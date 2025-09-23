"Ми не можемо дозволити Росії уникнути покарання за скоєні агресію та звірства", – каже в інтерв'ю LIGA.net міністерка оборони Нідерландів (2022-2024) Кайса Оллонгрен. Тепер, обіймаючи посаду спеціальної представниці Євросоюзу з прав людини, вона наголошує: правосуддя над Путіним через спецтрибунал має стати частиною процесу зцілення української нації від "шрамів війни".

Нідерланди й Гаага сприймають це дуже серйозно, переконує вона.

Чи можливо поєднати воєнний стан із верховенством права? Чому мобілізація – це право України, а не привід для закидів у порушенні свобод? І яку роль у майбутньому відіграватиме спеціальний трибунал проти російських воєнних злочинців? Про це – у розмові з європейською топпосадовицею, яка щойно повернулася з Києва.