Все це загалом говорить про одне: російська пропагандистська машина зараз набагато сильніша, ніж військова

На фоні так званих випробувань російського "Бурєвєсніка" Netflix вийшов з фільмом "Будинок з динамітом". Хтось запускає міжконтинентальну ядерну ракету, і США не тільки не можуть визначити, хто це зробив, але й показують нездатність протистояти загрозі.

Якщо упасти в конспірологію, то може здаватися, що ці дві події ніби підтасовані одна до одної. Росія другий тиждень брязкає ядерною зброєю, ставки вчергове зростають, а тут ще й цілком "іпсошний" фільм, який здатен спровокувати замовлення побудови бункерів по усіх штатах.

Читайте також Трамп атакує наркокартелі: ключові гравці та справжні мотиви війни

Невчасно, словом.

Але є одне "але". Російський "Бурєвєснік" і виступ Путіна про політ ракети на 14 тис. кілометрів (цікаво, куди вона літала на таку відстань і де впала, бо даних немає) дуже схожі на постановочну композицію. Адже навіть якщо абсолютно дорогезний проєкт і існує, то виглядає він більше як погроза, а не як реальність.

Оскільки така ракета в одиночному екземплярі навряд чи, з військового погляду, має якусь цінність. Тут більше про чергове "вєлічіє", бо Кремлю нічим крити карту "Томагавків".

Усе це загалом свідчить про одне: російська пропагандистська машина зараз набагато сильніша, ніж військова. Так звана друга армія світу загрузла в Україні, проривів – кіт наплакав, а у "глибинного народу" в голові повна каша – як можна дійти до Берліна, якщо ще до Києва досі не дійшли?

Ось чому росіянам згодовують "Орєшнікі", "Посейдони", "Бурєвєснікі" і кокошники. Бо запланований великий парад на Хрещатику переноситься вже четвертий рік. І кінця-краю немає. А тут ще санкції, заморожування і використання рахунків, озброєння Європи.

Що робити? А те, що в геббельсівських методичках, – системно і пафосно брехати. Путін так розкрутив маховик війни, що зупинити його зараз він не може. Тим більше під тиском США. Бо тоді еліти почнуть бачити, що цар вчергове промахнувся.

Тому воюватимуть вони ще довго. Особливо – в інформаційному полі. На наступний рік на ці інфоспецоперації у федеральному бюджеті збільшили статті витрат. А це значить, що битимуть по психіці.

Тому вмикаємо критичне мислення. І рекомендуємо це робити нашим європейським друзям, які досі здригаються від кожного путінського слова.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net