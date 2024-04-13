Города Запорожья не будет, если Силы обороны Украины не освободят всю Запорожскую область. Это может быть вопрос месяцев или лет, но это так, рассказывает LIGA.net глава Запорожской областной военной администрации (ОВA) Иван Федоров.

Россия ежедневно атакует Запорожье и область. Количество обстрелов по сравнению с февралем этого года увеличилось минимум вдвое – с 200 в день до 400-500. Враг целит по энергетической инфраструктуре: "Пытается загнать в темноту и принудить к переговорам".

Аграрный бизнес, энергетика и металлургия – это те отрасли, которые Россия уже уничтожила или забрала у Украины на юге.

"Запорожская область стала энергозависимой, хотя раньше была донором для всего государства. Остались лишь небольшие мощности по генерации", – констатирует руководитель ОВА.

К каким худшим сценариям готовятся местные власти, почему остановили все расходы, кроме военных, и как бизнес пытается выжить во время войны – Иван Федоров рассказал в интервью LIGA.net.

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"Враг хочет принудить нас к переговорам"

- Россия в последнее время усилила обстрелы Запорожской области и Запорожья – кажется, "кроют" сильнее, чем раньше. Это так?

– Есть сухие цифры. Если в середине или конце февраля россияне атаковали Запорожскую область примерно 200 раз в день, то сегодня – 400-500. Количество вражеских обстрелов существенно растет.

"В области разрушены более 11 000 жилых домов. В Запорожье Россия уничтожила 349 частных домов и 555 – многоквартирных".

За последние недели видим тенденцию: враг каждый день атакует Запорожье. С 5 апреля не было ни одного дня, когда бы не прилетало по городу.

– С чем связана такая активность оккупантов?

– Это ракетный террор. Мы видим, куда целит враг – это не военные объекты. Это энергетическая инфраструктура, это то, что имеет отношение к нашей экономике. Враг просто пытается все обесточить и загнать нас в темноту. Хотят принудить нас к переговорам.

– Есть ли риск усиления наступления на Запорожском направлении?

– Попытки и не заканчивались. Ежедневно атакуют в районе Работино, Гуляйполя и Орехова. Иногда это десятки атак в день, иногда – две-три. Силы обороны Украины контролируют всю ситуацию.

Мы должны стать первыми помощниками для Сил обороны. Строим фортификации, снабжаем военных дронами, самоходными установками, автомобилями, ремонтом техники. Собрали на это более 1 млрд грн бюджетных средств в Запорожской области.

С командованием распределяем нужды военных и направляем эти средства, чтобы закрыть горячие точки. Чаще это дроны с ночным видением, средства наблюдения и средства РЭБ.

Мы сражаемся с армией, которая учится и которой очень много.

– За счет чего удалось собрать этот миллиард на ВСУ?

– Мы остановили все расходы, кроме военных. У нас все понимают приоритет: если не освободим всю область, то города Запорожья тоже не будет. Это может быть вопрос месяцев или лет. Но это так.

Когда мы делаем приоритизацию расходов по области, то первый – всегда военный. Второй – социальная защита, медицина, образование. Никто не говорит остановить жизнь, но первый приоритет ясен.

Поэтому все общины предоставили свои средства в оборонный бюджет.

– Какая ситуация в населенных пунктах, близких к линии разграничения и линии фронта? Как часто Россия их обстреливает?

- Регулярно. В воскресенье Гуляйполе обстреливали "Градами" всю ночь. Из-под завалов извлекли троих мертвых людей. Это жилая застройка.

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Из всех обстрелов Запорожской области 95% – это прифронтовые населенные пункты. В непосредственной близости от фронта проживают 630 семей. Десятая часть от обычной численности населения.

Ситуация сложная – там нет электричества, водоснабжения, отопления и дорог. Но некоторые люди продолжают там жить, потому что не хотят покидать свои дома. А на самом деле городов Орехово, Гуляйполе, Степноорск – просто не существует. Есть только какие-то остатки построек.

– Что делать с теми людьми, которые остаются жить в таких условиях?

– Детей из населенных пунктов, где идут боевые действия, мы принудительно эвакуировали. Взрослые – выбор каждого. Должны предоставить возможности – где проживать, где получить гуманитарную и материальную помощь.

"Я встречал много людей и в Орехове, и дальше по линии фронта. Они говорят: "Нет, мы никуда не поедем". И это огромная проблема".

- Запорожье страдает от обстрелов баллистикой…

– Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между "выходами" и "приходами" проходит не больше 30-40 секунд.

Пока нет обстрелов Запорожья из С-300. Но россияне заменили их "шахедами", "Искандерами", были "Калибры".

Многое для защиты Запорожья действительно уже сделали. Именно поэтому много вражеских дронов остается в посадках и полях. Но этого мало. Нам очень необходимы системы ПВО. Нужны средства, чтобы отогнать вражескую авиацию, сбрасывающую КAБы. Этими бомбами Россия просто выжигает наши города и деревни. Враг уже говорит о трехтонных КАБах – они могут уничтожать целые улицы или кварталы.

– Есть план, как при необходимости быстро эвакуировать Запорожье?

– В настоящее время такой необходимости нет. Я надеюсь, что до этого и не дойдет. Должны возвращать города, а не эвакуировать людей из Запорожья или Харькова. Готовиться нужно – этого пока достаточно.

"На юге россияне забрали у нас целую аграрную индустрию"

– Оккупация Россией большой части Запорожья повлияла на бизнес. Одни из основных технических культур области – подсолнечник и пшеница. Сколько предприятий по обработке мы потеряли?

