Это не просто кампания по борьбе с наркотиками. Это геополитическое переосмысление

Война Дональда Трампа против наркоторговли началась 2 сентября, когда Военно-морские силы США атаковали в Карибском море венесуэльские корабли, перевозившие наркотики. Затем, 19 октября, Трамп назвал президента Колумбии "незаконным торговцем наркотиками" и потопил судно, принадлежащее его леворадикальной повстанческой группе. Теперь США подрывают корабли не только в Карибском море, но и у тихоокеанского побережья Южной Америки.

Пока что американские военные нанесли удары по двум латиноамериканским режимам, но в списке целей Вашингтона – еще несколько стран, в том числе Мексика. Цель США – остановить поток нелегальных наркотиков, которые ежегодно приводят к более чем 100 000 смертей от передозировки. В то же время Трамп стремится добиться смены режимов в "наркогосударствах", где диктаторы игнорируют права человека и издеваются над своими гражданами.

Интересно, что 10 октября Трампа к действиям призвала лидер венесуэльской оппозиции в изгнании Мария Корина Мачадо – давняя борец за демократию в стране.

