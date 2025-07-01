Без победы и без мира: логика затяжной войны РФ против Украины
Все чаще в разных частных беседах приходится слышать и отвечать на вопрос – "почему Московия продолжает войну?"
Несмотря на то, что какого-то прорыва на линии фронта, скорее всего, не будет, несмотря на все усилия/потери группировки Московии и наши структурные проблемы.
Попытки повлиять на украинский тыл атаками и дезинформацией не приносят и, безусловно, не принесут результатов.
А неформальная международная коалиция, поддерживающая Украину, хотя и пошатнулась из-за изменения позиционирования США, но не исчезла полностью – наоборот, партнеры (страны Скандинавии, ФРГ, Нидерланды, Великобритания и Франция в меньшей степени) ищут способы, как и дальше нам помогать.
Какой смысл в таком случае Владимиру Путину продолжать попытки? Время подводить итог этой авантюре.
К сожалению, рассчитывать на адекватную рациональность кремлевского оккупанта бесполезно. Московия будет и дальше пытаться реализовать комплексную стратегию истощения Украины путем поддержания интенсивности войны на фронте, ударов и дезинформации в тылу, действий против наших партнеров – пока у них будут ресурсы на все это.
А если ресурсов не хватит, то опция замораживания для Москвы всегда остаётся.
При этом режим чувствует себя довольно уверенно – после бегства наиболее либерального меньшинства в 2022 году и на фоне усиления репрессивного аппарата.
А идею заморозки машина пропаганды РФ продаст своему населению – а тех, кому что-то не понравится, просто репрессирует.
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