На фоне так называемых испытаний российского "Буревестника" Netflix выпустил фильм "Дом с динамитом". Кто-то запускает межконтинентальную ядерную ракету, и США не только не могут определить, кто это сделал, но и демонстрируют полную неспособность противостоять угрозе.

Если впасть в конспирологию, может показаться, что эти два события будто подстроены друг под друга. Россия вторую неделю бряцает ядерным оружием, ставки снова растут, а тут еще и вполне "ипсошный" фильм, который способен спровоцировать заказы на строительство бункеров по всем штатам.

Не вовремя, словом.

Но есть одно "но". Российский "Буревестник" и выступление Путина о полете ракеты на 14 тысяч километров (интересно, куда она летала на такое расстояние и где упала, ведь данных нет) очень похожи на постановочную композицию. Потому что даже если этот безумно дорогой проект и существует, выглядит он скорее как угроза, а не как реальность.

Ведь одна такая ракета в единственном экземпляре вряд ли имеет хоть какую-то военную ценность. Это больше про очередное "величие", ведь Кремлю нечем крыть карту "Томагавков".

Все это в целом говорит об одном: российская пропагандистская машина сейчас куда мощнее военной. Так называемая вторая армия мира увязла в Украине, прорывов — кот наплакал, а у "глубинного народа" в голове полная каша: как можно дойти до Берлина, если до Киева так и не дошли?

Вот почему россиянам скармливают "Орешники", "Посейдоны", "Буревестники" и кокошники. Ведь запланированный большой парад на Крещатике переносят уже четвертый год подряд. И конца-края этому нет. А тут еще санкции, заморозка и изъятие счетов, перевооружение Европы.

Что делать? А то, что прописано в геббельсовских методичках, — системно и пафосно врать. Путин так раскрутил маховик войны, что остановить его сейчас уже не может. Тем более под давлением США. Ведь тогда элиты начнут понимать, что царь в очередной раз промахнулся.

Поэтому воевать они будут еще долго. Особенно — в информационном поле. На следующий год в федеральном бюджете увеличены статьи расходов на эти инфоспецоперации. А это значит, что будут бить по психике.

Так что включаем критическое мышление. И рекомендуем делать то же нашим европейским друзьям, которые до сих пор вздрагивают от каждого путинского слова.

