Какой должна быть формула справедливой мобилизации? Почему на фронте неэффективно используют людей? В чем разница между стилем управления Министерством обороны в период Рустема Умерова и во времена Дениса Шмыгаля?

В новом выпуске LIGA Подкаст ветеран российско-украинской войны, волонтер Мария Берлинская дает свое видение ответов на эти вопросы. Это подробный разговор о неэффективном управлении войсками, технологической гонке этой войны и о пропасти между военными и гражданскими. А еще – об угрожающей ближайшей перспективе, когда российские FPV-дроны будут терроризировать гражданских в глубоком украинском тылу.

Этот разговор не дает ответа на вопрос "когда наконец закончится война". Но он четко объясняет, как готовиться к постоянной войне с Россией.