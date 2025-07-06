"Безсилля сильних" – це породження віри в те, що сила – це погано. Європа має зцілитися від цього "вірусу"

Я часто використовую у своїх виступах у Європі цю формулу – дзеркальне відображення формули Вацлава Гавела.

Гавел говорив про "cилу безсилих" як про те, що рано чи пізно зруйнує тиранію. Я кажу про "безсилля сильних" як про те, що здатне зруйнувати демократію.

"Сила безсилих" – це думка про те, що влада ніколи не є повною, що тиранія не здатна контролювати і придушити все. Натомість "безсилля сильних" – це думка про те, що свобода ніколи не є повною і кожна свобода (а також боротьба за неї) – це насправді приховане рабство.

Сучасна європейська хвороба "безсилля сильних" породжується зневірою. Зневіра – наслідок скепсису. Скепсис – наслідок самокритики. Самокритика – нормальний продукт "критичного мислення". Але… Таким є парадокс людської природи, що хороше часом непомітно перетворюється на погане. І тоді цінність деградує і перетворюється на свою протилежність.

Бо критика – це добре, і самокритика теж. І скепсис теж здебільшого добре. А от зневіра – ні. Бо зневіра – це саморозпад субʼєкта.

"Безсилля сильних" – це породження віри в те, що сила – це погано. Це страх своєї сили. Страх, що за твоєю силою насправді ховається насильство, експлуатація, нерівність, дискримінація і багато інших поганих речей.

Це думка про те, що сильний ти тільки тому, що ти поганий. Що сильні – лише поганці. А тому хороші – лише слабкі. Що бути хорошим означає бути слабким і безсилим, скептичним і зневіреним. І навіть більше: що хорошими можуть бути тільки жертви. Тобто зрештою тільки мертві.

"Безсилля сильних" – це прихована танатократія. Мазохістична танатократія. Це приховане визнання того, що добром може бути тільки смерть, твоя власна смерть. Що добром може бути тільки капітуляція – бо будь-який акт спротиву, боротьби має в собі ризик насильства, а отже, "зла".

Такий от парадокс дзеркального відображення: Європи, яку захопив вірус "безсилля сильних", і Росії, яка все будує на ідеї насильства як єдино можливого прояву сили.

Долати це – означає також і долати мисленнєві віруси, які існують і на Сході, і на Заході.

Як вірус фанатизму, так і вірус зневіри. Як вірус насильства, так і вірус безсилля.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net