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Бог нас наказывает за что-то: может это эксперимент над Зеленским? А задело всю страну

Бог нас наказывает за что-то: может это эксперимент над Зеленским? А задело всю страну

старший научный сотрудник Института физики НАН Украины
23.10.2020, 10:45

Вчера президент Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам. Что я думаю по этому поводу, а главное – где тут стоп-слово (укр.)

Так, хто знає, як це все вимикається? Яке тут стоп-слово?  

Зрозуміло, що Бог нас наказує за шось (с), але мені здається, має десь бути напис "Аварійний вихід – потягнути шворку, виштовхнути скло", чи руків'я крісла-катапульти, чи велика червона кнопка, як на верстатах з циркулярною пилкою, чи сокира і пожежне конусоподібне відро з вогнегасником, щоб пшик-пшик і перекрити смішному півню доступ кисню.

Мусить бути якийсь супер-герой, що в отакий найостанніший момент перед неминучим кінцем примчить і виб'є все лайно з головного злодія країни, радість-сльози, всі обіймаються, весілля, діти, онуки, щаслива старість.

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Чи це сон і треба просто сказати собі "це просто страшне марення, ти зараз прокинешся, буде 2019-й і клоун – це тільки клоун на сцені 95-го кварталу"...

Не може такого бути, що це реальність, бо це ж сюрреалізм, Кафка б сюди глянув, то помер би від заздрощів зі своїми тарганами, Стівен Кінг посивів би і записався у групу психологічної підтримки.

Мені здається, якщо так далі продовжуватиметься, бджоли просто припинять носити мед, а корови – давати молоко.

Який Майдан-3? Про що ви? Вся країна скоріше поїде "кукухою", аніж виробники шин встигнуть змайструвати достатньо палива для вогнищ.

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А найстрашніше знаєте шо?

Він... воно... оце (!) вірить в те, що каже.

Вірить кожному своєму слову.

Це ж десь цей маразм йому в очі і вуха потрапляє... якийсь унітаз словотвірний є у них там чи що... кнопку натис – і лайнолітери складаються в лайнослова, а ті в лайноречення і лайнопотік свідомості гаранта.

Може це експеримент?

Типу над ним, а виходить, над усією країною...

Сидять десь науковці, читають наш facebook. дивляться українське телебачення, роблять помітки в товстезних журналах, їдять бутерброди, сиплють крихтами на клавіатуру, скиглять про низькі зарплати і страшну грантову бюрократію, вирішують, в який науковий журнал надіслати результати досліджень, щоб податися на новий грант...

Знаєте, мене особисто останній варіант би влаштував.

За умови, що ми є дослідним зразком перед впровадженням подібного в більших масштабах, але на Росії.

Інших варіантів я не бачу.

Просто відмовляюся їх приймати.

Пішов пошукаю таки відро і сокиру...

Яке ж тут стоп-слово...

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