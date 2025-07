"Економічний занепад, зниження доходів бюджету, нестача робочої сили, зниження соціальних витрат, деградація інфраструктури. Все це відбувається в Росії зараз, – каже LIGA.net Януш Бугайський, автор "інструкції з розшматування Росії". – Я вже знаю про розмови в регіонах, що варто залишати ресурси собі, а не віддавати Москві, яка витрачає їх на війну та наповнює кишені нагорі... Ветерани злі на Москву".

Бугайський (Janusz Bugajski) – старший науковий співробітник американського аналітичного центру The Jamestown Foundation. Саме ця організація в часи холодної війни допомагала радянським дисидентам та перебіжчикам, збирала та систематизувала інформацію про життя в СРСР. Колись до ради директорів фонду входив Збігнєв Бжезінський, який називав Україну могильником російської імперії. У 2020 році Росія визнала центр The Jamestown Foundation "небажаною організацією".

Днями Януш Бугайський відвідав Київ із коротким візитом. LIGA.net поговорила з науковцем у Києво-Могилянському Клубі на презентації антології Free Nations, New States: The End Stage of Russian Colonialism ("Вільні народи, нові держави: кінцева стадія російського колоніалізму"), яку пан Януш редагував.