Все диктатуры любят говорить об особом пути и своей уникальности, но на самом деле принцип их работы крайне примитивен. Задача любого диктатора – разрушать горизонтальные связи и доверие между людьми, потому что любое неформальное объединение может представлять для диктатора потенциальную угрозу.

Доверие – это инфраструктура самоорганизации. Люди, которые доверяют друг другу, могут объединяться без разрешения, координироваться без начальства и в критический момент действовать вместе.

Поэтому любая диктатура обязательно сеет подозрение. Сосед пишет анонимки, коллега – потенциальная угроза, инициатива наказуема, сиди тихо и не высовывайся, будь таким, как все, тебе что, больше всех надо? "Есть подозрение, что ты, мил человек, стукачок". В краткосрочной перспективе это работает: люди атомизируются, а страх заменяет им солидарность.

Но дальше включается огромный "налог на недоверие", который платят все. Появляются вахтеры, инспекторы, контролеры, нотариусы, силовики, проверяющие, отчетность, пропуска, печати, справки и бесконечные проверки. Этот "синдром вахтера" невероятно дорого стоит обществу. Нужно платить зарплаты тем, кто следит, и тем, кто следит за теми, кто следит, строить системы слежки, наказывать нарушителей, расследовать мелкие обманы.

Диктатура тратит ресурсы не на развитие, а на постоянное подтверждение лояльности и контроля. Огромные силы тратятся на преодоление трения системы. Часть сделок просто не происходит, потому что транзакционные издержки превышают выгоду.

Недоверие убивает сложные проекты. Большие дела требуют веры в то, что другие выполнят свою часть работы, даже если их нельзя проверить каждую секунду. В условиях тотального контроля люди перестают брать ответственность, перестают рисковать, перестают предлагать новое. Возникает культура "делаю минимум, чтобы не наказали".

Там, где уровень доверия низок, рынок становится мельче, беднее и примитивнее. Люди торгуют только с родственниками, друзьями, "своими". Все остальное кажется опасным. Экономика схлопывается до размеров деревни, даже если люди живут в мегаполисе.

Дураки считают, что доверие и доброта – это слабость. Добро пожаловать в мир "розовых пони". "Без лоха и жизнь плоха", "тут мне карта и поперла".

Россияне гордятся своим умением "хакнуть систему" и обойти запреты, не понимая, что на самом деле они продвигают в мир культуру зоны. И зона выплескивается за ворота тюрьмы и затопляет всю страну. "Умри ты сегодня, а я – завтра", "никому нельзя верить".

Но на самом деле доверие – это высокотехнологичный социальный ресурс. Его можно разрушить быстро, но восстановить – очень медленно. И всякий раз, когда общество выбирает недоверие как норму, оно подписывается под постоянной выплатой налога, который растет с каждым годом и никогда не окупается.

Так любая диктатура обрекает свою страну на отставание и неконкурентоспособность. Диктатор выигрывает тактически, но проигрывает стратегически. Общество платит бедностью, стагнацией и деградацией институтов. Экономика может жить без нефти и без золота. Без доверия она быстро хиреет и переходит от режима развития в режим выживания.

