Возможно, Трамп не получил Нобелевскую премию, так как дал понять, что она для него важнее, чем само установление мира

Несмотря на все его попытки установить "мир во всем мире", президент США Дональд Трамп так и не получил своей главной награды – Нобелевской премии мира, о который он так мечтал и упоминал едва ли не в каждом своем выступлении. В результате, премия досталась лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, о которой Трамп весьма лестно отзывался, высказывая свою поддержку в социальных сетях. И в итоге победительница посвятила свою награду действующему президенту США.

Ранее Трамп высказывался весьма скептически в адрес Нобелевского комитета. "Они никогда не дадут мне Нобелевскую премию мира. Я ее заслуживаю, но они никогда ее не дадут", – заявлял президент США в феврале 2025 года. 30 сентября, выступая перед американскими генералами, Трамп еще раз поднял эту тему: если премию получит кто-то другой, "это будет большим оскорблением для нашей страны", сказал он.

