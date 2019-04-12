А мог бы быть совсем другой второй тур

Сейчас, когда часть общества откровенно в шоке от происходящего перед вторым туром, уместно вспомнить, что всё могло быть и по-другому.

Если бы порохоботы не замочили Анатолия Гриценко.

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Это был реальный кандидат от демократических сил. Неплохой кандидат!

Гриценко не стал бы договариваться с олигархами. Гриценко не сдал бы страну Путину. И Гриценко вполне адекватно выглядел бы в роли главы государства.

И если бы именно он оказался во втором туре вместе с Владимиром Зеленским, – причём вне зависимости даже от результатов второго тура, – это могло бы удержать страну в содержательной повестке.

Что такое кандидатство Порошенко? Это большой раздражитель. Социология чётко показывает, что на этих выборах слишком многие избиратели готовы проголосовать просто против действующего президента.

Что такое кандидатство Зеленского? Это голая надежда на лучшее и отчаянное неприятие второго срока Порошенко.

То есть, в конечном счёте, это столкновение очень сильных эмоций и ничего больше.

А где содержание?

А содержание осталось в прошлом – оно утонуло в грязи, которую штаб Порошенко выливал на других кандидатов.

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Вот правда же – чемпионом по "чёрному пиару" на этих выборах стал именно действующий президент. Даже в парламенте создали специальную комиссию (так называемую – временную следственную) для предвыборного мочилова Гриценко.

И пусть все эти обвинения в распродаже армии и вооружений, которые выдвигались против Гриценко, – полная чушь. Но это таки смогло его сбить.

Люди поверили. Они не стали разбираться, что рамки действий для министра обороны задаёт верховный главнокомандующий (тогда – Ющенко). Что детали по списанию и продаже вооружений определяет Кабмин. Что стратегическое планирование обороны – это вообще дело Генштаба.

К восприятию людей просто приклеилось, что Гриценко – якобы замешан в каких-то тёмных делах с армией. А дальше воображение людей уже само миксовало обрывки фактов, чёрного пиара и своих предубеждений в негативный образ Гриценко.

Отсюда, кстати, и значительная часть успеха Игоря Смешко. Смешко поддержали те, кто искал фигуру – воплощение некоего командующего, как Порошенко и Гриценко, но посчитали, что эти двое кандидатов – "грязные", а Смешко – "чистый".

Примерно так же накануне предвыборной кампании Банковая "замочила" и мэра Львова Андрея Садового, спровоцировав мусорный кризис. Правда в том, что это именно Администрация президента была координатором кампании давления на Садового через проблему мусора. И когда Садовой с уже сбитым рейтингом перешёл к Гриценко, выяснилось, что это всё-таки небольшая добавка.

Что в итоге?

В итоге у нас всеукраинский срач о втором туре.

Да, Порошенко таки прорвался во второй тур, потому что таки замочил оппонентов из числа старых политиков. Но это в целом – очень негативный сценарий.

Вот такое столкновение эмоций в политике – само по себе деструктивно. Все эти эмоции и выросшая из них агрессивность – ещё дадут о себе знать.

Ну а пока важно просто запомнить всех тех, кто на этих выборах мочил демократов.

Вот всех этих жену и мужа Луценко, Артура Герасимова, депутата Винника, Ирину Геращенко, мелких негодяев из фракции Блока Петра Порошенко, телеканал Прямой, легион купленных политологов...

Именно эти люди виноваты в том, что общество сейчас настолько расколото. Если бы не они, у нас мог бы быть совсем другой второй тур.

И, кстати, после выборов стоило бы провести соответствующее расследование: кто и как организовывал, кто и как финансировал, кто и как координировал все эти мрачные кампании дискредитации.

Специально для LIGA.net