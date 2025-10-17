"Звучить чудово. Але це лише слова, а не дії. Коли йдеться про Трампа, це принципова різниця. Насправді значно простіше передати Україні всі заморожені активи Центробанку Росії", – каже LIGA.net експосол США у Росії Майкл Макфол про різкі перепади настроїв Дональда Трампа щодо Росії та Володимира Путіна.

Лише за останні дні президент США зробив кілька прихильних до України заяв, аж до обіцянок "розблокувати" продаж далекобійних ракет Tomahawk. Президент України Володимир Зеленський вилетів у Вашингтон, щоб обговорити цю можливість із Трампом 17 жовтня особисто. Проте за день до цього Трамп неочікувано зідзвонився і з Путіним та домовився про другу зустріч – цього разу в Угорщині.

"Трамп і його команда мислять у категоріях угод і вигод", – каже Макфол.

Чи можна довіряти Трампу, що буде з підтримкою України після його зустрічі з Зеленським 17 жовтня, хто в оточенні Путіна проти війни – в інтерв'ю LIGA.net з Майклом Макфолом, співочільником групи, яка розробляє санкції проти Росії.