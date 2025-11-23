Дважды никто не умрёт, а тот, кто получает бесчестие, потом получит и войну, и геноцид

Так называемый "План Трампа" — это российский план капитуляции Украины, в который эта американская администрация просто добавила прайс за свои услуги. Прямо так честно и написали: замороженные российские деньги делим с россиянами 50 на 50.

В этом плане все российские требования: и сдача без боя территорий, и денацификация, и демилитаризация, и внеблоковый статус, и восстановление русского языка, церкви и пропаганды. Но есть один новый пункт — полная юридически закреплённая амнистия всех преступников.

То есть за всех замученных и убитых в Буче и Купянске, за детей и женщин в Мариупольском театре, за детей в Охматдете и в многоэтажках Тернополя, Днепра и Киева, за пытки и расстрелы пленных, за похищение украинских детей и ещё тысячи абсолютно чудовищных преступлений никто не будет наказан!

Эта американская администрация думает, что попадёт в рай? Передайте им, что за это их ждёт самый ужасный уровень ада! Требовать от родителей отпускать убийц их детей без наказания — такое могут ультимативно требовать только Трамп, Венс, Рубио и другие Виткофы.

Но выходит так, что целый год переговоров, все эти приёмы британской королевской семьёй, все эти уговоры европейских политиков, все эти попытки убедить Трампа помогать Украине выстоять — всё было ни о чём? Все обещания и договорённости спущены в унитаз?

Потому что в план Трампа вписаны абсолютно все российские требования, которые выдвигались с первого дня полномасштабной войны. Абсолютно все, и даже больше!

Перед глазами — 1939 год и оккупация Чехословакии Гитлером. Тогда Чехословакию поставили перед ультиматумом — выполнить все требования Германии и не оказывать сопротивления. Тогда Чемберлен сказал: "Я привёз вам мир!". На что Черчилль ответил: "Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну".

Но откуда Виткофу и Трампу знать историю? Для этого нужно куда больше, чем считать прибыль в грязных сделках.

День памяти жертв Голодоморов. Как же страшно осознавать, что нас хотят принудить согласиться с первым геноцидом украинцев в XXI веке. Это настолько цинично, что я вижу параллели с 1932 годом, когда весь мир закрывал глаза на Голодомор — геноцид украинцев, и сейчас Трамп ультимативно требует закрыть глаза на геноцид украинцев.

Но украинский мальчик с оружием в 2025 году — это вам не украинский мальчик без оружия, умиравший от голода в 1932-м. Мы больше никогда и никому не дадим безнаказанно нас уничтожать! Никогда и никому! Нам не свечки нужно ставить на подоконник в этот день, нам нужно, чтобы свечами полыхали энергетические, военные и стратегические объекты в России, желательно вместе с кремлёвскими башнями.

Мы выжили с вами в холодомор зимы 2023 года. Мы жили и боролись с вами, когда орды рвались на Киев, Харьков, Николаев, Чернигов и Сумы. Мы выжили с вами, когда в нас никто не верил, нам не давали оружие, и с нами попрощались, как с умершими, в феврале 2022 года. Так чего вы боитесь? Дважды никто не умрёт, а тот, кто получает бесчестие, потом получит и войну, и геноцид.

Жалкая администрация Трампа требует от нас выполнить все требования Путина. Они уже шантажировали нас и остановкой финансирования, и отказом в предоставлении оружия, и отказом в помощи разведданными, и прямыми угрозами. Они так ничем и не помогли, но делали всё, чтобы сломать нас под требования Путина, который пафосно повторяет, что "все цели специальной военной операции будут достигнуты".

Мы имели достоинство и до Трампа, и будем иметь достоинство после Трампа. Мы оказывали сопротивление, когда в нас никто не верил, но мы верили в себя. Нам нужны единство и несокрушимость украинской нации. Пусть засунут свой план капитуляции Украины в отверстие праздничной индейки на День благодарения.

