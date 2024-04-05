"На один наш выстрел россияне делают шесть. Преимущество в мавиках – один к трем. На каждое наше ударное крыло у них семь. Но в надводных и подводных дронах Украина является абсолютным лидером", – говорит LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр, депутат Киевсовета (СН) Юрий Федоренко.

Его подразделение сейчас воюет на Бахмутском направлении. Больше всего россияне пытаются давить на Часов Яр – и уже запускают слухи, будто вошли в город. Украинское командование опровергает эту информацию: ситуация сложная, но бои за город продолжаются.

"Часов Яр – господствующая высота. Его захват позволит врагу взять под огневой контроль Константиновку и Дружковку, отдельными огневыми средствами – Краматорск", – рассказывает комбат.

О текущей ситуации на Бахмутском направлении, соотношении дронов, российских КАБах и контрактах за деньги Федоренко рассказал LIGA.net в коротком интервью между боями.

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"Часов Яр открывает россиянам дорогу на Константиновку"

– Что сейчас происходит в районе Часова Яра?

- Часов Яр – это господствующая высота. Его захват позволит врагу взять под огневой контроль Константиновку и Дружковку, отдельными огневыми средствами – Краматорск. Поможет организовать плацдарм для дальнейшего продвижения в Донецкой области в направлении Константиновки и, потенциально, Славянска.

Соответственно, противник давит и бьет больше всего именно в направлении Часова Яра. И проводит ударно-штурмовые действия в направлении Богдановского, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

- У россиян там какие-то тактические успехи?

- В Часовом Яру с марта – да. Но нельзя сказать, что они максимально критичны. По Богдановке в последние три недели тактических успехов у них нет. Частично, около 20% населенного пункта, под оккупацией. Остальная часть Богдановки – под контролем Сил обороны.

Ивановка – еще одна горячая, очень сложная точка. Около месяца назад противнику удалось захватить одну из передовых улиц, с тех пор там идут активные бои. Россияне продвигаются, оккупируют до 60% села. Потом мы их отталкиваем. Эта миграция продолжается постоянно. К этой минуте больше половины Ивановки пока в оккупации россиян.

Батальон БпАК "Ахиллес" (Фото: 92-я ОШБр им. Ивана Сирко)

Противник штурмует после массированных артобстрелов, при поддержке разведывательных и ударных БпЛА. Применяет легкобронированную технику для доставки штурмовых групп. Танчики – для огневого прикрытия. Багги, на которые устанавливают РЭБ-системы.

Сегодня (интервью записано 4 апреля. – Ред.) россияне начали активно штурмовать в направлении Ивановского и Часова Яра. Только моему подразделению удалось уничтожить девять единиц бронированной техники. Вдрбезги. Всего в штурме участвовало около 30 единиц.

– Насколько велики потери у россиян во время таких штурмов?

– Обычно удается выводить из строя 30-70% их техники. Россияне, рискуя личным составом, пытаются ее эвакуировать, отремонтировать, поставить в строй и бросить обратно в бой. Это говорит о том, что у противника большого разнообразия и запаса этой техники нет. Но достаточно сил и средств для таких штурмов.

После Авдеевской кампании они получили существенное тактическое преимущество на поле боя благодаря авиации и управляемым авиабомбам. КАБы прошли ряд модернизаций. Теперь они более устойчивы к РЭБ, соответственно более метко бьют по целям. Это мощное оружие.

"Я первый раз столкнулся с КАБом, когда мы ехали в машине по Часову Яру. Среди обычных звуков войны не слышишь какого-нибудь характерного звука. Просто очень мощный взрыв, буквально переставляющий машину. Лопаются окна. Если повезло – тебя не побило осколками".

В посадках сложно подготовить позиции, которые не уничтожит удар КАБа.

"Удары по территории России – вынужденная мера"

- Насколько активно россияне применяют КAБы?

– Не так активно, как в Авдеевке. Наши ПВО делают действительно невозможное. В условиях ограниченного количества боеприпасов, они не дают врагу возможности бесноваться в воздухе так, как им этого хотелось бы.

– Против них может быть дополнительное противодействие?

– F-16. С ними мы сможем с далекого расстояния сбивать вражескую авиацию. Если на одном направлении сбить два-три самолета, их присутствие минимизируется. Мы эту историю проходили с вертолетами.

