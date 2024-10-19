США не верили угрозам российского диктатора Владимира Путина напасть на Украину, впервые озвученные Джорджу Бушу в 2008 году, а зря. Потому что с 2000-х видели, что тот консолидирует власть и стремится восстановить Советский Союз.

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Но у США и НАТО достаточно сил и воли, чтобы военным путем ответить России, если она решится напасть на страну Альянса, уверяет LIGA.net Леон Панетта, 50 лет работавший в администрациях демократов: директор ЦРУ (2009–2011), министр обороны США (2011-2013), а с 2013-го глава Panetta Institute for Public Policy.

Какие ошибки допустили США по отношению к Путину, как противостоять объединению диктаторов вокруг "оси зла", почему Россия должна обязательно проиграть – в интервью LIGA.net.

"Для ЦРУ Путин всегда был врагом. Он видит слабость и атакует"

– В 2008-м на Бухарестском саммите Украина и Грузия не получили План действий по членству в НАТО, а через четыре месяца Россия напала на Грузию. Когда вы были главой ЦРУ и министром обороны, видели ли угрозы со стороны России? Как реагировали?

– Для ЦРУ Путин всегда был врагом, первоочередной интерес которого – ослабить США.

Когда речь шла о делах Центрально-Восточной Европы, нас со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. Видели, что он делал все в этом направлении.

Бывший министр обороны США Леон Панетта выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, 22 августа 2024 года (Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER)

– Что вы делали, чтобы он не установил свою власть и не смог восстановить СССР?

– Мы в США старались сохранить сильным НАТО. Альянс был основан после Второй мировой войны, чтобы Америка и европейские союзники не дали коммунизму распространиться по Европе. После 1991-го Альянс прежде всего существовал для сдерживания России.

- Приняло ли ЦРУ всерьез слова Путина, сказанные Бушу в 2008-м, что "Украина – это даже не страна", и его угрозы уничтожить Украину, если попытается вступить в НАТО?

– Не совсем. Потому что мы не верили всему, что говорил Путин. В частности, мы не верили, что он говорил о бывших республиках Советского Союза, которые получили собственный суверенитет. Среди прочего – об Украине. А зря.

Мы всегда воспринимали бывшие республики СССР как суверенные, начавшие строить собственные государства после падения Берлинской стены и коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров Америки, нельзя было упразднить ни тогда, ни в будущем.

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- Могли ли США сделать больше, чтобы помешать планам и нападению России на Украину сначала в 2014, а затем в 2022 годах? Если да, то что именно?

– Одна из черт Путина – он действует, если чувствует слабость. Когда увидел возможность, что может захватить Крым – воспользовался. И не заплатил достаточную цену, что дало ему ложный месседж о США и НАТО. Так же он напал на Грузию, Сирию.

Он атаковал избирательную систему в США и продолжает это делать. Америка не отвечает Путину достаточно. Он до сих пор воспринимает это за слабость и пользуется этим снова и снова.

Президент США Барак Обама и министр обороны Леон Панетта в Белом доме, 28 ноября 2012 года (Фото: EPA/T.J. Kirkpatrick / POOL)

– Как администрация Барака Обамы ответила на вторжение Путина в Крым 2014-го?

– Она была обеспокоена тем, что задумал Путин. Война в Грузии в 2008 году была для нас тревожным звонком пробуждения. Мы приложили усилия, чтобы через запущенную в 2009 году политику перезагрузки возобновить отношения с Россией. В частности, с Дмитрием Медведевым, бывшим тогда президентом-марионеткой, которым руководил Путин.

"К сожалению, мы тогда не смогли даже предположить, что Россия не захочет играть по международным правилам. Мы ошиблись – она играет по своим, российским правилам".

Это значит, что мы никогда не должны были доверять россиянам. Особенно когда речь идет о том, что они собираются делать ради "восстановления" Советского Союза.

"Байден объединил более 50 стран для помощи Украине"

- Нынешнее российское вторжение в Украину длится более 2,5 лет. Что думаете о стратегии администрации Джо Байдена отоносительно помощи Украине, насколько она эффективна?

