Зима означает новую фазу в войне России против Украины. Сложно, продвижение происходит медленно, но это не повод сдаваться. Нужно бороться за внимание партнеров и развивать собственные мощности по производству оружия. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью агентству Associated Press.

О войне, зиме, контрнаступлении и выборах: LIGA.net собрала ключевые тезисы.

В публикации редакция Associated Press пересказывает большинство цитат президента и ключевые тезисы его ответов. Прямые цитаты Зеленского выделены кавычками.

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Украина вошла в новую фазу войны – зиму. Благодаря западным союзникам страна имеет надежную противовоздушную оборону, которой удалось предотвратить большинство атак дронов и ракет на крупные города. Но Россия, похоже, намерена превзойти ее возможности. Защита гражданских территорий в дополнение к поддержке обороны на длинной линии фронта делает зимнюю кампанию особенно сложной.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Война сложная. Зима в целом — это новая фаза войны. Потому что зимняя война происходит не только на линии фронта, но и внутри городов".

Контрнаступление происходит не так быстро, как хотелось бы. Украина не получила от союзников оружие, на которое рассчитывала, и это удерживало Силы обороны в невыгодном положении. "Мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен. Но мы теряем людей, я недоволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен. Но я также не могу слишком жаловаться".

Но это – не повод сдаваться. "Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт. Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаваться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что наше.

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Тем более, что есть положительные достижения. Украине удалось освободить определенные территории, отбив их у врага, который лучше вооружен и укреплен. Мощность Черноморского флота России уменьшилась после украинских атак, пробивших противовоздушную оборону и поразивших его штаб в оккупированном Крыму. Временный зерновой коридор все еще работает.

Следующий этап – наращивание внутреннего производства оружия. Путин опасается, что Украина станет независимой в военном аспекте. Зеленский надеется, что союзники предоставят Украине лицензии на производство и ремонт своего вооружения. И рассчитывает на дешевые ссуды от Запада для финансирования этих планов.

"Если наше производство станет мощным, очень мощным, мы будем зависеть в основном от самих себя. Россия понимает, что [тогда] все ее планы по дестабилизации, экспансии и оккупации Украины закончатся".

Важно, чтобы внимание союзников не рассеивалось. Война Израиля и ХАМАС – это риск – она может отвлечь внимание от конфликта в Украине в критический момент. "Мы видим даже последствия того, что глобальное общество из-за трагедии Ближнего Востока переключилось. И это – факт".

"Война здесь полномасштабная, сложная, большая, глобальная. Самая большая война после Второй мировой войны. Поэтому мы понимаем, какие вызовы могут возникнуть, если внимание наших союзников будет рассеяно. Понимаете, внимание равно помощи. Мы боремся за такое внимание".

Победа России в войне – опасность для стабильности Европы. Россия могла бы вторгнуться в страну НАТО, заставив развернуть там американские войска. "Вы думаете, что если гибнут наши дети, мы хотим, чтобы чьи-то дети тоже гибли?"

Зеленский говорит, что готов провести выборы, но большинство украинцев – не готовы. Украинцы, по его словам, считают это "опасным и бессмысленным". Он отметил, быть президентом воюющей страны – "очень сложная работа", но он "не может себе представить, что покинет эту должность". Выборы, по его убеждению, должны пройти, как только будет стабилизирована безопасность Украины.

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