Зима означає нову фазу у війні Росії проти України. Складно, просування відбувається повільно, але це – не привід здаватись. Потрібно боротись за увагу партнерів та розвивати власні потужності з виробництва зброї. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю агенції Associated Press.

Про війну, зиму, контрнаступ та вибори: LIGA.net зібрала ключові тези.

У публікації редакція Associated Press переказує більшість цитат президента та ключові тези його відповідей. Прямі цитати Зеленського виділені лапками.

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Україна увійшла у нову фазу війни – зиму. Завдяки західним союзникам країна має надійну протиповітряну оборону, якій вдалося запобігти більшості атак дронів і ракет на великі міста. Але Росія, схоже, має намір перевищити її можливості. Захист цивільних територій додатково до підтримки оборони на довгій лінії фронту робить зимову кампанію особливо складною.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна. Зима в цілому — це нова фаза війни. Бо війна зимова відбувається не тільки на лінії фронту, а і всередині міст".

Контрнаступ відбувається не так швидко, як хотілось би. Україна не отримала від союзників зброї, на яку розраховувала, і це тримало Сили оборони у невигідному становищі. "Ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою (кращою) армією у світі, я задоволений. Але ми втрачаємо людей, я незадоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений. Але я також не можу занадто скаржитися".

Але це – не привід здаватися. "Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт. Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здаватися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що наше".

Тим більше, що є позитивні здобутки. Україні вдалося звільнити певні території, відбивши їх у краще озброєного та укріпленого ворога. Потужність Чорноморського флоту Росії зменшилась після українських атак, які пробили протиповітряну оборону та вразили його штаб в окупованому Криму. Тимчасовий зерновий коридор все ще працює.

Наступний етап — нарощування внутрішнього виробництва зброї. Путін боїться, що Україна стане незалежною у військовому аспекті. Зеленський сподівається, що союзники нададуть Україні ліцензії на виробництво та ремонт свого озброєння. Та розраховує на дешеві позики від Заходу для фінансування цих планів.

"Якщо наше виробництво стане потужним, дуже потужним, ми будемо залежати здебільшого від самих себе. Росія розуміє, що [тоді] всі її плани щодо дестабілізації, експансії та окупації України закінчаться".

Важливо, щоб увага союзників не розсіювалась. Війна Ізраїлю та ХАМАС це ризик – вона може відвернути увагу від конфлікту в Україні в критичний момент. "Ми бачимо навіть наслідки того, що глобальне суспільство через трагедію Близького Сходу переключилось. І це – факт".

"Війна тут повномасштабна, складна, велика, глобальна. Найбільша війна після Другої світової війни. Тому ми розуміємо, які виклики можуть виникнути, якщо увага наших союзників буде розсіяна. Розумієте, увага дорівнює допомозі. Ми боремось за таку увагу".

Перемога Росії у війні – загроза для стабільності Європи. Росія могла б вторгнутися у країну НАТО, змусивши розгорнути там американські війська. "Ви думаєте, що якщо гинуть наші діти, ми хочемо, щоб чиїсь діти також гинули?"

Зеленський каже, що готовий провести вибори, але більшість українців – не готова. Українці, за його словами, вважають це "небезпечним і безглуздим". Він зазначив, бути президентом країни, яка воює – "дуже складна робота", але він "не може собі уявити, що покине цю посаду". Вибори, на його переконання, мають відбутися, як тільки буде стабілізована безпека України.