"Рано или поздно Россия согласится". Интервью Богдана – за минуту

В четверг, 23 мая, новоиспеченный глава Администрации президента Андрей Богдан стал гостем телеканала 1+1. Глава АП объяснил свою мысль о референдуме о России и почему имеет право возглавлять АП. Сколько лет был на фронте и что думает о петиции против Владимира Зеленского: самое интересное из интервью Богдана в 10 коротких тезисах.

Петиция об отставке Зеленского – это смешно. "Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента".

Референдум поможет избежать раскола. "В цивилизованных странах опрос населения по тем или иным болезненным вопросам – это нормальная практика. И поскольку мы хотим идти в Европу, наверно, не является плохим спрашивать у своих граждан, что им нравится и что они хотят…Представление общественного мнения поможет избежать раскола Украины на две части, когда одна часть поддерживает, а другая против".

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Разговаривать с Россией надо. Рано или поздно она согласится. "Смысл переговоров с Россией хотя бы в том, чтобы вернуть наших людей оттуда…На той стороне живут наши украинцы, они разговаривают на украинском и русском языках… Россия согласится рано или поздно. Вопрос – когда и при каких условиях… Разговаривать надо, если вы хотите мир, потому что очень хорошо кидать на плаху не свою жизнь. Там погибают наши украинцы".

Медведчук переговорщиком от Украины не будет. "Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор".

Три года был на фронте. "Я около трех лет был на фронте. Не как военный, а как волонтер. И много моих друзей там погибли. Мы идем к победе, но не ценой жизней наших военных… Мы можем одержать победу мирным путем и, возможно, это тяжелый путь, но, я думаю, что именно ним надо идти".

Имеет законное право возглавлять АП. "Я возглавил АП на абсолютно законных основаниях…Юридически я имею полное право занимать эту должность, потому что уже после закона о люстрации должность главы АП и его заместителей были выведены из государственной службы…Поскольку я не являюсь государственным служащим, этот закон именно в этом случае на меня не распространяется".

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Но готов уйти хоть завтра. "Я для себя ставлю задачу дать возможность завести туда (в АП – ред.) и в Верховную Раду и, даст Бог, в Кабинет Министров передовых и молодых людей, возможно без опыта, и чему-то их научить…А лично я готов хоть завтра уйти. Это только в плюс. Я туда не деньги пошел зарабатывать".

Обещает равность всех перед законом. Даже Коломойского. "Я обещаю, что Администрация президента Зеленского никогда не будет давать никаких сигналов, кого можно трогать, а кого нельзя, кто свой, а кто чужой. Даже олигархов. Мы считаем, что все равны перед законом. И любой олигарх, любой человек должны соблюдать закон".

Рада преподнесла неожиданный урок. "Практически все (фракции – ред.) задекларировали (поддержку инициатив Зеленского - ред.) на выходе из АП, но на второй день мы получили неожиданный урок, что, к сожалению, народные депутаты не сдерживают свое слово. Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия Слуга народа покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах".

Поэтому Зеленский опубликует видео встречи с фракциями. "Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение".

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