги все думают, как ее запустить сначала онлайн, а затем уже офлайн. То же самое происходит с работой правительства. Все постоянно думают, а как можно добиться результата меньшими силами?

Конечно, я такой, чтобы сделать это завтра, и минус 30% по всему государственному аппарату, но это происходит постепенно. И хорошо, что это вообще происходит.

- Сокращение министерств – идея не новая даже для команды Зеленского. Все помнят неудачный заход команды Гончарука, когда провальным оказалось объединение Минэкономики с Минагро. А сейчас власть снова хочет объединить эти министерства. Почему в этот раз эта идея не должна провалиться?

- Речь не об объединении конкретных министерств. Это не корень проблемы. Корень проблемы – государственные предприятия, неоптимизированная структура каждого министерства, попытки государства контролировать то, что не нужно.

"Мы сейчас в состоянии аномии: уже не социалистическое государство, но еще используем не все принципы капиталистического государства".

Главный идеолог оптимального государства и правительства – президент. Потому что война показала, что когда 50% государственного аппарата не работало, то ничего неэффективного не произошло, наоборот – все начали работать еще эффективнее. Потому и драйвит эту идею президент, он не отпускает ее. Он постоянно спрашивает: что здесь происходит, какое направление постоянно требует аудита и просмотра определенных функций.

- Недавно вы стали вторым после Кубракова супервице-премьером. Кто именно вам предложил эту должность? На каких условиях?

– Не секрет, что я в постоянном контакте с президентом. Это его инициатива – трансформировать образование. Это его видение, что нужно привносить технологии в направление образования, формировать наше новое инновационное будущее. Сейчас мы формируем стратегию, и очень скоро будет много новых релизов, презентаций, проектов, реальных реформ в этом направлении.

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- В марте в интервью DOU вы заявили: "Для меня основа управленческой культуры: сфокусироваться на главном и не брать лишнего". И тогда же добавили, что у вас очень плотный график и много важных проектов: United24, Армия дронов, служба статистики, сверху еще "игорка". А тут вы берете на себя масштабные по проблемам направления образования и науки. Вы уверены, что вам банально хватит ресурса и возможностей?

– Я беру ответственность за задачи, которые я понимаю, как буду выполнять. Не было так что: "А давай завтра мы тебя переназначим на другого вице-премьера и ты будешь заботиться о Минобразовании". Мы с президентом и премьером общаемся относительно реформы некоторых отраслей, наверное, с августа-сентября [2022-го].

Перед переназначением и сменой министра образования мы провели десятки встреч с президентом, где проговаривали ключевые реформы, какие будут KPI. Потому что сфера традиционная, немного консервативная, очень много важных людей работают, которых нужно не оскорбить, а помочь. Больше зарабатывать, стать лучше и так далее.

У меня есть понимание, как это администрировать. Есть новый министр. Я верю, что у него все получится. У меня формируется небольшая команда, которая будет через определенные дашборды следить за всеми проектами Минобразования. За некоторыми реформами буду лично наблюдать, проводить регулярные встречи. Поэтому простой принцип: находить классные команды, давать максимально все ресурсы для старта – и они будут делать результат.

– У меня складывается иногда впечатление, что президент вами просто пытается затыкать все дыры. Завтра президент снова увидит какую-то проблему и скажет: "Миша, давай, пожалуйста, затыкай и эту дыру".

– Вообще не так. Я занимаюсь направлениями, связанными с технологиями, инновациями и цифровизацией. Нет ни одного направления, в котором не нужно совершить технологическую революцию. Образование нужно осовременить. Будущее – за цифровой экономикой, за технологиями, за другим темпом развития науки.

"Я ВСЕ РАВНО НЕ ОЩУЩАЮ СЕБЯ ПОЛИТИКОМ"

– Вы считаете Дениса Шмыгаля эффективным премьер-министром?

– Да.

– Почему?

