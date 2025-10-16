Битва за Нобеля. Почему Трамп оказался аутсайдером
Несмотря на все его попытки установить "мир во всем мире", президент США Дональд Трамп так и не получил своей главной награды – Нобелевской премии мира, о который он так мечтал и упоминал едва ли не в каждом своем выступлении. В результате, премия досталась лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, о которой Трамп весьма лестно отзывался, высказывая свою поддержку в социальных сетях. И в итоге победительница посвятила свою награду действующему президенту США.
Ранее Трамп высказывался весьма скептически в адрес Нобелевского комитета. "Они никогда не дадут мне Нобелевскую премию мира. Я ее заслуживаю, но они никогда ее не дадут", – заявлял президент США в феврале 2025 года. 30 сентября, выступая перед американскими генералами, Трамп еще раз поднял эту тему: если премию получит кто-то другой, "это будет большим оскорблением для нашей страны", сказал он.
