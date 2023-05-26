Адам Кинзингер: F-16 станут геймченджером. Вселят страх Божий в россиян

Вопрос F-16 наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Украинские пилоты вот-вот должны начать летные учения, а партнеры по "Рамштайну" решают – как, когда и сколько истребителей поставить Киеву.

Одним из первых лоббистов западных самолетов был Адам Кинзингер, бывший пилот ВВС США и экс-конгрессмен от Республиканской партии.

Летом 2022 года, когда Украина только начала получать западную артиллерию, а о танках с истребителями даже не мечтала, на тот момент конгрессмен уже встречался с украинскими пилотами в Вашингтоне и продвигал законопроект о выделении $100 млн на их обучение на F-16.

"Если бы обучение началось еще тогда, Украина уже летала бы на F-16, – говорит Кинзингер LIGA.net . – Украинских пилотов можно очень быстро научить".

Господин Кинзингер также является одним из главных критиков Дональда Трампа и голосовал за второй импичмент экс-президента США. Он отказался переизбираться в Конгресс на осенних выборах.

В интервью LIGA.net он рассказал о самолетах F-16, перспективах идеи Резникова приглашать западных летчиков, Трампе и лидерах Республиканской партии в преддверии выборов президента США-2024.

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"УКРАИНА СПОСОБНА ПОБЕДИТЬ БЕЗ F-16, НО ОНИ НУЖНЫ"

– Вы одним из первых продвигали обучение украинских пилотов на F-16. Еще год назад. Вы уже тогда понимали, что Украина не сможет без F-16?

– Я думаю, Украина может победить и без них. Ибо ничто не может сравниться с духом, когда защищаешь свой дом. И ничто не может сравниться с национальной идентичностью и единством, которое Путин (своим полномасштабным нападением. – Ред.) дал украинскому народу.

Но очевидно, что Украине нужны F-16. Даже если не для войны здесь и сейчас, то для долгосрочной перспективы. Новейшие Су и МиГ Украина не получит. А нам нужно думать не только о том, чтобы эта война окончилась победой Украины, которую мы должны обеспечить. Но и о том, что Украина будет очень важным партнером для нас в будущем.

Это означает переход на стандартное оборудование НАТО, такое как F-16.

– О будущем. Ряд стран выводит F-16 из эксплуатации и заменяет их на более современные F-35. Стоит ли Украине после победы думать об F-35?

– Да. Хотя F-16 будет оставаться очень важным самолетом. Вероятно – в течение следующих 20-30 лет. Многие подразделения в США все еще будут летать на F-16 в далеком будущем.

F-35 имеет преимущества в малозаметности, в возможности управлять беспилотниками с воздуха. Но сбрасывать боеприпасы могут хорошо как F-16, так и F-35.

Однако F-35 дорогие, еще даже многие наши союзники их не имеют.

– Какие американские политики являются главными лоббистами западных истребителей для Украины? Назовите двух-трех.

– Тед Лью, демократ из Калифорнии. Он много работал со мной над этим вопросом, когда я был в Конгрессе. И продолжает это делать.

На самом деле, было достаточно много политиков, которые подталкивали нас. Я думаю еще о Майке Макколле – председателе Комитета по иностранным делам.

"Когда мы призывали к обучению пилотов год назад, то я хотел бы, чтобы это началось сразу. Я думаю, что если бы это действительно началось тогда, то Украина сегодня бы уже летала на F-16".

Мы показали, что украинских пилотов можно очень быстро научить летать на F-16. Посмотрите, например, на Польшу, которая летает как на российской технике, МиГах, так и на F-16. И еще они закупают F-35.

Украинские пилоты – очень хорошие. С некоторыми из них я встречался в Вашингтоне. Они имеют навыки, им нужно только изучить отличия. И многие из нас настаивают, чтобы это началось уже сегодня. Каждый уходящий день, отдаляет момент, когда Украина сможет защитить себя в небе.

