Двічі ніхто не помре, а той хто отримує безчестя, потім отримає і війну, і геноцид

Так званий "План Трампа", це російський план капітуляції України, в який ця американська адміністрація додала прайс за свої послуги. Прямо так чесно і написали – заморожені російські гроші ділимо з росіянами 50 на 50.

В цьому плані всі російські вимоги: і здача без бою територій, і денацифікація, і демілітарізація, і позаблоковий статус, і відновлення російської мови, церкви і пропаганди. Але є один новий пункт – повна юридично закріплена амністія всіх злочинців.

Тобто за всіх закатованих і вбитих в Бучі і Купʼянську, за дітей і жінок в Маріупольскому театрі, за дітей в Охматдіті і в багатоповерхівках Тернополя, Дніпра і Києва, за катування і розстріли полонених, за викрадання українських дітей і ще тисячі абсолютно жахливих злочинів, ніхто не буде покараний!

Ця американська адміністрація думає, що потрапить в рай? Передайте їм, що їх за це очікує найжахливіший рівень пекла! Вимагати від батьків відпустити вбивць їх дітей непокараними, таке можуть ультимативно вимагати лише Трамп, Венс, Рубіо, та інші Віткофи.

Але виходить так, що цілий рік перемовин, всі ці всі прийоми Британською королівською родиною, всі ці вмовляння європейських політиків, всі ці переконування Трампа допомагати Україні вистояти, то все було ні про що? Всі обіцянки і домовленості спущені в унітаз?

Бо в план Трампа вписані абсолютно всі російські вимоги, що висувались з першого дня повномасштабної війни. Абсолютно всі, і навіть більше!

Перед очима 1939 рік і окупація Чехословаччини Гітлером. Тоді Чехословаччину поставили перед ультиматумом – піти на всі вимоги Німеччини і не чинити спротив. Тоді Чемберлен сказав: "Я привіз вам мир!". На що Черчиль відповів: "Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну".

Але звідки Віткофу і Трампу знати історію? Для цього потрібно набагато більше, ніж рахувати прибутки в брудних оборудках.

День памʼяті жертв Голодоморів. Як жахливо усвідомлювати, що нас хочуть примусити погодитись з першим геноцидом українців в ХХІ столітті. Це настільки цинічно, що я бачу паралелі з 1932 роком, коли увесь світ закривав очі на Голодомор – геноцид українців, і зараз Трамп ультимативно вимагає закрити очі на геноцид українців.

Але український хлопчик зі зброєю у 2025 році, це вам не український хлопчик без зброї, що вмирав з голоду у 1932 році. Ми більше ніколи нікому не дамо безкарно нас знищувати! Ніколи і нікому! Нам не свічки треба ставити на підвіконня в цей день, нам треба, щоб свічками палали енергетичні, військові та стратегічні обʼєкти на Росії, бажано з вежами Кремля.

Ми вижили з вами в холодомор зими 2023 року. Ми жили і боролись з вами коли орди рвались на Київ, Харків, Миколаїв, Чернігів і Суми. Ми вижили з вами, коли в нас ніхто не вірив, нам не давали зброю, і з нами попрощались, як з померлими, в лютому 2022 року. То чого ви боїтеся? Двічі ніхто не помре, а той хто отримує безчестя, потім отримає і війну, і геноцид.

Жалюгідна адміністрація Трампа вимагає від нас піти на всі вимоги Путіна. Вони нас вже шантажували і зупинкою фінансування, і відмовою у наданні зброї, і відмовою у допомозі розвідувальними даними, і прямими погрозами. Вони так нічим і не допомогли, але робили все, щоб нас зламати на вимоги Путіна, який пафосно повторює, що "все цели специальной военной операции будут достигнуты".

Ми мали гідність і до Трампа, і матимо гідність після Трампа. Ми чинили спротив, коли в нас ніхто не вірив, але ми в себе вірили. Нам потрібна єдність і незламність української нації. Нехай засунуть свій план капітуляції України в отвір святкової індички на День Подяки.

