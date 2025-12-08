Думка
Паперовий мир для України: як руйнуються попередні мирні угоди Трампа
Олександр Краєв
експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
- Трамп приписує собі завершення восьми війн (і "дев’ятої на підході"), але фактичні результати цих дипломатичних ініціатив розсипаються майже відразу після підписання перемир’я;
- перемир’я між Ізраїлем і Хамасом зруйнувалося на третій день, після чого сторони порушували його понад 130 разів — фактично повернувшись до активних бойових дій;
- Конго та Руанда дотримувалися перемир’я лише тиждень. Це дало сторонам час відновити боєздатність, і бойові дії знову спалахнули з тією ж інтенсивністю, що й раніше;
- Таїланд і Камбоджа також повернулися до війни, попри підписання угоди за посередництва США: бої тривають вже тиждень, а Таїланд навіть застосував авіацію та ракетні удари, щоб "знищити весь військовий потенціал Камбоджі";
- Білий дім не коментує жодне з цих порушень, повністю ігноруючи провал "трампівських перемир’їв". Адміністрація продовжує заявляти, що Трамп – "унікальний дипломат" і рекордсмен з завершення війн;
- модель трампівської дипломатії виглядає як швидка фіксація паперового миру, демонстративне фото на церемонії – і повна байдужість до реалізації угод та їхнього подальшого краху;
- звідси випливає імовірна стратегія Трампа щодо України: отримати будь-яку угоду за будь-яку ціну, щоб записати її в актив як власний "історичний" мир, претендувати на Нобелівську премію – а далі дистанціюватися від відповідальності за наслідки.