"ИДЕЯ РЕЗНИКОВА ПРИГЛАСИТЬ ЗАПАДНЫХ ПИЛОТОВ – ОТЛИЧНАЯ"

– Сколько времени может занять подготовка украинцев на F-16?

– Судя по сообщениям, для опытных пилотов – примерно три-четыре месяца. Я думаю, что в чрезвычайных ситуациях можно даже побыстрее.

Есть разные уровни подготовки. Есть люди, которые едва умеют летать. А есть те, кто летал на других самолетах. Поэтому имеем четыре месяца для опытных пилотов.

Важный вопрос к самой Украине: сколько из этих пилотов вы можете позволить себе вывести из боевого дежурства для отправки на обучение? Я уверен, что сейчас есть достаточно опытных пилотов для имеющихся самолетов. Поэтому я не думаю, что это вредит способности Украины защищаться, пока пилоты будут готовиться на F-16.

– Резников предложил опытным пилотам из западных стран воевать на стороне Украины на F-16. Как вы оцениваете эту идею? Кто-то согласится?

– Это отличная идея. Я думаю это возможно.

В США есть опытные пилоты, которые уволились из армии. Многие из них пошли работать в авиакомпании и имеют работу. И в этом есть сложность: не так уж много людей с подготовкой сидят без работы и не летают.

Однако есть пилоты, которые уволились из армии, но решили не идти в авиакомпании. У меня есть друг, с которым я летал в армии. Он украинец по происхождению. И он бы с радостью занялся чем-нибудь подобным. Это отлично.

А если вспомнить Вторую мировую, то еще до вступления США в войну многие американские пилоты уехали в Британию и летали на ее стороне против немцев.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ. "РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ С НАТО"

– Почему так долго не могли принять окончательное решение по F-16?

– Россия хорошо поработала, чтобы убедить людей, что она сильнее, чем она есть. И Россия постоянно четрила так называемые красные линии: то говорила, что не хочет поставок Украине Patriot, то F-16, то Abrams.

"Россия может объявлять красные линии, однако не способна обеспечить их соблюдение. Я думаю, что есть люди, которые нервничают из-за эскалации войны. Но в реальности россияне не заинтересованы в распространении этой войны на НАТО. Они не могут победить Украину – и точно не захотят воевать с НАТО".

Потребовалось определенное время, чтобы люди отошли от консервативных взглядов в духе "мы сделаем немного, но не слишком много". Они наконец-то поняли: если война зайдет в тупик, то это не будет хорошо ни для кого. Она должна закончиться тем, что Украина вернет свою территорию и победит Россию.

– Что было главным фактором для окончательного решения по поставкам F-16? Успешная работа Patriot? Или сокращение боезапаса Украины к советским ПВО? Или просто политическое решение?

– Я думаю, все вместе. Некоторое время страны Восточной Европы волновало, как мы переведем их на натовское оборудование – со старого советского оружия.

Сейчас это решается и в Украине – мы ускоряем перевооружение.

Да, в Украине заканчиваются и запасы к советскому вооружению. Очевидно, что вы ничего не импортируете из России. Так что этот аспект важен.

"Давление общественности тоже сыграло свою роль. Ваши политики, военные и простые граждане в Twitter постоянно бьют в набат об F-16. И я думаю, что в конце концов давление было достаточным, чтобы администрация начала двигаться в этом направлении".

Британцы также приняли решение двигаться вперед вместе с [авиа] коалицией, которая оказывала большое давление на администрацию США.

И, наконец, просто квалифицированная работа украинских пилотов. У меня было много друзей-украинцев еще до войны. Меня поражает способность украинцев приспосабливаться, преодолевать, проектировать и делать все правильно.

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Нет сомнений, что квалифицированный украинский пилот после подготовки может успешно летать на F-16. Как только ваши пилоты доказали, что имеют все необходимое – уже не осталось никакой возможности сопротивляться.

