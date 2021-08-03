Акцент от Магды: Чаус вернулся, беспорядки в команде Зеленского, Литву атакуют мигранты

Экс-судья Николай Чаус вернулся в Украину, сразу превратившись в объект конкуренции силовых структур. Президент Владимир Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ и Вооруженных силах. Совет национальной безопасности и обороны коснулся не свойственных для себя вопросов. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заметно прибавил работы украинскому МИД. Политическая конкуренция в Украине продвинулась на муниципальный уровень. Партия Голос лишилась Справедливости в своих рядах. Русская православная церковь провела гибридную ходу в Киеве.

Возвращение Чауса

Неожиданное (на самом деле – ожидаемое украинским политикумом) возвращение экс-судьи Николая Чауса не сняло вопросов, которые накопились к нему за годы его пребывания в Молдове. Наоборот – теперь очень интересно узнать, почему спецназовцы СБУ и НАБУ устроили большие гонки, а Служба безопасности фактически взяла его под свою защиту.

Информационный шум вокруг Чауса постоянно растет, но он не в состоянии скрыть необходимость услышать ответ на вопрос, где находился скандальный судья в течение почти четырех месяцев после похищения неизвестными в столице Молдовы.

Кадровые перестановки в СБУ и ВСУ

Владимир Зеленский не комментирует ситуацию с Чаусом, зато глава государства провел ряд изменений в силовых структурах, изменив главнокомандующего Вооруженных сил, ряд руководителей ВСУ и нескольких заместителей председателя СБУ.

Один из них, Сергей Андрущенко, провел значительную часть своей карьеры в Винницкой области, где был в конце июля "неожиданно" найден Чаус.

Еще одна резонансная замена среди правоохранителей – отставка заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который перед тем был практически лишен служебных полномочий. При этом Мамедов остается старшим прокурором от Украины в Совместной группе, которая расследует обстоятельства уничтожения самолета в июле 2014 года, который исполнял рейс МН17 и был сбит над Донбассом.

Новые решения СНБО

СНБО провела показательное заседание на Донбассе, одобрив Стратегию внешнеполитической деятельности. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о рекомендации правительства разобраться с положением дел в Укрзализныце и готовности, в случае необходимости, ввести внешнее управление в украинских облэнерго.

Эти распределительные компании принадлежат различным олигархам, тогда как 70% облгазов владеет Дмитрий Фирташ, против которого СНБО успела ввести санкции ранее.

Закон о нацсопротивлении, как иллюстрация беспорядка в команде Зеленского

Подписав 29 июля закон №5557 "Об основах национального сопротивления", уже 30 июля Владимир Зеленский поручил правительству его доработать. Хотя нормативный акт вступит в силу 1 января 2022 года, сама ситуация выглядит иллюстрацией беспорядка, который господствует в президентской команде.

Конгресс местных и региональных властей

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не принял участия в заседании СНБО, хотя буквально накануне принял участие в Муниципальном форуме в Одессе, который организовала Ассоциация городов, председателем которой является Виталий Кличко.

Параллельно председатель Офиса президента Андрей Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей, что свидетельствует об усилении предчувствия политической борьбы на местном уровне.

Новые перлы Арахамии

Лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, который внезапно появился из отпуска, успел пообещать, что Владимир Зеленский будет говорить с Джозефом Байденом на повышенных тонах, и выразил сожаление об отказе Украины от ядерного арсенала в начале 90-х. Мол, если бы не это решение, Украина смогла бы шантажировать мир.

Примитивная логика одного из формальных руководителей добавила немало работы украинским дипломатам.

Голос без Справедливости

Кира Рудик сумела сохранить лидерство в партии Голос, а ее оппоненты были вынуждены покинуть партийные ряды. От этого раскол внутри парламентского представительства Голоса только усилился.

Крестный ход РПЦ

Русская православная церковь провела многочисленный крестный ход в честь 1033-летия крещения Киевской Руси без соблюдения социальной дистанции и практически без использования ее участниками индивидуальных средств защиты. Интересно, что в Москве РПЦ отказалась от проведения крестного хода, а украинских верующих РПЦ не слишком жалко.

Мигранты атакуют Литву

Годовщину создания "Люблинского треугольника" в Украине отметили оригинальным способом – Кабинет министров принял решение о передаче Литве колючей проволоки, которой в балтийской республике не хватает, для оперативного обустройства границы с Беларусью. Та превратилась в место незванойго паломничества многочисленных мигрантов из стран третьего мира, организованный характер действий сотен людей свидетельствует, что их умело направляют на территорию Литвы.

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