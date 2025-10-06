Так сталося, що на сьогодні найскладніше і найстратегічніше питання для ЄС – це підтримка України

Орбан та Фіцо, а тепер – Бабіш, – це не про любов про Росії, це про шантаж Брюсселя. Це політики, які свою кар‘єру побудували на претензіях до Євросоюзу, хоча великою мірою саме завдяки Євросоюзу їхні країни вигребли із совка й опинилися в "золотому мільярді".

Невдячність – це базова риса популізму, яка не має національних ознак.

Ціла транснаціональна партія політиків Східної Європи звинувачують Брюссель в усіх бідах і вимагають нових дотацій та компенсацій. А для цього – шукають привід, аби тиснути на Брюссель своїм правом вето. Так сталося, що на сьогодні найскладніше і найстратегічніше питання для ЄС – це підтримка України. Тому партія шантажистів за кожної нагоди погрожує заблокувати цю підтримку.

Але коли, наприклад, Угорщині Брюссель йде назустріч і відкриває можливості для чергового траншу, Орбан знімає своє блокування, доки не з’явиться нова можливість. А його виборці тим часом вислухають чергові скигління про те, як їх обкрадають Брюссель та сусіди.

Мораль? Її не буде.

Але хороша новина в тому, що поки стратегічні союзники України в Європі не приєдналися до партії шантажистів. Хоча і в Німеччині, і в Франції, і в Великій Британії теж наявні зараз тривожні тенденції.

Після виборів у Чехії влада Бабіша не буде абсолютною. На відміну від Орбана він точно не стане однопартійним господарем країни.

Нагадую, зовсім недавно президентом цієї країни був контроверсійний Земан, який наговорив багато і про підтримку Росії, і, одночасно, про підтримку України. Але його і Україна, і Європа, і сама Чехія вже успішно пережили.

