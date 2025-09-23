"Мы не можем позволить России избежать наказания за совершенные агрессию и зверства", – говорит в интервью LIGA.net министр обороны Нидерландов (2022-2024) Кайса Оллонгрен. Теперь, занимая должность специального представителя Евросоюза по правам человека, она подчеркивает: правосудие над Путиным через спецтрибунал должно стать частью процесса исцеления украинской нации от "шрамов войны".

Нидерланды и Гаага воспринимают это очень серьезно, убеждает она.

Возможно ли совместить военное положение с верховенством права? Почему мобилизация – это право Украины, а не повод для упреков в нарушении свобод? И какую роль в будущем будет играть специальный трибунал против российских военных преступников? Об этом – в разговоре с европейской топ-чиновницей, только что вернувшейся из Киева.