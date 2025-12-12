Бізнес-модель, яка працює, – як військо переходить від хаотичних процесів до системного управління

LIGA.net продовжує публікацію колонок від військових про те, як і якими засобами ведеться сучасна війна – і як це виглядає для людей, які просто зараз працюють на фронті.

Згідно з дослідженням EBA, у 83% компаній є мобілізовані співробітники. Їхній цивільний досвід та вироблені професійні підходи помітно вплинули на процеси всередині підрозділів. Які бізнес-процеси вже ефективно інтегрувалися у сучасне військо, що необхідно армії, щоб остаточно змінити принципи управління, та як це вплинуло на кар`єрне зростання на фронті?

Війна, що вимагає нову побудову процесів

Сучасна війна створила умови, що вимагають зміни у внутрішній структурі війська. Зокрема, характерна для армії наявність бюрократії частково змістилась на другий план – якщо раніше дії на фронті були заточені на процеси, то на сьогодні значна частина підрозділів Сил оборони сфокусована на результаті.