– Мы потеряли много посевных площадей. Урожай, который посадили. И тот, что уже собрали, и тот, что был на элеваторах. Мы потеряли хранилища, где хранился урожай. Утратили переработку. В оккупации осталось 2200 сельхозтоваропроизводителей, 32 элеватора емкостью 2 млн тонн зерновых и масличных культур, пять предприятий по производству продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

"В оккупации пять предприятий по производству масла. Два крупнейших из них – Мелитопольский и Пологовский маслоэкстракционные заводы. На юге россияне забрали у нас целую аграрную индустрию".

Именно поэтому я хочу поблагодарить бизнес, который до сих пор работает.

Когда в нескольких километрах от линии фронта пашет наш трактор, а наши фермеры выращивают хлеб. Это очень тяжелые условия. Все они – герои. Некоторые работники сельского хозяйства, к сожалению, подрываются на минах на этих полях.

На днях общались с Ощадбанком. Должны предоставлять льготные кредиты и гранты для фермеров и в целом для бизнеса в области. У нас здесь люди открывают новые заведения, покупают оборудование – и это прекрасно. Патриотизм должен подкрепляться действиями власти.

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- Из-за оккупации потеряны лучшие сады Запорожской области. К примеру, легендарная мелитопольская черешня. Реально ли возобновить этот бизнес на неоккупированной части?

– Черешня из Мелитополя составляла почти четверть рынка. Крупнейший производитель имел 1200 гектаров садов. Он ежегодно давал более 2000 тонн ягоды. Сейчас черешню выращивают на западе Украины и немного в Херсонской области. Но это все – маленькие объемы.

В таком качестве и количестве черешню невозможно выращивать на какой-либо другой территории. Потому что в Мелитопольском районе много солнечных дней, климат и песчаные почвы.

Восстановить то, что у нас было, почти невозможно нигде, кроме Мелитополя.

"А у оккупантов не стоит задача следить за нашими садами. Они собирают урожай, продают его и просто истощают землю и деревья".

– Как в целом вы оцениваете потери для агросектора от оккупации?

- Запорожская область на сегодня – одна из самых заминированных территорий мира. Может быть, наравне с Харьковской и Донецкой. Из-за терактов России мы потеряли нашу оросительную систему, которая была запитана из Каховского водохранилища. Она орошала весь юг.

Я не представляю, как это восстанавливать.

Мы потеряли севооборот в обработке почв. Нет старой логистики – стоимость перевозки зерна из Запорожья в Одессу в настоящее время составляет от 900 до 2200 грн за тонну. А цена на зерно упала. Производители хотя бы как-то хотят вытянуть экономику. Разрушение агросектора – сверхкритическое. И непонятно, чем это закончится.

"Потери для энергетики и металлургии – это катастрофа"

– На Запорожье из-за обстрелов России перестал работать самый мощный энергокластер. Как сильно это влияет на ситуацию с критической инфраструктурой?

- Катастрофически. Оккупированная ЗАЭС – это 30% от генерации энергии всего государства. ДнепроГЭС – это балансирующие мощности, тоже очень важные. ТЭЦ в Энергодаре нет. Мы потеряли огромное количество генерации, которая была важна для промышленности и энергетики. Будет ли это все восстановлено и когда – спрогнозировать трудно.

"Запорожская область стала энергозависимой, хотя раньше была донором для всего государства. Остались лишь небольшие мощности по генерации".

– Как удается сохранить бытовое электроснабжение?

- Через перетоки из общей энергосистемы государства. Перебоев со светом в последние месяцы почти нет. Ограничения для промышленности.

– А для металлургии насколько велики потери?

- Металлургический кластер – это не только Запорожсталь. Нужно топливо, то есть уголь, а множество шахт в оккупации. Мы лишились первой и второй линий переработки в Мариуполе. На оккупированной территории Запорожской области потеряли Днепрорудненский железорудный комбинат. Нет логистики в Черном и Азовском морях, что очень важно для металлургии. Это катастрофа.

Мы точно не можем больше говорить об украинской металлургии в объемах, которые были до полномасштабного вторжения.

Справка. Последствия полномасштабной войны: По



Наиболее пострадавшей от военных действий является украинская металлургия. Она утратила более 60% капитализации. По данным Всемирного банка , больше всего от полномасштабной войны пострадали восток и юг страны. На востоке около 47% предприятий так или иначе разрушены. На юге – 29%.Наиболее пострадавшей от военных действий является украинская металлургия. Она утратила более 60% капитализации.

- В марте Россия нанесла ракетные удары по Днепровской ГЭС, были значительные повреждения, Укргидроэнерго сообщало о потере 20% мощностей. Есть ли риск разрушения плотины новыми ударами?

– Насколько мне известно – нет. Повредить могут. Хотя мы не знаем, какие ракеты будут использовать. От этого многое зависит.

"Конечно, ГЭС продолжает быть целью врага".

Единственный способ сохранить объект – системы Patriot. ГЭС не скрыть, потому что она "немного великовата", и не переместить – "чуть-чуть не мобильная".

- Каков план, если РФ и дальше будет беспощадно обстреливать область?

- Закупать генераторы, обустраивать укрытия, переходить на обучение под землю. Мы должны рассматривать разные сценарии. И плохие тоже. Думать об эвакуации или как будем жить без мостов в Запорожье, изучать опыт Харькова с тотальными блекаутами. Это не значит, что мы ожидаем таких сценариев. Просто готовы и знаем врага.