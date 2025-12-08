Мнение
Бумажный мир для Украины: как разрушаются прежние мирные соглашения Трампа
Александр Краев
эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
О чем мнение Александра Краева:
- Трамп приписывает себе завершение восьми войн (и "девятой на подходе"), но фактические результаты этих дипломатических инициатив рассыпаются почти сразу после подписания перемирия;
- перемирие между Израилем и Хамасом развалилось на третий день, после чего стороны нарушали его более 130 раз – фактически вернувшись к активным боевым действиям;
- Конго и Руанда соблюдали перемирие всего неделю. Это дало сторонам время восстановить боеспособность, и боевые действия вспыхнули снова с той же интенсивностью, что и раньше;
- Таиланд и Камбоджа тоже вернулись к войне, несмотря на подписанное при посредничестве США соглашение: бои длятся уже неделю, а Таиланд даже применил авиацию и ракетные удары, чтобы "уничтожить весь военный потенциал Камбоджи";
- Белый дом не комментирует ни одно из этих нарушений, полностью игнорируя провал "трамповских перемирий". Администрация продолжает заявлять, что Трамп – "уникальный дипломат" и рекордсмен по завершению войн;
- модель трамповской дипломатии выглядит как быстрая фиксация бумажного мира, демонстративное фото на церемонии – и полное безразличие к реализации соглашений и их последующему краху;
- отсюда вытекает вероятная стратегия Трампа в отношении Украины: получить любое соглашение любой ценой, чтобы записать его себе в актив как собственный "исторический" мир, претендовать на Нобелевскую премию – а дальше дистанцироваться от ответственности за последствия.
