Перемир’я, які Трамп записує собі в успіхи, тримаються лічені дні: Ізраїль–Хамас, Конго–Руанда, Таїланд–Камбоджа – знову у боях

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Олександра Краєва:

Трамп приписує собі завершення восьми війн (і "дев’ятої на підході"), але фактичні результати цих дипломатичних ініціатив розсипаються майже відразу після підписання перемир’я;

перемир’я між Ізраїлем і Хамасом зруйнувалося на третій день, після чого сторони порушували його понад 130 разів — фактично повернувшись до активних бойових дій;

Конго та Руанда дотримувалися перемир’я лише тиждень. Це дало сторонам час відновити боєздатність, і бойові дії знову спалахнули з тією ж інтенсивністю, що й раніше;

Таїланд і Камбоджа також повернулися до війни, попри підписання угоди за посередництва США: бої тривають вже тиждень, а Таїланд навіть застосував авіацію та ракетні удари, щоб "знищити весь військовий потенціал Камбоджі";

Білий дім не коментує жодне з цих порушень, повністю ігноруючи провал "трампівських перемир’їв". Адміністрація продовжує заявляти, що Трамп – "унікальний дипломат" і рекордсмен з завершення війн;

модель трампівської дипломатії виглядає як швидка фіксація паперового миру, демонстративне фото на церемонії – і повна байдужість до реалізації угод та їхнього подальшого краху;

звідси випливає імовірна стратегія Трампа щодо України: отримати будь-яку угоду за будь-яку ціну, щоб записати її в актив як власний "історичний" мир, претендувати на Нобелівську премію – а далі дистанціюватися від відповідальності за наслідки.

