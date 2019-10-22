"Не заплатил за контент? Заплатишь мозгами". #Медиагигиена с Викторией Романюк

Социологическое исследование Internews показало, что украинцы очень плохо различают фейковые новости и манипуляции. И это не удивительно, ведь сами медиа - те, кто должен быть фильтром - не проводят фактчек публикуемой информации. Свежий пример с нардепом от Слуги народа Дубинского, который перепутал бывшего зампрокурора Ровенской области Андрея Боровика с его тезкой - исполнительным директором Transparency International Украина. И эту новость подхватили некоторые региональные и общенациональные СМИ. Как отличить фейк от правды, чем страдает украинская журналистика и почему платный доступ к информации – единственный сценарий выживания наших СМИ, - об этом LIGA.net поговорила с заместителем руководителя Могилянской школы журналистики Викторией Романюк.
- Большинство общенациональных медиа принадлежат олигархам. Они заметно влияют на редакционную политику этих каналов.
- Верно. И самое плохое, что это влияние прикрывается-объясняется плюрализмом. Но так не должно быть. Журналисты не имеют права занимать какую-то позицию. И в этом еще одна большая проблема нашей журналистики. Мы анализировали пророссийские нарративы и обнаружили, что наиболее активно они проявили себя в ходе последней предвыборной кампании на телеканалах, которые связаны с пророссийскими собственниками. И это пример того, как эти манипуляции маскируются под отдельной точкой зрения. Это очень большая угроза национальным интересам.
- Как изменить ситуацию?
- Бесконечно критиковать журналистов за необъективность и джинсу. Но это будет, пока мы не осознаем, что некачественная журналистика – это проблема аудитории. Целевая аудитория должна меняться вместе с журналистикой. Читатели должны понять, что бесплатного контента не бывает и за него нужно платить. И если мы не заплатим за него деньгами, то заплатим нашими мозгами.
Читайте также: #Медиагигиена. Как телевизор и олигархи уничтожают критическое мышление
- Есть гарантия, что читатель, заплатив деньги, не получит джинсу и манипуляции?
- Гарантий, очевидно, нет. Здесь вопрос в критическом мышлении и способах получения информации. Мы должны себя перевоспитывать. Но я считаю, что такой способ (платного контента – ред.) почистил бы некачественную журналистику. Но будем откровенными, что наша журналистика не является эталоном профессионализма. Очень много ошибок и искривлений делается из-за слабой подготовки журналистов. Это очень хорошо показал пресс-марафон президента.
- Заставить всех журналистов заканчивать факультеты журналистики?
- У нас очень много университетов готовят медийщиков и журналистов, но не всегда программы отвечают реалиям медиа-рынка. Кроме того, на уровне самих СМИ должен контролироваться уровень журналистов, обеспечивая их развитие. Если вы думаете, что стали журналистом, закончив журфак, то это большая ошибка. Есть много инструментов и технологий по проверке информации, которые нужно изучать. К сожалению, это не всегда происходит, в частности в региональных СМИ.
- Как читатель может отличить настоящую новость от фейка или пророссийской манипуляции?
- Мы должны научиться проверять информацию из различных источников: пересмотреть, перечитать, сопоставить, что пишут об этом другие издания, и не полагаться на одну точку зрения. Мы должны осознать, что медиа – это не истина в последней инстанции. Это также технология, которая часто бывает ангажированной и проплаченной кем-то. Читатель должен научиться задавать себе вопросы: где именно я вижу эту новость, кто ее автор, почему именно сегодня я ее услышал. И проанализировать, является ли это вообще новостью. У нас очень часто любят манипулировать, чье-то субъективное мнение подают как новость.
Читайте также: Оппоплатформа - лидер джинсы в онлайн-СМИ регионов: инфографика
Нужно посмотреть, содержит ли новость ссылки на официальные источники информации, есть ли подтверждения от государственных органов, очевидцев или международных наблюдателей. Если ссылок и цитат нет, то не стоит этому доверять. Если комментирует эксперт, надо спросить себя, что это за эксперт. Сейчас очень много экспертов, которые ходят с канала на канал и высказывают свою позицию.
Очень важен фактчекинг. Это обязательное условие для потребления информации. Когда мы покупаем вещи на сайте, мы проверяем и читаем отзывы. То же самое нужно делать с ресурсами и новостями.
- Что делать с проплаченными новостями, то есть так называемой джинсой? Многие медиа только и выживают благодаря такому контенту.
- Если читатель не способен платить за информацию, то журналист будет искать пути для заработка. Джинса – один из таких путей. Если вы открываете газету и на 90% издания новость о каком-то политике, то, скорее всего, этот деятель повлиял на то, чтобы такая новость была в газете. Такие примеры мы активно наблюдали перед выборами.
Аудитория должна очень критически относиться к такой информации и задавать себе внутренние вопросы: почему я это вижу, какой объем и в какой коннотации освещена информация. Если все позитивно, без сравнений и фактов, то стоит подозревать в проплаченной журналистике.
У нас есть много организаций, которые стараются мониторить джинсу. К тому же у самих журналистов должна быть внутренняя профессиональная цензура. Но такие явления будут существовать, пока журналисты не будут иметь источника финансирования, который бы позволил существовать без таких путей.
- Насколько опасны для медиаграмотности социальные сети и Telegram-каналы, где все больше людей получают информацию, в частности молодежь?
- В соцсетях очень много манипуляций происходит в дискуссиях из-за ботов и троллей, которые формируют повестку дня и настроение аудитории. Важно осознавать наличие этих факторов. Особенно когда в стране какие-то обострения и события.
Читайте также: Ошибки президента: где слукавил, сманипулировал и был правдив Зеленский на пресс-марафоне
- А как проверить страницы в соцсетях?
- Это проверить все сложнее, поскольку боты часто используют фотографии других реальных людей. Поэтому нужно посмотреть, есть ли в профиле другие фотографии этого человека из личной жизни. Также надо посмотреть, есть ли какие-то посты. В основном страницы ботов наполнены репостами публикаций без персональных мыслей.
Часто в дискуссиях в соцсетях мы поддаемся эмоциям. И нам, независимо от того, пользуемся ли мы соцсетями или традиционными онлайн-СМИ, нужно научиться контролировать их. Все манипуляции и медиа-влияния работают с эмоциями. Не нужно репостить информацию, которая является эмоциональной, но сомнительной по своему содержанию.
- Недавно в Верховной Раде продвигали идею введения ответственности за фейковые новости. Вы лично поддерживаете такую инициативу?
- Такие инициативы появляться по всему миру и в этом есть определенный смысл. Мир давно думает, как регулировать информационные процессы. С другой стороны - а судьи кто? Понятие манипулиции очень широкое и может охватывать различные векторы и форматы. Кто будет измерять уровень этой манипуляции?
Во-вторых, есть большая опасность перейти из открытого медийного пространства, где каждый имеет право высказывать свое мнение, в цензуру и наступление на свободу слова. Мы живем в стране с очень, мягко говоря, несовершенной судебной системой. И в таких условиях это будет просто инструмент борьбы одной силы против другой.
- Вы верите, что в ближайшее время украинцы захотят платить за контент?
- К сожалению, наша аудитория еще не готова к этому. Но организации, которые работают в сфере медиаграмотности, и само журналистское сообщество должны активнее обсуждать этот вопрос. Мы должны готовить аудиторию. За качественный контент нужно так же платить, как за качественную еду и обслуживание. Сложно требовать от журналиста регионального издания не использовать джинсу, если у него нет альтернативы.
Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.
Читайте также: Хватит читать херню! 10 признаков нормального медиа от LIGA.net