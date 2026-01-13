Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції

Державним ЗМІ в Росії категорично не можна згадувати той факт, що війна в Україні зрівнялася за тривалістю з "Великою Вітчизняною". На закритій селекторній нараді з керівниками найбільших держхолдингів (ВДТРК, RT, Газпром-медіа) і ключових федеральних ЗМІ з такою вимогою виступив перший заступник глави президентської адміністрації Сергій Кирієнко.

Порівняння і справді вбивче. 1418 днів зайняло у "доблесної" російської армії подолання 60 км між Донецьком і Покровськом та 175 км між Луганськом і Куп'янськом – за багаторазової переваги в живій силі, техніці й авіації, артилерійському та ракетному вогні. Понад мільйон убитих і понівечених російських солдатів, майже 12 000 спалених танків, 24 000 бронемашин, 36 000 артилерійських систем, півтори тисячі систем залпового вогню, 1200 засобів ППО, 434 літаки і 347 вертольотів, 28 кораблів, два підводні човни. Знищено величезну армію і чималий флот, і як вам результат?

Ту кількість солдатів, яку Радянський Союз втратив в Афганістані за десять років, українці виносять Росії у 2025 році в середньому за 13 днів.