– Вы тоже были пилотом, участвовали в миссиях в Афганистане, Ираке. Что может дать преимущество в воздухе на поле боя? Будет ли F-16 геймченджером?

– Я думаю, он станет геймченджером. Неважно, будет ли это непосредственно в этой войне. Я надеюсь, что война окончится еще до того, как F-16 появятся на вооружении Украины.

"Но давайте посмотрим и на долгосрочную перспективу. Украина с F-16, безусловно, будет предотвращать то, чтобы Россия снова начала войну. Украина с F-16 будет иметь преимущество в воздухе, что достаточно важно".

Все в Киеве помнят начальные этапы [большой] войны, когда у вас не было преимущества в воздухе, и как это было ужасно.

Это еще и многофункциональное оружие. F-16 может как вести боевые действия в воздухе, так и наносить удары по наземным целям. Армия США основана на том, чтобы не вести серьезные артиллерийские бои: мы используем много воздушных сил и немного артиллерии. А у россиян старый способ ведения боевых действий, они используют много артиллерии.

Именно поэтому мы не смогли удовлетворить потребности Украины в артиллерии. Мы не были построены для этого. Поэтому если Украина получит многоцелевой истребитель, который сможет сбрасывать ракеты на плохих парней на вашей территории, то это уменьшит часть потребности в артиллерии. Это точно.

И также F-16 будет внушать страх Божий во врага. Это еще больше сломит моарльный дух россиян.

"МНЕ СТЫДНО, ЧТО ТРАМП – ИЗ МОЕЙ ПАРТИИ"

– Зеленский хочет победить до президентских выборов в США. Какую угрозу вы видите для Украины от предстоящих выборов и Трампа?

– Это вызывает беспокойство... Я не считаю, что Трамп обязательно антикукраинский. Думаю, он на самом деле не знает, что делает. В Интернете, у Twitter есть удивительное напряжение среди людей. Это что-то вроде националистического ультраправого течения, которое Россия очень активно использует.

Я обеспокоен тем, что если Трамп победит, он прекратит поддержку Украины или, по крайней мере, сократит ее. Но есть две вещи. Я думаю, война закончится победой Украины до этого (выборов в США. – РПед.). И я также думаю, что американская общественность по-прежнему очень сильно – и в Республиканской партии – поддерживает Украину и украинскую победу.

Украинский народ и политики правы, когда отмечают этот вопрос. Но я не думаю, что вы должны терять свой сон из-за этого (выборы – ред.). Я также не думаю, что у Трампа есть шанс снова победить.

Конечно, я так говорил еще в 2016 году, но кто знает? (улыбается, – ред.)

– Многочисленные расследования по Трампу могут положить конец карьере?

– Они нанесут ему вред. Но внутри Республиканской партии могут и не повлиять на него. Возможно, люди настолько преданы Трампу, что воспринимают любое расследование как атаку "глубинного государства".

Но выборы выигрывает тот, за кого голосует большинство. И я думаю, что нет ни одного человека, который не проголосовал бы за Трампа в 2020 году, но проголосует за него в 2024-м. Эти расследования будут продолжаться, даже если лишь немного ослабят его поддержку.

Я думаю, что все это делает его потенциальное избрание почти невозможным.

"Если Трамп потерпит неудачу в партии, и кандидатом от республиканцев станет Рон Десантис, Тим Скотт, Никки Хейли или кто-либо – Украина получит очень сильную поддержку. Обычно Республиканская партия очень жестко относилась к России – а нынешний странный момент исчезнет, когда уйдет Трамп".

– Расследования делают Трампа более токсичным?

– Он стал более токсичным, я думаю, во всем мире. Я бывший республиканец – и мне стыдно, что он из моей партии. Я считаю себя республиканцем в духе Джона Маккейна – это совсем другое.

Сейчас много гнева не только в США, но и в политике по всему миру. Украине тоже следует понять: демократия – это довольно хаотично.

