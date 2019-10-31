"Мы договорились, что я с Зеленским до конца". Вторая часть интервью Богдана - за минуту

Вторая часть интервью главы Офиса президента Андрея Богдана Украинской правде: что происходит с фракцией Слуга народа, доволен ли он работой нового Кабмина Гончарука, почему ушел Александр Данилюк и как всего за пять месяцев измучился президент Владимир Зеленский - LIGA.net выбрала самое интересное. Первую часть читайте здесь: "Рейтинг Зеленского не падает, а проседает".

В Слуге народа нет раскола. "Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что... пока нам удается эту угрозу не делать критической... Пока нет решений, что мы кого-то увольняем из фракции... Фракция эффективна и голосует за все поставленные перед Радой законопроекты".

Не надо придумывать проблемы. "Любая среда не идеальна. У кого-то есть принципы, через которые он не может переступить, и за это голосовать не будет. Какая-то часть людей болеет, какая-то часть людей имеет семейные проблемы и не может присутствовать".

Дубинский работает на публику. "Он, как и любой журналист, хочет получить свою частичку известности, публичности, славы. Я не думаю, что им руководят негативные желания по отношению к государству или к нашей фракции, или к нашей партии".

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Полиграф - идея Арахамии. "Он очень любит эту идею. Я много раз слышал от него, что в прошлом он как менеджер приводил на полиграф сотрудников и выяснял там, тогда у него была часть работы в Минобороны. Он в это верит и считает, что это один из способов найти правду".

Ну а что? Людям нравится. "Обществу нравится. Я критически к этому очень относился, но я вижу, что сейчас это положительно воспринимается обществом, положительно воспринимается самими депутатами. И знаете, возможно, это ответ... Если это дает ответы на вопросы и обществу, и друг другу, то этот инструмент можно задействовать".

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В остальном - мало темпа. "Была такая идея, чтобы... в день присяги принять 73 закона. 73 - потому что именно с такой цифрой (в %) закончился второй тур выборов президента. Да, я считал, что определенное нарушение процедур принятия... возможно в то время. Но большинство депутатов захотели идти по полной процедуре... Дальше будет хуже и хуже, работа будет замедляться".

На Кабмин никто не влияет. "Это самостоятельные личности. Это сотрудники Алексея Гончарука. До этого я знал его, может, месяц. Эти люди не имеют личных обязательств ни передо мной, ни перед партией, ни перед олигархом, ни перед кем, только перед народом Украины".

Его работой недоволен. "Мне не нравится, что они стараются понравиться Фейсбуку, это минус в результативности... Не хотят нести ответственность. И это мы с вами имеем в виду не только и не столько уголовную ответственность,.. а репутационную. Я им говорю: ребята, 27 лет эта страна грязью была покрыта полностью, ты не можешь в белой рубашке разгребать грязь и не замазаться. Ты должен выбрать: если ты хочешь быть в белой рубашке - ок, обратно в экспертную среду, на трибуну, выступай, рассказывай мысли".

Данилюк не видел себя в СНБО. "В нашу команду Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, много лет. Вопрос был не в эффективности... Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился... Возможно, свои организаторские способности он в будущем как большой политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесные для такого влиятельного политика".

Хорошковский - посто консультант. "Нет, он совершенно не может быть руководителем (таможни)... Когда Валерий Иванович был главой таможни, то доходы за два года выросли в четыре раза... Да, он консультирует. Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Какие процессы, какие последствия, и дает какие-то рекомендации".

А Макс Нефьодов не справляется. "Реальным руководителем таможни является Максим Нефьодов. Я в него очень сильно верю... Я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается". "Та таможня, которую создает Нефедов, еще не существует... Старая система, понимая, что не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать деятельность Нефьодова. Доходы от таможни упали очень сильно, и это большая проблема".

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Общих тем с олигархами у Банковой нет. "У нас нет тем для коммуникации... В основном они общрааются, если мы принимаем законы, которые их не устраивают. Но у меня нет таких специфических знаний в области этих законов, поэтому я сказал: выделите человека, который является специалистом, я соединю. Или депутатом, или со своим заместителем".

Но это не точно. "И с Пинчуком были (встречи), и, кажется, с Ахметовым. В этом помещении 27 лет меняли бизнес-интересы на политическое влияние: ты мне даешь скидку, а мои 20 депутатов голосуют за твой законопроект... У нас достаточно голосов в Верховной Раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать".

Заявление об отставке писал. "Это реальное заявление... Написал это заявление, отдал Владимиру Александровичу и сказал: "Смотри, как только ты решишь, в ту же секунду". Сатирический смысл сделали из этого уже журналисты".

Уйти не имеет права. "У меня за пределами Офиса президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь... У меня нет права уйти. Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента".

Зеленский устал от негатива. "Потому что очень много негатива на нас выливается и через СМИ - он это очень болезненно воспринимает... Я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100% правды. Но для него это очень болезненно".

Он измучен. "Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч такого уровня, котрый Порошенко и не снился. Он очень популярная уже в мире личность... А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии".

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