– Мы прошли COVID, полномасштабное вторжение, он умеет координировать правильно работу других министров. Для меня самое главное, что у него, как у человека, есть ценности. Внутри правительства его уважают. У него нет каких-то двойных стандартов или интриг.

- Если президент предложит вам должность премьер-министра – вы согласитесь?

- Максимально провокационный вопрос.

- Максимально прямой.

– Во-первых, я не хочу быть премьером. Во-вторых, я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Я уважаю премьера и хочу работать в его команде. У меня такая философия: когда ты работаешь в правительстве, ты не должен вообще думать о других должностях, потому что тогда они руководят тобой и говорят, что ты можешь делать, а что – нет.

Например, я сейчас готов биться публично с людьми, которые саботируют растаможку через "Дію", которые могут саботировать внедрение электронного акциза. А когда ты думаешь о будущих должностях, ты стараешься быть максимально лояльным со всеми, чтобы тебя потом не критиковали.

"Поэтому для меня главная задача – отцифровать 100% услуг, и чтобы каждый мог смело говорить, что мы построили крутое цифровое государство. И тогда я с удовольствием и энергией вернусь в бизнес, где буду создавать крутые продукты".

- В 2019 году, еще до победы Зеленского на выборах, вы давали интервью как руководитель диджитал-направления Зе-команды и говорили: "Какая политика, забудьте". А потом оказались в первой десятке Слуги народа. Сейчас вы вице-премьер и говорите: "Какой премьер-министр, забудьте". А завтра президент вам предложит этот пост. Какой у вас потолок во власти?

- В свое время я очень долго думал о министре. Четыре месяца я был советником президента, проводил 24/7 встречи по построению цифрового государства. Я даже приводил людей, которых советовал на министра цифровизации. Но когда я понял, что у нас получится и нет людей, которые могут дать результат и кого поддерживает президент – мы уже согласились этим заниматься. Потому это был большой путь, это не было спонтанное решение.

Сейчас я все равно не ощущаю себя политиком. Минцифры – это как стартап и проект.

"Нас немного тошнит от политических встреч и совещаний ради совещаний. Поэтому я ощущаю себя стартапом внутри правительства".

Я пришел в команде президента, и у меня нет иных целей, чем выполнять то, что я пообещал и что прописано в его программе.

– Вы сказали, что не ощущаете себя политиком. В декабре 2019 года в интервью Радио Свобода вы сказали, что "стараетесь научить себя мыслить как чиновник, потому что иногда приходится заниматься тем, что неинтересно". Прошло больше трех лет: вы научились мыслить как чиновник?

- Я немного скорректирую мнение: научиться мыслить глобальными реформами и политиками, а не проектами. Мне кажется, что немного в этом прогресс есть. Когда я думаю, что армии нужны дроны, я не думаю только, как запустить в рамках United24 лот на сбор средств. А я думаю, как сделать так, чтобы через несколько лет мы могли стать лидерами в сфере производства БПЛА и капитализировать себя как государство в этом направлении. И тогда мы меняем постановление, пишем законы, привлекаем десятки производителей, создаем условия для них. То есть данная трансформация точно свершилась.

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ПОВЕСТКИ В TELEGRAM И БПЛА

- На днях член оборонного комитета Рады Федор Вениславский рассказал, что в парламенте думают над тем, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram. Якобы есть технические инструменты убедиться, что человек прочитал сообщение, и это означает, что ознакомился с повесткой. Как вы относитесь к такому предложению и насколько легко/сложно его будет реализовать с соблюдением конституционных прав человека?

- Я думаю, или он некорректно выразился, или просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году.

– Весной вы планируете запустить Military Tech кластер. О чем это будет?

– Это будет платформа, куда сможет обратиться любой человек, стартап или компания, если у них есть идея развития проекта в направлении инновации в военной сфере. Готовые стартапы хотят получить гранты. Или постоянные проекты стремятся начать работать с государством и продавать свой проект. Или ученые имеют продуманные прототипы и хотят интегрировать их в Вооруженных Силах. Этот кластер будет объединять все Силы обороны и экспертов из бизнес-среды. Это будет единое место, чтобы в Украине появлялись такие крутые военные прорывные проекты, которые сейчас появляются в Израиле или в США во время Второй мировой войны.