Плюс нам важно уничтожать не только их авиацию, но и инфраструктуру, которая наполняет Россию деньгами. Нефтедолларом – в первую очередь. Сейчас это эффективно удается делать беспилотниками, которые поражают российские нефтеперерабатывающие заводы.

Батальон БпАК "Ахиллес" (Фото: 92-я ОШБр им. Ивана Сирко)

Удары по НПЗ на территории России – это вынужденная мера. Наши беспилотники не работают в местах высокой концентрации мирного населения. Поэтому нельзя сравнивать наносимые Украиной удары с ударами России. Они совершают геноцид, лупя по жилым домам, учебным заведениям и здравоохранению.

Если Украина получит от партнеров дальнобойные ракеты, это поможет более эффективно поражать их тыловые сообщения, военные учебные центры, склады с боеприпасами. Логика очень проста. Чем больше противник истощен в тылу, тем меньше ресурсов он передаст на переднюю линию. И будет ограничен в ударно-штурмовых действиях. Тогда мы сможем начать контрнаступление.

"Преимущество россиян в "мавиках" – один к трем"

– Благодаря чему, кроме КАБов, россияне достигают тактических успехов?

– Живую силу они пускают в расход. ЧВК "Шторм-Z", которые комплектуются за счет лишенных свободы лиц, имеют низкий уровень обеспечения и экипировки. Их используют для прохождения минных ограждений, эвакуации подбитой техники, выявления наших огневых позиций. Россияне их не считают.

У контрактников достаточно мощный уровень обеспечения: и по средствам индивидуальной защиты, и по уровню подготовки. Благодаря БпЛА, мы видим их на поле боя. Это слаженная работа.

– Следующая причина?

- Преимущество в количестве артиллерии и артиллерийских выстрелов. На один наш выстрел враг производит ориентировочно шесть.

У них есть преимущества и в беспилотниках. В "мавиках" – где-то один к трем. Это связано с отношениями между правительством Китая и России: они способны закупать напрямую большое количество коптеров DJI Mavic 3/DJI Mavic 3Т. Это топ-коптер войны, позволяющий мониторить переднюю линию и днем, и ночью. И сбрасывать боеприпасы на позиции.

То же с FPV-дронами. Комплектующие Россия выкупает за большие деньги. Контракты с топовыми производителями у них подписаны на три-четыре месяца вперед. Наши производители вынуждены искать альтернативные предприятия, завозить по-разному.

Сейчас наши производители, правительство и все вовлеченные в производственные процессы ведут активную работу, чтобы перейти на европейские комплектующие. Ряд европейских компаний перешли на полностью замкнутый цикл: электродвигатели, передатчики, вся электроника.

СПРАВКА Федоренко выделяет три составляющих использования беспилотных систем.



Надводные и подводные дроны. Украина является абсолютным лидером, считает он: смогла уничтожить почти 25-30% ЧФ РФ. У противника подобных нет.



Системы БпЛА в воздухе. Силы обороны применяют "много интересного", но громко об этом говорить не стоит, предлагает Федоренко: "Для врага должны оставаться определенные сюрпризы на поле боя".



Системы на земле. Автомобили на колесах или гусеничном ходу, доставляющие гуманитарные грузы на переднюю линию, эвакуируют раненых. Их же задача – минирование, разминирование. "Противник в этом направлении развивается достаточно активно", – говорит он. Здесь баланс условно зеркальный. Россияне превалируют, но не существенно. Федоренко выделяет три составляющих использования беспилотных систем.Украина является абсолютным лидером, считает он: смогла уничтожить почти 25-30% ЧФ РФ. У противника подобных нет.. Силы обороны применяют "много интересного", но громко об этом говорить не стоит, предлагает Федоренко: "Для врага должны оставаться определенные сюрпризы на поле боя".Автомобили на колесах или гусеничном ходу, доставляющие гуманитарные грузы на переднюю линию, эвакуируют раненых. Их же задача – минирование, разминирование. "Противник в этом направлении развивается достаточно активно", – говорит он. Здесь баланс условно зеркальный. Россияне превалируют, но не существенно.

