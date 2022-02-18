Боевики обстреливают Донбасс. О чем свидетельствует столь резкая эскалация ситуации

Резкая эскалация ситуации на Донбассе может свидетельствовать о подготовке к выходу России из Минских соглашений и признании президентом России Владимиром Путиным так называемых ЛДНР. Им нужен повод, и они активно его создают.

В эскалации и срыве Минских соглашений они хотят обвинить именно Украину, чтобы у них были аргументы для признания своих муртадов. И манипуляции вокруг обстрела детского сада в Станице Луганской наглядно демонстрируют эти намерения.

В пользу этой версии говорит также поспешное заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, не исключившего возможности признания этих образований.

Причем, скорее всего, будет признание "независимости" не нескольких оккупированных районов, а Донецкой и Луганской областей целиком, в пределах их административных границ, как записано в так называемых "конституциях" этих образований.

И тогда с точки зрения РФ, Беларуси и ее муртадов на Донбассе подконтрольные Украине территории этих областей будут считаться "оккупированными". Со всеми вытекающими последствиями.

По сути это обострение является поднятием ставок и еще одним предупреждением Кремля. Либо Украина капитулирует и выполнит Минские соглашения в российской трактовке, либо включится совсем другой сценарий.

По логике процесса, если Украина откажется, следующим шагом в этом сценарии может стать заключение военных соглашений между РФ, Беларусью и этими образованиями и насыщение их "ихтамнетами" и новым оружием, включая авиацию и ракеты.

По некоторой информации, несколько тысяч "вагнеровцев" и наемников из других российских ЧВК уже находятся на оккупированной территории Донбасса.

Финальным этапом этого фарса может стать громкая провокация, после которой марионетками Кремля на Донбассе будет объявлен "освободительный поход" для отвоевания как минимум остальной части Донецкой и Луганской областей.

РФ же формально останется в стороне, если Запад не признает, что всю юридическую ответственность должна нести Россия, и подготовленные против нее санкции следует внедрять так же, как и за прямое вторжение.

Что будут делать российские войска вдоль украинских границ?

Скорее всего, будут стоять в упор и провоцировать, чтобы распылять наши силы и отвлекать от Донбасса. И только в случае угрозы разгрома своих прокси-армий могут перейти границу и ударить нам в спину, как во время Иловайской битвы.

Цель этой кампании Кремля остается неизменной: заставить нас капитулировать, подчиниться и возвратиться в империю.

Мы не имеем права сдаться и пойти на условия России. По всем своим каналам я уже общаюсь с коллегами из США, Великобритании и ЕС о необходимости внедрения строжайших санкций за признание так называемых лидеров.

Очень хочу, чтобы меня услышали наши зарубежные коллеги, потому что некоторые из них не очень серьезно относятся к перспективе признания Россией оккупированных территорий.

Это может стать крушением для целого континента. И остановить ее можно только консолидированным и мощным давлением на Кремль, чтобы вернулся в дипломатическое русло.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.