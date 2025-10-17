"Звучит прекрасно. Но это всего лишь слова, а не действия. Когда речь идёт о Трампе, это принципиальное отличие. На самом деле гораздо проще передать Украине все замороженные активы Центрального банка России", – говорит LIGA.net бывший посол США в России Майкл Макфол о резких перепадах настроений Дональда Трампа в отношении России и Владимира Путина.

Только за последние дни президент США сделал несколько заявлений, благоприятных для Украины, вплоть до обещаний "разблокировать" продажу дальнобойных ракет Tomahawk. Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон, чтобы обсудить эту возможность с Трампом 17 октября лично. Однако за день до этого Трамп неожиданно связался и с Путиным и договорился о второй встрече – на этот раз в Венгрии.

"Трамп и его команда мыслят категориями сделок и выгод", – говорит Макфолл.

Можно ли доверять Трампу, что будет с поддержкой Украины после его встречи с Зеленским 17 октября, кто в окружении Путина против войны – в интервью LIGA.net с Майклом Макфолом, сопредседателем группы, разрабатывающей санкции против России.