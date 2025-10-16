Можливо, Трамп не отримав Нобелівської премії, бо дав зрозуміти, що вона для нього важливіша, ніж саме встановлення миру

Попри всі його спроби встановити "мир у всьому світі", президент США Дональд Трамп так і не отримав своєї головної нагороди – Нобелівської премії миру, про яку він так мріяв і згадував чи не в кожному своєму виступі. У результаті, премія дісталася лідерці опозиції Венесуели Марії Коріні Мачадо, про яку Трамп вельми схвально відгукувався, висловлюючи свою підтримку в соціальних мережах. І в підсумку переможниця присвятила свою нагороду чинному президенту США.

Раніше Трамп висловлювався вельми скептично на адресу Нобелівського комітету. "Вони ніколи не дадуть мені Нобелівську премію миру. Я на неї заслуговую, але вони ніколи її не дадуть", – заявляв президент США в лютому 2025 року. 30 вересня, виступаючи перед американськими генералами, Трамп ще раз порушив цю тему: якщо премію отримає хтось інший, "це буде великою образою для нашої країни", сказав він.