Украина сделала существенные шаги в масштабировании производства FPV-дронов. Электродвигатели уже частично производятся в Украине. В общем ситуация по количеству FPV-дронов дневного применения на начало ноября 2023 года выглядела так: на один коптер Сил обороны Украины противник имел пять. На текущий момент – один к двум.

По количеству FPV-коптеров ночного применения россияне до сих пор преобладают. Начали раньше благодаря доступу к комплектующим. В частности – к тепловизионным камерам. Но наше подразделение уже тоже достаточно активно начало применять ночные FPV.

– Что с дронами типа крыло?

- У россиян есть ударные "Ланцеты" и "Кубы". Если летом 2023 года нам почти нечем было ответить, то сейчас Силы обороны начинают получать ударные крылья-камикадзе, которые могут поражать противника довольно далеко за линией боевого столкновения. Так мы можем сражаться с их пушками и другим вооружением.

На одно наше ударное крыло у них семь, иногда даже десять. Думаю, ситуация значительно улучшится к середине лета.

Батальон БпАК "Ахиллес" (Фото: 92-я ОШБр им. Ивана Сирко)

Мы опережаем по ночным бомберам. Это бывшие аграрные гексакоптеры, которые использовались для уничтожения вредителей на полях и для обогащения земли минералами. БпЛА модернизировали, переработали на военный лад. Государство достаточно живо ими снабжает. Передают и волонтерские организации.

Эти коптеры способны заносить мощные боеприпасы, сжигать позиции и технику, бить личный состав, бороться с артиллерией, РЭБ. Чтобы не рисковать мобильными группами, поставляющими боеприпасы, лекарства, еду на переднюю линию, эту задачу тоже перевели на бомберы.

Противник подобных средств в арсенале пока не имеет. Разработки ведутся. Думаю, у россиян они появятся ближе к августу.

– По системам РЭБ преобладают россияне?

– Да. Как за счет централизованных систем, – они давят широкий диапазон частот, – так и за счет портативных РЭБов, устанавливаемых на бронированную технику. Также их используют штурмовые группы в качестве прикрытия украинских FPV-дронов.

У нас есть централизованные средства РЭБ. Появляется все больше РЭБ, закрывающих передовые позиции, транспорт, логистику, пехоту и штурмовые подразделения. Однако нужно больше. Каждый сбор на РЭБ-системы – это донат на сохранение жизни наших военных и техники.

Батальон БпАК "Ахиллес" (Фото: 92-я ОШБр им. Ивана Сирко)

"Москва за контракт платит $6000-$8000"

- Еще совсем недавно военные аналитики предполагали, что в апреле россияне возьмут оперативную паузу. Со стороны сейчас выглядит так, что пауза откладывается. Это так?

- Россия проводит скрытую мобилизацию. У них есть "рекрутинговые программы", за подписание контракта регионы выплачивают деньги: Москва – $6000-$8000, Санкт-Петербург – около $5000. Для людей с периферии, которые существуют на кредитах и не знают, какой может быть жизнь за пределами формулы "украл – выпил – в тюрьму", это огромные деньги. Они также платят за гибель. Это – катализатор, позволяющий им привлекать большое количество мобилизационного резерва.

Военно-промышленный комплекс России несет существенные потери в технике. Но в то же время они продолжают и изготовление, и модернизацию, и расконсервацию, и ремонт.

"По моему убеждению, противник накапливает силы и средства для того, чтобы реализовать главное намерение".

Когда может произойти эскалация – зависит от многих факторов. Произойдет ли это на текущих направлениях или противник собирается открывать еще один фронт – дискуссионный вопрос. Ответ на него лучше знает наша разведка.

Если США передадут нам военную помощь, даже самые амбициозные намерения россиянам будет не так просто реализовать.

Украине нужны боеприпасы. БпЛА не может заменить собой другие средства разведки. Это дополнительное безальтернативное средство разведки и дополнительное супермощное средство огневого воздействия. Но артиллерию дроны не смогут заменить еще 50 лет. Низкая облачность, неблагоприятные условия, сильный ветер – и БпЛА неэффективен.

Поэтому наибольшие потери противник несет, когда по одной категории целей работает и артиллерия, и БПЛА одновременно.

Мы надеемся, что на очередном саммите НАТО Украина получит необходимое количество боеприпасов и дополнительного вооружения, чтобы мы смогли минимизировать успехи россиян на поле боя.