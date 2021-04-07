Сколько готовились санкции, когда начался "расцвет" бизнеса Медведчука и стоит ли опасаться эскалации войны с Россией

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью LB.ua. В последнее время СНБО обновится влиятельным инструментом Офиса президента: он ввел серию санкций против бизнесов Медведчука и каналов Козака, чиновников времен беглого Януковича и ряда российских компаний, а также "топ-10" контрабандистов, инициировал расследование "харьковских соглашений".

Почему сейчас, сколько времени готовились санкции, грозит ли Украине эскалация конфликта с Россией, Порошенко – следующий пакет санкций, а Степанову – отставка. Пересказываем за минуту.

Это все Зеленский. И никаких экспромтов. "Все, что происходит в этих стенах, согласовывается с президентом... Заранее планируется, никаких экспромтов не бывает. Все – плановая работа. 3 октября 2019 года... мы спланировали, чем заниматься, и делаем это системно".

Санкции к Медведчуку и Козаку готовились долго. "Шесть-восемь месяцев. Это не такой процесс, который можно сделать за день-два. Это кропотливая работа, которая предусматривает сбор информации, ее проверку".

Их жены пошли прицепом. Нечего было изворачиваться. "По женам. Есть публичное выступление Медведчука, где он отмечал, что с учетом введенных против него американцами санкций он переписал все на жену (Оксану Марченко. – Ред). Не надо было ничего переписывать на жену, тогда бы она не была под санкциями. Это касается и Козака".

Но Байден ни при чем. "В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров нормандской четверки, где были достигнуты договоренности. Зеленский взял год на то, чтобы вести переговоры с Россией. В декабре 2020 года стало понятно, что те обязательства, которые мы брали на себя, мы выполнили на 100%. РФ свои – на 0%".

Рейтинги Зеленского тоже. "Политическая составляющая – это не ко мне, я не являюсь членом партии "Слуга народа". Я тот человек, который работает на государство. Сегодня у нас в государстве есть президент, и я, соответственно, работаю на президента. Я с самого начала был уверен, и это мало кто разделял, что Владимир Александрович будет одним из самых проукраинских президентов. И мы это еще увидим".

После того, как РФ совершла акт агрессии... Внезапно бизнес кума Путина идет вверх в Украине – это нонсенс. Недопустимые вещи

Начали с российского вектора. Это не конец. "Российский вектор для нас сегодня один из самых важных... Есть еще много вещей, которые не будут связаны с РФ... То, что происходило с Мотор Сич, – это не вопрос РФ, но вопрос нашей национальной безопасности".

Жаль, что этого не делал Порошенко. "Жаль, что не было ответа раньше. Начинать надо было еще с 2014 года. И каналами этими (ZIK, 112, NewsOne. – Ред) надо было заниматься с 2014-го".

Медведчук при Порошенко процветал. "Расцвет господина Медведчука почему-то произошел... (Реагируя на упоминание Порошенко): Это вы сказали. Я имел в виду, что после того, как РФ совершила акт агрессии... Внезапно бизнес кума Путина идет вверх в Украине – это нонсенс".

Читайте также: Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях – "Схемы"

Стоит ли Порошенко бояться санкций? "Я не Петр Алексеевич, не знаю, за что ему стоит переживать. Каждый должен отвечать за себя".

Пленки Медведчука-Суркова могли писать в РФ. "Пленок с разговорами господина Медведчука с российскими кураторами, которые отвечали за уничтожение нашего государства, можно допустить очень много... Почему мы исключаем, что их писали россияне? Я думаю, не только могли, но и писали... Три варианта: наши службы, российские или партнерские".

Данных по вагнергейту в СНБО нет. "Вообще публично дискутировать о работе разведки – это моветон, недопустимо. Что там происходит, как там происходит, ни одна разведка этого не обнародует". "У нас ни одного официального документа, касающегося вагнеровцев, нет. И быть не может. Мы не та организация, где должны собираться подобные документы".

Украина нашпигована агентурой Путина. "Это не я говорил, а Путин в интервью. Он в последнее время разговорился. Сказал, что у нас здесь "безумная агентура, тысячи людей информируют о состоянии дел". Мы это подтверждаем. Наши разведки, наши подразделения занимаются этими вопросами... Поверьте, работа идет бешеная в этом направлении".

Будет ли эскалация – зависит только от Кремля. "Мы не можем залезть в голову Владимиру Путину, но... у нас уже не та армия, которая была в 2014 году... С нашей стороны не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось... Путину людей не жалко, это большая проблема".

Стратегии по Крыму и Донбассу писались отдельно. "Это две разные части. Автор проблем тот же – РФ. Но может так случиться, что по времени это будут разные процессы. И еще вопрос, какой из них состоится быстрее".

Русские – go home из Крыма. "Там должны быть граждане Украины. Крым – наша территория. Мы туда никого не звали. Ехать туда они сами решали на свой страх и риск... На основании каких-то "законов" земля, имущество, бизнес украинцев перестали быть в их собственности?"

Там (в Крыму) должны быть граждане Украины. Крым – наша территория. Мы туда никого не звали. Ехать туда россияне сами решали на свой страх и риск

Двойное гражданство – это не страшно. "Если вы имеете второе гражданство или какие-то другие документы другого государства, мы как государство должны об этом знать... Сегодня в двойном гражданстве нет ничего страшного. Просто мы об этом должны знать. Если человек заходит на какую-то государственную должность, он должна быть только гражданином Украины, и выйти из гражданства других стран".

Лишь бы не РФ. "Что касается страны-агрессора, мы не можем допустить двойного гражданства – чтоб они влияли на наш политикум".

У жены Баканова – российский паспорт? "Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так".

Харьковские соглашения не денонсируют. "Где вы видите, что мы денонсируем эти соглашения? Мы говорим, что надо разобраться, почему так произошло, и кто принимал в этом участие. Почему страну "продали" за $100. Почему государственные интересы перевели в какие-то мифические $100 скидки (на газ)". "И дело не в том, что кто-то должен за это сесть – это больше не должно повторяться. Это главное".

О роли своего зама Демченко не знает. "Я не знаю, принимал ли Руслан Михайлович участие в этом процессе (подготовке соглашений). Я при этом не присутствовал" (читайте об этом: СБУ обыскала печерские холмы – от Рады до Кабмина. Кого накажут за харьковские соглашения).

Пристально следит за пандемией COVID-19. "Мы сразу сделали систему мониторинга. Каждое утро получаем данные. Есть система, которая позволяет сделать прогноз и заранее сказать, где будет обострение, хватит ли коек с кислородом". "Сегодня мы имеем 75 907 койко-мест, заполнены – 45 954".

Лично назначил Ляшко санврачом. "Первое сообщение о неизвестной болезни в Китае, слова Ухань еще тогда никто не знал, мы получили 25 декабря 2019... Мы всех собрали и спросили: "Где наш санитарный врач?" На этой встрече присутствовал заместитель министра Ляшко. Я говорю ему: "Вот вы и будете исполнять обязанности санитарного врача".

Но Степанов – это не к нему. "На месте ли Максим Степанов? Причем здесь я?.. От того, что мы скажем: "Максим – плохой человек", что изменится? Не время сейчас менять Степанова – на нем все контакты по вакцинации".

Читайте также: Резонанс | Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.