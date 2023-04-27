Украина находится в сильной военной позиции, своевременно получает оружие и готовит сюрприз для россиян, уверяет армейский комитет Палаты представителей США четырехзвездочный генерал Кристофер Каволи.

Он командует силами США и НАТО в Европе, считается специалистом по России и участвовал в штабных учениях в Висбадене (Германия) по моделированию контрнаступления Вооруженных сил Украины. Генерал настроен оптимистично, но предупреждает: до завершения войны с Россией еще далеко.

LIGA.net посмотрела двухчасовое заседание комитета: коротко.

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Есть оптимизм, но до конца войны еще далеко. "В течение зимы наша коалиция помогла украинским военным создать потенциал, необходимый для защиты и возвращения части своей суверенной территории. Мы уверены, что наши украинские партнеры хорошо распоряжаются помощью".

"Мы остаемся оптимистами по поводу будущего Украины, но эта война еще далека от завершения. Россия будет оставаться реальной угрозой атлантической безопасности".

И оружие к наступлению почти готово. "Мы с украинцами подсчитали количество материалов, которые им понадобятся для этого наступления. Мы проверили несколько раз – и получили их от союзников, которые были очень щедрыми, особенно в отношении танков и боевых бронированных машин. И мы доставили их в Украину".

"Более 98% боевых машин уже там. Я не хотел бы рассказывать больше публично, но я очень уверен, что мы доставили им все необходимое и продолжим поставки для поддержки их операций".

СПРАВКА. Но скорых поставок западных самолетов ждать не стоит. Присутствующая на комитете помощница главы Пентагона Селеста Валландер сообщила, что они находятся где-то восьмыми в списке приоритетов: "Поэтому мы сосредоточили ресурсы на возможностях самого высокого приоритета – артиллерии, бронетехнике, ПВО".

Украина вместе с США готовят сюрприз. "Мы очень тщательно провели моделирование вместе с украинцами. Украинцы имеют сильную позицию. У них есть некоторые слабости, но я не хочу говорить публично... Мы уверены в неожиданности и подобных вещах... Конечно, мы работали над этим вместе".

Однако Россия все равно еще сильна. "Российские сухопутные войска несколько деградировали в результате этого конфликта. Хотя сегодня они больше, чем были в начале. Военно-воздушные силы потеряли очень мало – 80 самолетов. У них есть еще тысяча истребителей и бомбардировщиков. Военно-морские силы потеряли один корабль".

СПРАВКА. Слова Каволи расходятся с официальными данными Генштаба ВСУ, согласно которым россияне потеряли 308 самолетов, 294 вертолета и 18 кораблей/катеров по состоянию на 27 апреля 2023 года.

Например, их субмарины активны в Атлантике. "На значительную часть российских военных этот конфликт не повлиял негативно... Россияне более активны, чем мы наблюдали в течение многих лет, и их патрулирование в Атлантике... на высшем уровне, чем за последние годы".

Если РФ победит – США изменят политику сдерживания. "Это зависит от того, что означает победа, где географически окажутся российские силы, каков будет их состав, какие у них остались возможности. Но это, безусловно, означало бы, что мы должны изменить политику сдерживания".

С потенциальными новыми жертвами РФ уже работают. "Мы работаем со странами, которые могут быть уязвимыми. С географической точки зрения – это те, что находятся возле РФ. Но не только они. Россияне активны во всем мире, очень активны в Африке, например... Мы тратим много времени на работу с партнерами и союзниками, которые находятся в непосредственной близости к России, чтобы сделать их устойчивыми и защищенными".

Ядерное сдерживание США – сильное. "Я не думаю, что у нас есть значительные пробелы в наших силах ядерного сдерживания. Я очень уверен".

Дальнейший диалог по ядерному вопросу выглядел так:

- Можете ли вы дать нам оценку того, сколько тактического ядерного оружия у России? – спросил конгрессмен-республиканец Скотт Дежарле.

– Не на открытом заседании, но я был бы рад… – ответил Каволи.

- Я видел незасекреченные оценки около 2000, звучит ли это правильно?

– Я таких не видел.

Китай уже помог России. "Во время этого конфликта Россия и Китай сблизились. Дипломатическая, политическая и моральная поддержка Китаем незаконного вторжения России была заметна и помогла россиянам".

Но их отношения – не на равных. "Это все больше кажется неравным бромансом, в котором Россия может стать младшим партнером. Но это – опасное развитие событий. Мы видим военное сотрудничество, мы видим экономическое сотрудничество, мы видим политическое сотрудничество".

"Наши европейские союзники заметили это и при поддержке США… принимают значительные меры для ограничения растущего и вредного влияния КНР в Европе".

Вашингтон должен продолжать курс по Украине. "Как еще мы можем помочь Украине… Очень важно оставаться на нынешнем курсе. Мы... приближаемся к периоду, когда украинцы будут проводить наступательные операции. У нас есть хорошие, надежные планы продолжения их поддержки, но нам нужно продолжать выполнять эти планы".

И будет помогать Украине и после войны. "Мы упорно работаем над вопросом, какими должны быть их будущие силы".

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