- Если говорить о сотрудничестве частного и государственного секторов, то первое, что приходит на ум, – это беспилотники. Вы недавно рассказали о первых трех ротах ударных БПЛА. По вашему мнению, такое количество способно стать game changer во время весенней кампании?

– Я достаточно глубоко в этой сфере и понимаю четко потребности всех Сил обороны, а также все возможности украинских производителей. Сейчас все зависит от нашей операционной возможности быстро организовать процесс производства, помощи и финансирования.

"Не будем спойлерить и подсказывать россиянам, но БПЛА уже становятся и могут стать game changer. Точнее, БПЛА плюс Starlink, плюс система ситуационной осведомленности, где аккумулируется вся информация, происходящая на конкретном участке или на всем фронте. Крутая подготовка пилотов. Это все game changer".

Мы уже научили свіше 7000 пилотов (у нас была цель 10 000). Мы только через United24 закупили более 3200 комплексов БПЛА, а "птичек" – еще больше. И сейчас только начинается новая эпоха производства. Но все детали будем видеть с вами онлайн на видео или после победы.

- Через год после начала большой войны правительство все еще пытается упростить массовое производство БПЛА. Эксперты по авиаразведке напрямую обвиняют в бюрократизации этого процесса Государственную службу экспортного контроля. Может ли ГСЭК повторить судьбу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которую Минцифры предлагает вообще ликвидировать?

- Мы убрали [ГСЭК] уже с процесса, то есть на импорт комплектующих и дронов не требуется разрешение от ГСЭК. Сейчас этой проблемы уже нет. Когда мы забрифовали все компании, у нас появилась дорожная карта, которую нужно решить. Нам осталось несколько вещей, в том числе убрать НДС на комплектующие для БПЛА, потому что на дроны убрали, а на комплектующие – нет.

– То есть ГСЭК там нет вообще?

– Вообще. Убрали ее в качестве звена в процессе разработки БПЛА. Зачем сражаться с монстром, если можно отправить его на другую планету?

- Ваша цитата из последнего интервью DW: "Получилось у тех, кто не был связан с государством. Я уверен, что нужно дать свободу предпринимателям, и они все сделают". Может, в контексте беспилотников нужно дать свободу предпринимателям?

– Мы делаем как раз эту идеологию. Революционное постановление о калькуляции – это как раз о свободе предпринимателей. До этого было постановление, что, например, на комплектующих маржинальность компаний, производящих БПЛА, может быть 1%. А мы сейчас требуем от этих компаний масштабироваться в 100 раз. Мы говорим: "В этом году государство готово у тебя купить БПЛА в 100 раз больше". А как он с калькуляцией в 1% может масштабировать линии производства с маржинальностью в 1% на компонентах, составляющих 70-80% БПЛА? Как они могут получить деньги для инвестирования? Поэтому мы убрали много бюрократии.

Мы изучали опыт Первой и Второй мировых войн, как стимулировать развитие. Мы просто повторяем этот опыт с новыми форматами.

ВОЕННО-ВРАЧЕБНЫЕ КОМИССИИ, РАСТАМОЖКА В "ДІЯ" И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Реформа военно-врачебных комиссий. Перед назначением в Раде вы сказали, что вам нужно еще 1500 ноутбуков и около полугода для результата. На чем основан этот прогноз? И что именно изменится за этот период?

- Основная проблема – в цифровизации. Сделать так, чтобы бегали документы, а не люди. Следует во всех госпиталях внедрить медицинско-информационные системы и электронное общение между госпиталем и воинской частью. Но чтобы это обеспечить, нужно получить все КСЗИ и другие ужасающие слова, касающиеся информационных систем. Научить всех врачей, обеспечить ресурсы, найти средства. Потому что если это делать через бюджетные средства, то еще 40 лет пройдет.

