Сестра командира "Волыны": "Об обмене я узнала ночью. Сергей позвонил мне из Турции"

Защитник Мариуполя Сергей Волынский (позывной "Волина") в ночь с 21 на 22 сентября вернулся из российского плена, в котором провел четыре месяца. На окруженной россиянами Азовстали он командовал бойцами 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые вместе с "Азовом" и другими украинскими подразделениями защищали город Мариуполь.

"Я очень рада, что он жив, что он может дышать и разговаривать… Мы только догадываемся с ужасом, что они там пережили... Должны вернуть всех, кто был на Азовстали", – говорит его сестра Татьяна Харько.

Ночью ей удалось несколько минут поговорить с Волыной по телефону. Как он себя чувствует и будет ли встреча в Турции: в блиц-интервью LIGA.net.

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– Татьяна, когда вы узнали об обмене? Кто вам об этом сообщил?

– Об обмене я узнала сегодня ночью. Был телефонный звонок от моего брата. Он длился две-три минуты максимум. Услышала его голос и очень обрадовалась, потому что я не рассчитывала, что так будет складываться ситуация.

– Что он успел рассказать за эти две минуты?

– Это был очень эмоциональный разговор. Там были слезы, счастье и радость. Он сказал, что с ним все хорошо. Даже тогда он затруднился четко сказать, где находится.

"Сейчас мы все знаем, что он находится в Турции. Но тогда я спрашиваю: "Сергей, скажи, пожалуйста, где ты?" А он говорит: "Не знаю, наверное, в Турции". Он позвонил по телефону, еще не понимая полностью всю ситуацию".

Я спрашивала, кому он еще позвонил. Он сказал, что это первый телефонный разговор, со мной он говорит первым. Больше никаких подробностей он не успел рассказать, было мало времени.

– Общалась ли с вами власть? Будет ли у вас возможность приехать к Сергею в Турцию (пять командиров бойцов Азовстали будут находиться под гарантиями безопасности Эрдогана до конца войны – ред.)?

– Как заявил президент, у нас должна быть возможность встретиться с братом. Но когда это будет, как будет происходить – мы пока не знаем. Ждем информацию от власти. То есть, сегодня я не могу вам ответить, когда это произойдет и на каких условиях.

– То есть с вами от власти еще не контактировали?

– Ну, мы постоянно на связи с Координационным штабом, Главным управлением разведки. Но к этой минуте мне четкой информации еще дать не могут. Я так понимаю, это все еще в процессе.

– Известно ли вам что-нибудь о состоянии здоровья Сергея?

– Нет. По видео, которое мы все видели, видно, что он очень похудел. Некоторые люди его не узнают просто. Только по голосу. Даже комментарий от президента был, что "Волына сам на себя не похож". Мы только догадываемся с ужасом, что они там пережили и через что им там пришлось пройти.

Я уверена, что нужно проверить состояние здоровья Сергея, сделать все возможные анализы. Я думаю, мы будем это делать.

Я очень рада, что он жив, что он может дышать и разговаривать. Мы не понимали, что с ними там делают, до чего там доводят ребят.

– Как удалось провести такой сложный обмен?

- Во-первых, я бы хотела поблагодарить президента, Главное управление разведки, Координационный штаб за такую огромную работу. Это еще не выигранная битва, но выигран еще один раунд.

В плену остаются очень много героев, которые, я уверена, находятся в таком же состоянии, как уже вернувшиеся ребята. Для кого-то ужас уже закончился. А кто-то там еще страдает.

Очень больно видеть лица жен, матерей, не встретивших своих родных, не увидевших, не услышавших голос своих родных, сыновей, братьев, мужчин.

"Главное, что мы должны сегодня доносить до мирового и украинского общества: мы ждем и будем бороться за всех героев, за каждого, кто находится в плену. Мы должны вернуть всех, кто был на территории завода Азовсталь".

Сейчас наш народ радуется, что многие вернулись домой. Но если сравнить количество вернувшихся – и сколько еще там и терпят пытки… Людей, терпящих пытки – гораздо больше, чем вернувшихся домой. Мы должны все вместе, всеми силами делать максимальное от нас зависящее, чтобы каждый герой почувствовал это дыхание свободы, мог прикоснуться к родной земле и посмотреть в глаза родной матери.

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