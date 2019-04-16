У нас с Коломойским не междусобойчик: Порошенко на ICTV за минуту

Действующий президент и кандидат Петр Прошенко в понедельник вечером пришел на Свободу слова на ICTV. Накануне Порошенко звал на эфир и лидера президентской гонки Владимира Зеленского, но он не пришел - а вместо себя прислал советника, экс-министра финансов (уже при Порошенко) Александра Данилюка. Что сказал Порошенко в вечернем эфире - коротко.

Хочет говорить напрямую с Зеленским. "Я не собираюсь дебатировать с господином Данилюком. Я собираюсь дебатировать с господином Зеленским... Я надеялся, что он тут будет... При всем уважении, нам надо знать позицию Зеленского, который сейчас прячется от людей".

Реклама

Позиция штаба его не интересует. "Мы выбираем не штаб и не советников, не эдвайзеров. Мы выбираем президента... Один член их штаба говорит, что нам нужен аудит Нацбанка - представления не имея, что он и так регулярно проводится... Другой член штаба говорит, что нам не нужен аудит Нацбанка. А 45 миллионов украинцев сидят и чухают затылок: как их понять?"

К Зеленскому много вопросов. "Народ имеет право знать, какая позиция кандидата в президенты по ключевым вопросам. Мы куда движемся? Назад в Россию - или в Европейский Союз? Какой принципиально будет экономическая политика? Политика безопасности? Что будет с армией?.. Что с привлечением миротворцев?... Что будет с минскими договоренностями? Этими вопросами я занимаюсь каждый день". "В июне истекают санкции против России. И нам надо снова мобилизировать весь мир. У нас нет времени на раскачку... Я хочу понимать, кто и как этим будет заниматься... Чтобы 21 апреля вам не продавали кота в мешке. Чтобы кандидат не прятался от встречи с вами".

Читайте также: План Зеленского. Первые десять решений в случае победы

У Данилюка вообще конфликт интересов. "Когда готовился иск в лондонский суд, он как министр финансов обеспечивал позицию Украины против ПриватБанка и Коломойского. А когда уволился, перешел в штаб, где одним из руководителей работает Андрей Богдан. Который представляет и Коломойского в суде против Украины, и Зеленского в штабе. В юриспруденции, Александр, это называется конфликтом интересов. Это преступление... Вы владеете тайной информацией по позиции госудаства - и пошли в штаб, где работает Богдан".

Хотя Данилюк сам ставил подпись. "Национализация была инициативой кризисного штаба, в который по должности входил министр финансов. Я разделяю ответственность. Я по инициативе, в том числе, господина Данилюка и премьер-министра созвал заседание СНБО".

Теперь Коломойский хочет денег. "Знаете, какая сумма иска? Со стороны Коломойского - 5 млрд. Если я ошибаюсь - поправьте, вам это дело звестно (к Данилюку). А иск государства Украина - $2,5 млрд. Вот что на кону".

И это не междусобойчик. "Когда господин Коломойский вывел средства вкладчиков, и сумма по аудиту составляет 150 млрд - это не междусобойчик между президентом и олигархом... Дело по ПриватБанку три года вело НАБУ... Я недоволен тем, как НАБУ расследует дело Коломойского и ПриватБанка. И как НАБУ расследует дело Укрнафты - совместно с САП".

Это угроза банковской системе. "Юристы Коломойского занимаются на первом, нереформированном звене судебной системы тем, чтобы вернуть ПриватБанк. Это грозит кризисом банковской системы... Вопрос национализации ПриватБанка был одним из ключевых в нашем сотрудничестве с МВФ. Риски и угрозы концентрируются на более чем 20 млн вкладчиков... Мы этого не допустим... В реформированных Верховном суде и Апелляционном суде это не устоит". "Решение о национализации было справедливым. Коломойский довел банк до банкротства, вывел больше сотни миллиардов гривень вкладчиков. А теперь мои оппоненты пытаются скрыть факт своего сотрудничества".

Реклама

Говорит, провел работу над ошибками. "Кто будет в моей команде следующего созыва? Это будут молодые люди, привлеченные, в том числе, через программу децентрализации... Никаких бизнес-патнеров сразу же после президентских выборов в моей команде не будет".

Но Кононенко, видимо, не в счет. И вот почему. "Три года некий господин Крючков (народный депутат, фигурант дела Кононенко по данным СМИ) скрывался по всему миру... За две недели до выборов идет и сдается немецкой власти. И дает интервью журналистам. Говорит: я однажды общался с Кононенко, писал все разговоры. Но показать смог только пять слов... Я Крючкова никогда не видел, не слышал и не знаю. Вот увидите... В четверг он будет на канале 1+1, не территории Зеленского, чтобы сыграть свою роль".

И Луценко - хороший генпрокурор. Это все Горбатюк. "Генпрокурор назначается не президентом, а Верховной Радой. Буквально два-три месяца назад в ВР было внесено представление на увольнение, набрало 20 голосов". "Несколько моих боевых побратимов погибли на Майдане... Я недоволен ходом расследования дел по убийствам героев Небесной сотни. Я знаю, кто расследует. И уверен, что качество расследования неудовлетворительное. И настаиваю, что фамилия этого прокурорского руководителя - господин Горбатюк".

Читайте позици Горбатюка: Дела Майдана саботируются

Срыва выборов не будет. "Несу персональную ответственность. В первом туре выборы признаны образцовыми... Так же будет и во втором".

Читайте также: "Не вижу влияния Коломойского". Интервью с советником Зеленского