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– Вы уже упоминали о растаможке автомобилей в "Дії". В конце февраля эти законопроекты были провалены. Действительно ли проблема в самих проектах? Или это нежелание менять правила игры и убирать гипотетические коррупционные истории?

– Я надеюсь, что проблема в неидеальности закона и в нашей коммуникации с депутатами: где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале.

"Я не хочу верить, что это из-за какой-то заинтересованности, но в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год".

Надеюсь, что это организационный вопрос, и мы решим его. Мы будем сейчас регистрировать обновленный закон и наблюдать.

- Есть ли гарантия, что новый закон будет принят? Потому что Минфин, например, критикуя предыдущий, говорил, что он существенно влияет на доходы бюджета. И сейчас Минфин увидит новый законопроект и скажет: "Ой нет, мы не поддерживаем, потому что сейчас считаем каждую копейку".

- Задача Минфина – всегда быть консервативным. Но если взять новую формулу и цифры, которые были за прошлый год по автомобилям, можно просто сделать определенную корреляцию и увидеть, что существенных изменений в бюджете нет. Наоборот, либерализация – это дополнительные трансакции и позитив.

Гарантии, что он будет принят, нет. Но есть гарантия, что мы не остановимся, пока не примем этот закон. Я просто уверен: когда на таможне появится первая цифровая услуга такого формата, начнется безвозвратная трансформация нашей таможни и превращение ее в сервисную организацию.

- Многие со страхом встречают возможности искусственного интеллекта. Илон Маск и еще 1000 лидеров IT призвали приостановить разработку ИИ. Вы разделяете их озабоченность? Считаете ли, что плюсы ИИ преобладают над потенциальными рисками?

– Как я могу конкурировать мнением и видением с Маском и лидерами технологического мира? Поэтому, конечно, разделяю. Мы изучаем возможности искусственного интеллекта в своей работе и государственных услугах.

Я так шучу, что у нас есть такой интересный институт проблем искусственного интеллекта, который был создан в 1991 году, когда я родился.

"Тогда была проблема, что это такое, как ускорить его развитие. А сейчас проблема – что с ним сделать и как остановиться".

Но я разделяю это мнение, потому что они архитекторы данных продуктов, они понимают архитектуру, что может произойти, если использовать эти технологии. Единственное, в чем я уверен на 100%, – все должны разбираться в искусственном интеллекте, использовать в своей работе, потому что это необратимый тренд, который будет активно развиваться. Либо ты начнешь использовать искусственный интеллект, либо он заменит тебя.

- С одной стороны, власти хотят массово сократить чиновничий аппарат. Плюс здесь еще ИИ, который потенциально может лишить многих людей работы. С другой – нам нужно будет возвращать людей в страну, а через в том числе ИИ предложить им что-либо государство может быть не в состоянии. Должно ли государство как-то нормировать/дозировать внедрение ИИ в Украине?

– Многие страны боятся цифрового государства, а оно нам очень помогает во время войны: там функционирует вся экономика, все строится на информационных системах, и услуги быстро запускаем. Вопрос, что мы много времени уделяем безопасности. Здесь также нужно будет формировать правильную политику регулирования ИИ.

Интересный факт: в Украине наибольшее количество разработчиков искусственного интеллекта, если сравнить с другими странами. Поэтому нам нужно сделать все возможное в рамках Дія.Сity, чтобы инкорпорировались все компании, занимающиеся ИИ, многое инвестировать в IТ-образование, в школьное и высшее образование, чтобы дети разбирались, как это работает. Стать быстро меняющейся нацией, быстро учиться, быстро использовать технологии.

Очень скоро мы выйдем с публичным предложением присоединиться к разработке стратегии инноваций. В ней большая роль будет уделена ИИ, и я уверен, что он нам поможет в восстановлении. Я в этом вижу невероятную возможность для нас занять свое место в мире, потому что будущее – за цифровой экономикой.

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