– НАТО стало важным элементом для Америки Байдена, чтобы объединить союзников в помощи Украине. Администрация сделала крепкую коалицию из более чем 50 стран.

Я имел много дел с НАТО, когда возглавлял ЦРУ и был министром обороны США. Все страны собираются в Брюсселе, произносят хорошие речи – но действий у них слишком мало. То, что Байден сделал сейчас, объединил НАТО вокруг новой цели: дать Путину понять, что он все-таки дорого заплатит за вторжение в Украину.

Я не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США когда-нибудь увижу другого тирана, такого как Гитлер, который нападет на суверенную демократию в Европе. Но Путин сделал это. Для демократий было важно объединиться.

Рад, что демократии действуют – ввели санкции, дают Киеву оружие, проводят учения, помогают Украине. Они укрепили НАТО. Швеция и Финляндия сейчас в Альянсе. Если Путин думал, что вторжение ослабит НАТО, оно укрепило его.

Демократические страны не могут позволить тирану жестоко напасть на другую страну только потому, что он не верит, что украинский народ имеет право управлять собой самостоятельно. А это единственная причина, почему Путин напал.

"Важно, чтобы у Путина в Украине ничего не получилось. Потому что, останавливая его, мы посылаем сообщения Си Цзиньпину – о Тайване, Ким Чен Ину – о Южной Корее, верховному аятолле Али Хаменеи – о Израиле".

По этой причине США должны сделать все возможное, сотрудничая с союзниками и вне НАТО, чтобы убедиться, что вы получаете достаточно оружия и помощи.

- В конце 2022-го в Украины был шанс разрушить российскую линию фронта и закончить войну, если бы получила достаточно бронетехники от США и других союзников. Главнокомандующий Валерий Залужный просил ее, но решение затянули на полгода. Тогда был риск, что россияне применят ядерное оружие. Если бы вы были министром обороны США в то время, рекомендуете ли бы вовремя дать Киеву все необходимое?

– С нашей стороны были ошибки. Пожалуй, самой большой было то, что США в попытке оказать дополнительный пакет помощи напоролись на сопротивление республиканцев. Этот пакет долго откладывался, и Россия этим воспользовалась. Она всегда выигрывает, если мы не действуем решительно.

Поэтому важно, чтобы Украина снова смогла перехватить инициативу на поле боя, чтобы откинула россиян на Донбассе и сохранила присутствие в захваченных регионах России. Для этого США и НАТО должны сделать все, что нужно.

"США готовы применить военную силу против России при необходимости"

- Россия продолжает угрожать НАТО – в частности, и ядерным оружием. Видите ли вы признаки подготовки Москвы к новой мировой войне?

- Главное для США – дать понять России, что мы готовы применять военную силу против них при необходимости. Единственное, что понимает Путин – язык силы.

Хотелось бы, чтобы он был готов вести переговоры, понимал язык дипломатии. Чтобы он понял, что не победит. Но это не о нем. Путин есть Путин. Мы должны это понимать. Должны использовать силу, чтобы иметь с ним дело.

Бывший министр обороны Леон Панетта выступает на съезде Демократической партии (Фото: EPA/TANNEN MAURY)

Должны дать ему четко понять, что ни при каких обстоятельствах не позволим России добиться успеха в Украине. Это означает предоставление Киеву передового оружия, возможности бить по целям в России, чтобы уничтожать дроны и ракеты еще до атак ими по украинской земле.

Должны дать Украине эквивалент "Железного купола", который использует Израиль. Мы помогли израильтянам построить купол. Они способны сбить сейчас более 90% ракет, недавно летевших из Ирана и других стран. Киев должен обладать такой же способностью.

Цель – дать Украине возможность вернуть себе инициативу в войне.

– Какие факторы могут повлиять на готовность Кремля начать Третью мировую войну? В частности, с возможным применением ядерного оружия?

– Путин не просто тиран, а хулиган. Он угрожает всем, и всегда так поступал. Но если бы он решился применить ядерное оружие против Украины или тем более против НАТО, то заплатил бы очень высокую цену. Я не уверен, что он готов ее платить.

Никто заранее не скажет, какую именно: Путину не следует знать, что Штаты и НАТО сделают в ответ. Однако США дали понять, что имеют планы на разные версии развития событий.

