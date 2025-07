"Экономический упадок, снижение доходов бюджета, нехватка рабочей силы, снижение социальных расходов, деградация инфраструктуры. Все это происходит в России сейчас, – говорит LIGA.net Януш Бугайский, автор "инструкции по расчленению России". – Я уже знаю о разговорах в регионах, что стоит оставлять ресурсы себе, а не отдавать Москве, которая тратит их на войну и наполняет карманы наверху... Ветераны злы на Москву".

Бугайский (Janusz Bugajski) – старший научный сотрудник американского аналитического центра The Jamestown Foundation. Именно эта организация во времена холодной войны помогала советским диссидентам и перебежчикам, собирала и систематизировала информацию о жизни в СССР. В свое время в совет директоров фонда входил Збигнев Бжезинский, который называл Украину могильником российской империи. В 2020 году Россия признала центр The Jamestown Foundation "нежелательной организацией".

На днях Януш Бугайский посетил Киев с коротким визитом. LIGA.net поговорила с ученым в Киево-Могилянском Клубе на презентации антологии Free Nations, New States: The End Stage of Russian Colonialism ("Свободные народы, новые государства: конечная стадия российского колониализма"), которую господин Януш редактировал.