"А я здесь причем". Теперь этот вопрос все реже звучит в обществе. И это очень вдохновляет

Знаете что меня сильно вдохновляет?

Мнение о том, сколько населения Украины сейчас так или иначе вовлечены в волонтерство, всякий вид общественной деятельности или иную помощь Украине и украинцам.

Такое чувство единения и почти всесильности было на Майдане во время революции достоинства в 2013-2014 годах.

Сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины, то же, только на несколько порядков сильнее. Все собирают и пересылают деньги, закупают дроны и броники, разводят пищу, спасают животных (кстати, почему именно от этого аспекта нашей человечности каждый раз на глазах слезы). Чего только не делают для победы над врагом.

Это неизбежно приводит к двум вещам.

Первая – растет чувство присвоения (ownership) страны у людей из-за инвестированности в нее. Грубо говоря, сейчас гораздо меньше людей склонны думать "а я здесь к чему" или "пусть сын... -енко делает", чем до войны. Иначе никак, чем брать это общее дело (res publica) в свои руки.

Вторая – увеличение межличностного доверия, возникновение новых сетей и взаимопроникновение старых. Сейчас такое количество людей перезнакомились, наелись вместе соли и уже сделали замечательные вещи, которые гораздо более склонны будут совместно делать важные вещи в масштабах страны и после войны.

К чему это я все?

И то, и другое принципиально важно для возникновения общественных движений, инициатив и организаций, а значит, окончательной модернизации страны.

Успешные реформы, которые родились и были внедрены не извне, ровно по одной на каждое правительство. В предыдущем – децентрализация, в этом – цифровизация.

Все остальное либо целиком, либо хотя бы частично было наработано, пролоббировано и проконтролировано внешними командами, как правило – общественными организациями.

Ну, не имеют пока наши институты достаточной способности анализировать и производить государственные политики, а политическая система – продуцировать достаточно ценностных и состоятельных лидеров, чтобы они их продвигали.

Пока подставить плечо государству и построить это все (в чем, собственно, во многом и заключаются реформы), равно как сейчас обеспечить Армию или накормить котиков – задача активных граждан.

В 2014-м часть людей так и поступила. Но тогда нас было мало. Теперь, верю, достаточно украинцев, которые способны любовью к Родине, упорством и копняковой демократией таки загнать нас наконец в цивилизованный мир. Достаточно только по-настоящему организоваться.

Так что уважаемые волонтеры и другие социально активные граждане, если вы видите, где государство не выгребает, а особенно – как можно это изменить, но еще не задумали создать общественную организацию, задумайтесь над этим прямо сейчас.

Это может сделать все отличие.

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