Министр обороны США Леон Панетта и президент Афганистана Хамид Карзай в Кабуле, 13 декабря 2012 года (Фото: EPA/S. SABAWOON / POOL)

– Какие наиболее вероятные сценарии такой глобальной войны?

- Мы живем в опасном мире и имеем дело с рядом угроз – война России против Украины, Китай угрожает Тайваню, проблемы с ядерным оружием КНДР, ядерной программой Ирана и угрозой войны против Израиля, с терроризмом во многих местах.

Любая из этих угроз может разразиться одной или несколькими войнами, которые могут перерасти в глобальную. Лучший способ борьбы с ними – сдерживание.

"США и наши союзники должны быть сильными. И четко дать понять диктаторам, что в случае необходимости используем силу. Это лучший способ сдержать Путина и других тиранов".

Поэтому НАТО и союзники готовы дать военный ответ на действия автократов.

- Как именно страны НАТО готовятся к такому ответу?

- НАТО и США имеют самое современное оружие, самые большие военные возможности, дроны, связь, технологии, чтобы противостоять России и другим на поле боя, с помощью кибервойны или других новых технологий. Наши силы хорошо обучены. Мы без колебаний используем их в случае необходимости. Мы должны провести черту.

Министр обороны Леон Панетта на встрече министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже, 16 ноября 2012 г. (Фото: EPA/KHEM SOVANNARA)

Месседж, который следует послать: "У вас ничего не получится, вы проиграете эту войну. Если умные, найдите способ выйти сейчас". Лучший способ противостоять "оси зла" мировых тираний, помогающих друг другу, – самим усиливаться.

Китайцы помогают россиянам. Северная Корея и Иран продают оружие россиянам

"У нас есть сильный союз с Европой, чтобы ответить Путину. Нам нужен такой же в Тихоокеанском регионе, чтобы дать отпор Китаю и Северной Корее. И такой же на Ближнем Востоке".

- Готово ли НАТО дать военный ответ Кремлю, если Украина проиграет войну, а Россия получит доступ к украинской армии, ресурсам и военному потенциалу?

– В такой ситуации мы окажемся в новой мировой войне. Но мы в США не позволим этому произойти. Мы противостояли Гитлеру и сможем противостоять Путину.

"Трамп может остановить войны, лишь умиротворяя тиранов"

- Как изменится подход к помощи и войне в Украине, если следующим президентом Соединенных Штатов станет Камала Гаррис или Дональд Трамп?

– Гаррис дала четко понять, что продолжит поддерживать Украину, давать помощь.

Трамп сказал: если его выберут, завершит все конфликты по миру за считанные дни. Наверное, он мог бы, но уступая нашим врагам, умиротворяя их. Это подход – отдать ворам все, что хотят. В этом опасность – это успокоит врагов и позволит им добиться успеха. Это было бы ужасной ошибкой.

– Война длится почти 1000 дней. Несмотря на Курскую операцию, Украина отступает на Донбассе, ее силы истощаются. Какие сценарии окончания войны?

- Как бывший министр обороны, как человек, служивший в армии, восхищаюсь боевыми достижениями Украины и вашими храбрыми и искусными воинами. Они остановили российское вторжение. До Киева россияне не дошли, а думали, что возьмут за три дня.

"Глубоко верю в боеспособность украинцев. Им только нужна новейшая техника и помощь, которую союзники могут предоставить. Оружие, которое поможет отбросить россиян. Это именно то, что США и НАТО имеют, могут и должны дать прямо сейчас".

- Как может развиваться ситуация на поле боя в 2025 году?

- Я бы хотел, чтобы в 2025, а еще лучше в 2024 году, Украина имела поддержку и была готова остановить российские продвижения на Донбассе. Чтобы ВСУ смогли провести незыблемую линию фронта, остановить россиян и откинуть их. А также укрепили свои позиции в России.

Если Украина сможет возобновить инициативу на поле боя, если фронт россиян начнет разваливаться, это заставит Путина подумать дважды – сможет ли он выиграть войну. И, возможно, посадит его за стол переговоров, чтобы договориться об урегулировании.