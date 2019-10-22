"Не заплатил за контент? Заплатишь мозгами". #Медиагигиена с Викторией Романюк

Социологическое исследование Internews показало, что украинцы очень плохо различают фейковые новости и манипуляции. И это не удивительно, ведь сами медиа - те, кто должен быть фильтром - не проводят фактчек публикуемой информации. Свежий пример с нардепом от Слуги народа Дубинского, который перепутал бывшего зампрокурора Ровенской области Андрея Боровика с его тезкой - исполнительным директором Transparency International Украина. И эту новость подхватили некоторые региональные и общенациональные СМИ. Как отличить фейк от правды, чем страдает украинская журналистика и почему платный доступ к информации – единственный сценарий выживания наших СМИ, - об этом LIGA.net поговорила с заместителем руководителя Могилянской школы журналистики Викторией Романюк.

- Большинство общенациональных медиа принадлежат олигархам. Они заметно влияют на редакционную политику этих каналов.

- Верно. И самое плохое, что это влияние прикрывается-объясняется плюрализмом. Но так не должно быть. Журналисты не имеют права занимать какую-то позицию. И в этом еще одна большая проблема нашей журналистики. Мы анализировали пророссийские нарративы и обнаружили, что наиболее активно они проявили себя в ходе последней предвыборной кампании на телеканалах, которые связаны с пророссийскими собственниками. И это пример того, как эти манипуляции маскируются под отдельной точкой зрения. Это очень большая угроза национальным интересам.

- Как изменить ситуацию?

- Бесконечно критиковать журналистов за необъективность и джинсу. Но это будет, пока мы не осознаем, что некачественная журналистика – это проблема аудитории. Целевая аудитория должна меняться вместе с журналистикой. Читатели должны понять, что бесплатного контента не бывает и за него нужно платить. И если мы не заплатим за него деньгами, то заплатим нашими мозгами.

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- Есть гарантия, что читатель, заплатив деньги, не получит джинсу и манипуляции?

- Гарантий, очевидно, нет. Здесь вопрос в критическом мышлении и способах получения информации. Мы должны себя перевоспитывать. Но я считаю, что такой способ (платного контента – ред.) почистил бы некачественную журналистику. Но будем откровенными, что наша журналистика не является эталоном профессионализма. Очень много ошибок и искривлений делается из-за слабой подготовки журналистов. Это очень хорошо показал пресс-марафон президента.

Когда мы покупаем вещи на сайте, мы проверяем и читаем отзывы. То же самое нужно делать с новостями

- Заставить всех журналистов заканчивать факультеты журналистики?

- У нас очень много университетов готовят медийщиков и журналистов, но не всегда программы отвечают реалиям медиа-рынка. Кроме того, на уровне самих СМИ должен контролироваться уровень журналистов, обеспечивая их развитие. Если вы думаете, что стали журналистом, закончив журфак, то это большая ошибка. Есть много инструментов и технологий по проверке информации, которые нужно изучать. К сожалению, это не всегда происходит, в частности в региональных СМИ.

- Как читатель может отличить настоящую новость от фейка или пророссийской манипуляции?

- Мы должны научиться проверять информацию из различных источников: пересмотреть, перечитать, сопоставить, что пишут об этом другие издания, и не полагаться на одну точку зрения. Мы должны осознать, что медиа – это не истина в последней инстанции. Это также технология, которая часто бывает ангажированной и проплаченной кем-то. Читатель должен научиться задавать себе вопросы: где именно я вижу эту новость, кто ее автор, почему именно сегодня я ее услышал. И проанализировать, является ли это вообще новостью. У нас очень часто любят манипулировать, чье-то субъективное мнение подают как новость.

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Нужно посмотреть, содержит ли новость ссылки на официальные источники информации, есть ли подтверждения от государственных органов, очевидцев или международных наблюдателей. Если ссылок и цитат нет, то не стоит этому доверять. Если комментирует эксперт, надо спросить себя, что это за эксперт. Сейчас очень много экспертов, которые ходят с канала на канал и высказывают свою позицию.

Очень важен фактчекинг. Это обязательное условие для потребления информации. Когда мы покупаем вещи на сайте, мы проверяем и читаем отзывы. То же самое нужно делать с ресурсами и новостями.

- Что делать с проплаченными новостями, то есть так называемой джинсой? Многие медиа только и выживают благодаря такому контенту.

- Если читатель не способен платить за информацию, то журналист будет искать пути для заработка. Джинса – один из таких путей. Если вы открываете газету и на 90% издания новость о каком-то политике, то, скорее всего, этот деятель повлиял на то, чтобы такая новость была в газете. Такие примеры мы активно наблюдали перед выборами.

Аудитория должна очень критически относиться к такой информации и задавать себе внутренние вопросы: почему я это вижу, какой объем и в какой коннотации освещена информация. Если все позитивно, без сравнений и фактов, то стоит подозревать в проплаченной журналистике.

У нас есть много организаций, которые стараются мониторить джинсу. К тому же у самих журналистов должна быть внутренняя профессиональная цензура. Но такие явления будут существовать, пока журналисты не будут иметь источника финансирования, который бы позволил существовать без таких путей.

За качественный контент нужно платить как за качественную еду и обслуживание. Сложно требовать от журналиста регионального издания не использовать джинсу, если у него нет альтернатив

- Насколько опасны для медиаграмотности социальные сети и Telegram-каналы, где все больше людей получают информацию, в частности молодежь?

- В соцсетях очень много манипуляций происходит в дискуссиях из-за ботов и троллей, которые формируют повестку дня и настроение аудитории. Важно осознавать наличие этих факторов. Особенно когда в стране какие-то обострения и события.

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- А как проверить страницы в соцсетях?

- Это проверить все сложнее, поскольку боты часто используют фотографии других реальных людей. Поэтому нужно посмотреть, есть ли в профиле другие фотографии этого человека из личной жизни. Также надо посмотреть, есть ли какие-то посты. В основном страницы ботов наполнены репостами публикаций без персональных мыслей.

Часто в дискуссиях в соцсетях мы поддаемся эмоциям. И нам, независимо от того, пользуемся ли мы соцсетями или традиционными онлайн-СМИ, нужно научиться контролировать их. Все манипуляции и медиа-влияния работают с эмоциями. Не нужно репостить информацию, которая является эмоциональной, но сомнительной по своему содержанию.

- Недавно в Верховной Раде продвигали идею введения ответственности за фейковые новости. Вы лично поддерживаете такую инициативу?

- Такие инициативы появляться по всему миру и в этом есть определенный смысл. Мир давно думает, как регулировать информационные процессы. С другой стороны - а судьи кто? Понятие манипулиции очень широкое и может охватывать различные векторы и форматы. Кто будет измерять уровень этой манипуляции?

Во-вторых, есть большая опасность перейти из открытого медийного пространства, где каждый имеет право высказывать свое мнение, в цензуру и наступление на свободу слова. Мы живем в стране с очень, мягко говоря, несовершенной судебной системой. И в таких условиях это будет просто инструмент борьбы одной силы против другой.

- Вы верите, что в ближайшее время украинцы захотят платить за контент?

- К сожалению, наша аудитория еще не готова к этому. Но организации, которые работают в сфере медиаграмотности, и само журналистское сообщество должны активнее обсуждать этот вопрос. Мы должны готовить аудиторию. За качественный контент нужно так же платить, как за качественную еду и обслуживание. Сложно требовать от журналиста регионального издания не использовать джинсу, если у него нет альтернативы.

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.



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