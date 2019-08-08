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08.08.2019, 09:58

"По Порошенко - десятки нелепых дел". Интервью Луценко - за минуту

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Когда подаст в отставку с должности, собирается ли возвращаться в политику и что происходит в скандальном Окружном административном суде Киева

Генеральный прокурор Юрий Луценко дал интервью Радио НВ. Когда он подаст в отставку с должности, собирается ли возвращаться в политику и что происходит в скандальном Окружном административном суде Киева: коротко.

К отставке готов. Ждет имя спикера. "На первой встрече с президентом Зеленским... я сказал, что как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я внесу заявление об отставке по собственному желанию. Сделаю это не потому, что считаю себя худшим прокурором. Было много сделано, а весь негатив общества ко мне неверно сфокусирован... Новому прокурору я спокойно передам все дел".

Вернется в политику. Как - пока не решил. "Возможно, отдых на 10 дней себе позволю... Я никогда от политики далеко не отходил. Знаю о ней все и учитывал ее в своей деятельности. Понятно, что, потеряв должность, которая меня сдерживала и ограничивала, я займусь ею более тщательно. Буду ли я заниматься партийной деятельностью? Пока не решил".

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С Порошенко поступили несправедливо. "К сожалению, путинская пропаганда, которая навязывала украинцам тезис о том, что враг не в Кремле, а на Банковой, а потом пропаганда отдельных олигархов... привела людей к ненависти к своей власти".

Взять, например, Гладковских. "Это наибольшее дело о хищениях? Нет. Знают ли об этом деле все? Да... В Укроборонпроме у нас осуждены с приговорами 120 лиц. Из них 35 - руководители оборонных заводов... Но люди слышали только одно: Свинарчук (сколько Свинарчука не корми, он Гладковским не станет), близкий к руководству государства, был где-то возле схем с оборонным бюджетом. Все... А НАБУ свое дело не сделало, не посадило за хищение. Людям где НАБУ, где ГПУ - не интересно. Они говорят: власть покрывает своих".

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Сам уголовных дел не боится. "В НАБУ периодически 5-15 дел против меня. И даже сейчас есть. Я хожу на допросы, даю показания. Это нормально для правового государства. Единственное, в чем я уверен, что за мной нет никакого состава преступления, когда я умышленно, из корыстных побуждений, злоупотреблял бы положением ради себя или близких. Этого нет вообще... (Но) от тюрьмы и сумы не зарекайся".

Порошенко тоже не фигурант. "Я горжусь тем, что президент ходил на вызовы следователей прокуратуры и давал показания... Есть ли к нему вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них нелепые? Масса. Могу сказать лишь одно: на этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения ему в установленном порядке не вручено".

Хотя открытых производств - десятки. "Я после отпуска... увидел десятки дел, которые взяты чисто для политического антипиара, больше ничего. Например, дело о том, что Порошенко совершил государственное преступление тем, что дал приказ наступать на Донбассе. Вам не кажется это абсурдом? Дело о незаконном направлении Порошенко моряков из одного украинского порта в другой украинский порт. Мы выиграли международный арбитраж по этому вопросу. Тем не менее, такое дело тоже существует".

Судья Вовк - в разработке. "Дело Окружного админсуда Киева - главное юридическое событие последних двух лет. Семь месяцев делались записи в кабинете руководителя Окружного админсуда, это беспрецедентно. В прошлом году таким серьезным делом была переписка руководителя ГФС господина Продана (все об этом скандале)... То дело в сравнении с этим - небольшой эпизод. Массив полученной информации из одного из ключевых кабинетов судебной системы я бы сравнил с раскрытием всей прогнившей системы судопроизводства".

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Будут просить домашнего ареста. "Имеем четко установленный эпизод давления на ВККС - орган, который назначает судей... Первые четыре лица получили подозрения. К чести господина Вовка и других судей, они пришли по повестке... Три судьи из столицы и один из Одессы... Мы будем ходатайствовать о домашнем аресте и отстранении от обязанностей" (здесь читайте, почему Вовку все может сойти с рук).

И это далеко не предел. "Разговоры в кабинете руководителя суда несут также другие эпизоды. Гости господина Вовка и он сам обсуждали еще ряд тем, не связанных с ВККС... Сейчас мы переводим записи с дисков на бумагу, проводим их правовой анализ. Не исключаю, что будут другие эпизоды. Они носят характер заказных решений судов ради политических и бизнесовых интересов гостей господина Вовка».

Вот что показал скандал с Вовком. "И до президентских выборов, и после президентских выборов есть попытки государственных служащих и специально определенных решал перевести суд в ручное управление.... Я очень надеюсь, что новый президент сделает все возможное для недопустимости восстановления ручного управления судами, которое процветало при Януковиче и, к сожалению, не было окончательно уничтожено ни при Порошенко, ни в первые дни президента господина Зеленского".

Подписи Манафорта в амбарной книге ПР нет. "Руководитель НАБУ заявил, что "там есть Манафорт", четко зная, что подписи Манафорта там нет... В черной кассе напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего народного депутата Геллера... Это установлено экспертизой, и этого не мог не знать господин Сытник, объявляя, что есть доказательства получения этих средств непосредственно Манафортом. Поэтому американцы считают, что это носит признаки вмешательства в их политические процессы".

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Брал деньги или нет - неизвестно. "Другие доказательства против Манафорта есть. Из оффшоров он получал средства, похожие по размерам на те, о которых шла речь в черной бухгалтерии. Но сама черная касса не могла быть таким доказательством".

Дело Шеремета - очень сложное. "Даже наши американские коллеги не смогли помочь нам с идентификацией лица по нашим видеоматериалам. У нас есть только рост, фигура, пол, примерные черты... Из того, что я знаю, я не могу ничего сказать публично... Мой коллега, руководитель Нацполиции Князев... один на один с президентом рассказал, что ему нужно знать об этом деле... Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это надо еще доказать рядом следственных действий... Большего я сказать вам не могу".

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Теги: отставка, юрий луценко, генеральная прокуратура, олег гладковский, судья павел вовк
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