Например, 6 января в США (штурм Капитолия. – Ред.) было плохим днем для американской демократии. А Майдан был хорошим днем для украинской демократии. Итак, есть дни хорошие и плохие.

Но демократии не определяются этими днями. Они определяются тем, могут ли быть устойчивыми и выйти из этих моментов.

Я твердо верю, что США вернутся сильнее после того, что происходит. И твердо верю, что Украина после победы в этой войне будет очень сильной демократией, которая может иметь здоровые отличия.

Слышал поговорку: если усадить двух украинцев в комнате, то они создадут три политические партии. Меня вдохновляет то, что я наблюдаю в окопах в Украине: как художник воюет рядом с машинистом, житель города – рядом с селянином. Это вдохновляет тех, кто ценит демократию.

"РОН ДЕСАНТИС МЕНЯ ВОЛНУЕТ МЕНЬШЕ ТРАМПА"

– ДеСантиса считают главным оппонентом Трампа. Он однажды провалился на вопросе об Украине, а затем оправдывался. Видите ли вы какие-нибудь риски для Украины со стороны Десантиса?

– Я вижу определенные риски. Я знаю Рона Десантиса, работал с ним в Палате представителей. Думаю, его реакция была мимолетной, но его обычная позиция – быть на стороне Украины.

Возможно, он настолько озабочен победой на выборах, что просто пытается говорить то, что люди хотят услышать. Это плохое лидерство. Делать то, что люди хотят от тебя – это следование.

И он споткнулся на этом. Но, откровенно говоря, когда речь идет об Украине, то я меньше волнуюсь из-за Десантиса, чем из-за Трампа.

– Какие еще оппоненты есть у Трампа в Республиканской партии?

– Есть несколько кандидатов, им будет трудно победить. Но если расследование приведет к краху Трампа, перед ними откроется широкое поле.

Аса Хатчинсон – бывший губернатор Арканзаса, очень хороший традиционный республиканец. Я думаю, мы с ним схожи.

Тим Скотт. Афроамериканец, сенатор США, – удивительная история, очень добросердечный человек. Он хорошо понимает и ценит судьбу Украины.

Никки Хейли мы все знаем по ООН. Она является ястребом в отношении России и сделала это очень важной частью своей предвыборной кампании. У Криса Кристи, по моему мнению, нет шансов, но он также проукраински настроенный.

Есть и другие. Я не думаю, что в Республиканской партии есть какие-то другие угрозы антиукраинских настроений, кроме Трампа и немного Десантиса.

– Вы отказались баллотироваться в Конгресс и сейчас работаете со своим движением Country first. Какие ваши цели, каковы ваши амбиции?

– США делают хорошую работу в мире, строя демократию, обучая демократии. Но сейчас мы несколько потеряли с этим связь. Когда растешь в США, то считаешь, что демократия – это нечто автоматическое. Что она всегда будет. Но 6 января действительно напомнило нам, что мы можем ее потерять.

Потому я создал движение Country first. Наша цель – поставить потребности страны на первое место, выше потребностей партии. Так что мне безразлично – республиканец вы, демократ или независимый. Если ваша цель – делать правильные вещи для страны, а не для партии, вы нам подходите.

У нас есть сотни тысяч участников. Я с нетерпением жду, что когда-нибудь смогу привезти Country first в Украину. Это было бы захватывающе.

– Когда-нибудь вы будете снова баллотироваться в Конгресс?

– Я открыт для этого. Я был в Конгрессе 12 лет. Я был очень молод, когда меня избрали. Мне было 32. Сейчас мне 45. И это мне нравилось. Это трудно. Трудно быть в политике. Трудно быть в правительстве.

А сейчас у меня маленький ребенок, молодая жена. Хорошо, что я могу сосредоточиться на семье. Но я не исключаю, что когда-нибудь буду баллотироваться на должность губернатора, сенатора или даже президента. Просто не сейчас.

Но что бы я ни делал, я буду оставаться в политике и продолжать уделять внимание и поддерживать добрый народ Украины и его борьбу.

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