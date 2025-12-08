Перемирия, которые Трамп записывает себе в успехи, держатся считанные дни: Израиль–Хамас, Конго–Руанда, Таиланд–Камбоджа – снова в боях

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Александра Краева:

Трамп приписывает себе завершение восьми войн (и "девятой на подходе"), но фактические результаты этих дипломатических инициатив рассыпаются почти сразу после подписания перемирия;

перемирие между Израилем и Хамасом развалилось на третий день, после чего стороны нарушали его более 130 раз – фактически вернувшись к активным боевым действиям;

Конго и Руанда соблюдали перемирие всего неделю. Это дало сторонам время восстановить боеспособность, и боевые действия вспыхнули снова с той же интенсивностью, что и раньше;

Таиланд и Камбоджа тоже вернулись к войне, несмотря на подписанное при посредничестве США соглашение: бои длятся уже неделю, а Таиланд даже применил авиацию и ракетные удары, чтобы "уничтожить весь военный потенциал Камбоджи";

Белый дом не комментирует ни одно из этих нарушений, полностью игнорируя провал "трамповских перемирий". Администрация продолжает заявлять, что Трамп – "уникальный дипломат" и рекордсмен по завершению войн;

модель трамповской дипломатии выглядит как быстрая фиксация бумажного мира, демонстративное фото на церемонии – и полное безразличие к реализации соглашений и их последующему краху;

отсюда вытекает вероятная стратегия Трампа в отношении Украины: получить любое соглашение любой ценой, чтобы записать его себе в актив как собственный "исторический" мир, претендовать на Нобелевскую премию – а дальше дистанцироваться от ответственности за последствия.

