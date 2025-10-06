Так вышло, что сегодня самый сложный и стратегический вопрос для ЕС – это поддержка Украины

Орбан и Фицо, а теперь – Бабиш, – это не про любовь к России, это про шантаж Брюсселя. Это политики, которые построили свою карьеру на претензиях к Евросоюзу, хотя во многом именно благодаря Евросоюзу их страны выбрались из совка и оказались в "золотом миллиарде".

Неблагодарность – это базовая черта популизма, не имеющая национальных признаков.

Целая транснациональная партия политиков Восточной Европы обвиняет Брюссель во всех бедах и требует новых дотаций и компенсаций. А для этого – ищет повод надавить на Брюссель своим правом вето. Так вышло, что сегодня самый сложный и стратегический вопрос для ЕС – это поддержка Украины. Поэтому партия шантажистов при каждом удобном случае угрожает заблокировать эту поддержку.

Но когда, например, Венгрии Брюссель идёт навстречу и открывает возможности для очередного транша, Орбан снимает своё блокирование, – пока не появится новый повод. А его избиратели тем временем выслушают очередное нытьё о том, как их обкрадывают Брюссель и соседи.

Мораль? Её не будет.

Но хорошая новость в том, что пока стратегические союзники Украины в Европе не присоединились к партии шантажистов. Хотя и в Германии, и во Франции, и в Великобритании тоже сейчас заметны тревожные тенденции.

После выборов в Чехии власть Бабиша не будет абсолютной. В отличие от Орбана он точно не станет однопартийным хозяином страны.

Напоминаю, совсем недавно президентом этой страны был контраверсийный Земан, который наговорил много и о поддержке России, и одновременно – о поддержке Украины. Но его и Украина, и Европа, и сама Чехия уже успешно пережили.

