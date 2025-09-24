Якою має бути формула справедливої мобілізації? Чому на фронті неефективно використовують людей? В чому різниця між стилем управління Міністерством оборони в період Рустема Умєрова і за часів Дениса Шмигаля?

У новому випуску LIGA Подкаст ветеранка російсько-української війни, волонтерка Марія Берлінська дає свою візію відповідей на ці питання. Це детальна розмова про неефективне управління військами, технологічну гонку цієї війни і про прірву між військовими та цивільними. А ще це про загрозливу найближчу перспективу, коли російські FPV-дрони тероризуватимуть цивільних в глибокому українському тилу.

Ця розмова не дає відповіді на питання "коли нарешті закінчиться війна". Але вона чітко пояснює, як готуватися до постійної війни з Росією.